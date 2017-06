To millimeter bredere spor skal hindre at togene rister langs nye norske jernbanestrekninger

Teknisk Ukeblad har flere ganger omtalt togene i den nye Holmestrandporten som rister når de kjører i toppfart.

Selv om årsaken til problemene er funnet, må togene fortsatt kjøre i 130 km/t på strekningen en stund til før farten kan skrus opp til 200 km/t.

Flere endringer skal sette en stopper for at liknende problemer oppstår på andre, nye jernbanestrekninger i Norge.

Blant annet blir fremtidige norske jernbaneutbygginger økt med 2 millimeter til 1437 millimeter.

Nye sviller

– Dette er et krav i en internasjonal standard som vil bli gjeldende, forteller sjefingeniør Frode Teigen i Bane Nor om den nye sporvidden på 1437 millimeter.

De har en rammeavtale med Spenncon Rail på Hønefoss om levering av sviller. Leverandøren er allerede i gang med å tilpasse støpeformene slik at nye sviller skal oppfylle kravene i den nye standarden. Helt konkret så er det skinnefestene på svillen som må flyttes noe utover for å tilfredsstille kravet om 2 millimeter større sporvidde.

– Man reduserer sannsynligheten for at instabilitet opptrer ved høye hastigheter ved å øke sporvidden, forteller han, og sikter til problemene som blant annet oppstod med vibrasjoner i Holmestrandtunnelen.

Endringen av sporvidden var forøvrig allerede bestemt, uavhengig av problemene i Holmestrandtunnelen.

NSB skal også endre vedlikeholdsrutinene på sine toghjul.

Hyperloop i Norge? Slik kan vi få transportmetoden i Norge – med noen tilpasninger av konseptet

Resultater fra prøvekjøring klare

Som Teknisk Ukeblad omtalte i april, var Bane Nor ganske sikre på årsaken til togristingen i Holmestrand. Det var at togenes hjul kom i svingninger mot skinnegangen.

– Ved å slipe hjul i første omgang, og så skinner mot slutten av sommeren er vi ganske sikre på at vi blir kvitt problemet helt, uttalte banesjef Bjørn Ståle Varnes i Bane Nor da.

De skulle da prøvekjøre strekningen med et tog med nyslipte hjul i 200 kilometer i timen gjennom tunnelen.

Nå er resultatene fra denne prøvekjøringen klare: Bane Nor er nå helt sikre på at togenes hjul ikke hadde riktig profil mot skinnegangen og at sliping av hjul samt skinnegang setter en stopper for vibrasjonene.

«Ekvivalent konisitet»

Vibrasjonene i togene oppsto fordi kombinasjonen av helt nye skinner og hjulslitasje ga for høye verdier av «ekvivalent konisitet» på strekningen i Holmestrand.

«På rettlinje vil de koniske hjulene forbundet med stive aksler sørge for en 'selvsentrerende' effekt hvor hjulparene holder seg på skinnene uten at det oppstår kontakt mellom skinne og hjulflens. Dette skjer ved at hjulparene beveger seg i en sideveis bevegelse (sinusbevegelse, red.anm) langs sporet. Når hastigheten øker kan imidlertid denne bevegelsen komme ut av kontroll og skape kraftige vibrasjoner dersom den 'koniske effekten' blir for stor», forklarer Bane Nor i en melding.

NSB skal nå slipe hjulene på alle togene som trafikkerer strekningen. I tillegg skal Bane Nor slipe skinnegangen til en form som reduserer konisiteten noe. Dette skal være nok til å bli kvitt problemet.

Hastigheten på strekningen vil bli satt opp til 200 km/t når NSB har dreid hjulene på alle togene som trafikkerer strekningen.