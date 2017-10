Sporvekslene har vært ubrukt siden de ble bygget i 2011. I helgen ble de demontert

Forrige helg meldte Bane nor om buss for tog på flere strekninger, deriblant Vestfoldbanen.

Stengningen skjedde blant annet i forbindelse med forbedringsarbeider på Tønsberg Stasjon. Etaten har demontert fem sporveksler og etablere ett nytt spor som erstatning for disse.

Sporvekslene ble montert i 2011, og har ført til både nedetid og stort vedlikeholdsbehov ved stasjonen.

Aldri blitt brukt

Men det største paradokset er likevel verken nedetiden eller vedlikeholdet.

Det ene settet med sporveksler har faktisk ikke blitt brukt en eneste gang etter monteringen for seks år siden.

– Det stemmer at sporvekslene aldri har vært i bruk. De ble bygget da planene var å ha to spor gjennom tunnelen. Siden etaten og kommunen fremdeles ikke er enige om traseen for dette sporet, har sporvekslene ligger ubrukt siden 2011, forteller byggeleder Tor Arne Trælnes i Bane nor.

På grunn av omfattende vedlikeholdsbehov på sporveksler har etaten bestemt at sporvekslene, til tross for at de ikke har blitt brukt, skal fjernes.

– Sånn som det er nå ligger de bare der og skaper problemer, da er det bedre å fjerne dem, sier Trælnes.

Ved å fjerne sporvekslene regner Bane nor med å spare penger på vedlikehold ved Tønsberg stasjon fremover. Foto: Preben Liland Madsen

Krever mye vedlikehold

Det finnes ulike typer sporveksler til ulike priser. Trælnes er usikker på hva de to ubrukte ved Tønsberg stasjon kostet da de ble kjøpt inn.

Men Terje Rindhølen, leder for logistikk i Bane nor, forteller at gjennomsnittsprisen per veksel ligger på rundt 1,250 millioner kroner.

De to sporvekslene som aldri har blitt brukt har dermed kostet etaten rundt 2,5 millioner kroner, pluss forløpende vedlikeholdskostnader.

– Sporveksler krever langt mer vedlikehold enn vanlige spor, så ved å fjerne sporvekslene reduserer vi de totale vedlikeholdskostnadene ved stasjonen, forteller Trælnes.

Del av Intercity

Mens man venter på de videre arbeidene har Bane nor nå skiftet ut de sporvekslene som er i bruk, byttet planovergang og skiftet det elektriske anlegget, i tillegg til å fjerne de to sporvekselene som ikke var i bruk.

Det mener byggelederen vil gjøre at Tønsberg stasjon vil få merkbart bedre oppetid.

– Arbeidet vi gjør nå vil skape en mer robust infrastruktur. Vi er helt sikre på at det vil føre til færre problemer enn vi opplever på Tønsberg stasjon enn i dag, sier han.

Oppgraderingene ved Tønsberg stasjon skjer i forkant av den planlagte satsingen på ytre InterCity.

Planleggingssjef for strekningen Tønsberg - Larvik, Hanne Sophie Solhaug, forteller at det skal bygges dobbeltspor på hele strekket, men at det så langt ikke er bestemt hvor dobbeltsporet skal gå.

Bedre togtilbud

Så langt er arbeidet med dobbeltsporet i en tidlig planfaste.