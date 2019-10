Dropper miljøbonus til Kystruten 

Flertallet på Stortinget påla regjeringen 20. desember 2017 å tilby en bonusordning for hvert tonn ekstra CO 2 de 11 kystruteskipene kutter ut over minstekravet på 25 prosent.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 skriver Samferdselsdepartementet at de rett og slett foreslår et «opphevingsvedtak for dette vedtaket».

Stortingsrepresentant Arne Nævra i transport- og kommunikasjonskomitéen er både overrasket og irritert.

– Det er det verste jeg har sett på lenge. Det er noe av det mest skuffende i budsjettforslaget, sier Nævra til TU.

I to omganger har han stilt skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om status for miljøbonusavtalene som skulle inngås med Havila Kystruten og Hurtigruten.

Motvillig

Hurtigrutens MS Nordnorge like ved Lofoten. a. Bilde: Tore Stensvold

Svarene har vært intetsigende. Nå forstår Nævra og de andre stortingsrepresentantene hvorfor. Regjeringen hadde lite lyst til å lage en slik incentivordning.

Departementet ble skjøvet fra skanse til skanse. Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, var ivrig på å få kystruten ut på anbud. Den maritime næringen med NCE Maritime Cleantech, etterlyste dialog på et tidlig tidspunkt.

Klyngen ville spille inn miljøkrav ut fra tilgjengelig teknologi og krav som kunne bidra til å utvikle nye løsninger som kan bidra enda mer til å få ned utslipp. Men klyngen fikk aldri anledning til å komme med konkrete innspill.

Delt kontrakt

Departementet stilte bare krav til 25 prosent lavere utslipp enn skipene hadde i 2017 samt å bruke landstrøm.

Stortingsflertallet kom på banen og fikk departementet til å legge til en formulering om at det skulle forhandles fram en miljøbonusavtale med dem som vant anbudet.

Det ble 23. mars 2018 delt mellom Hurtigruten (syv skip) og Havila Kystruten (fire skip).

Så langt TU har fått opplyst, har det ikke vært reelle forhandlinger om miljøbonus.

Regjeringskåte

– Det er skremmende. Det burde være en lavthengende frukt som kunne være med å bringe norske maritim næring enda noen hakk foran andre land på miljøteknologi, sier Nævra.

Han må konstatere at regjeringen siden desember 2017 har fått inn to nye partier som dermed har endret flertallssituasjonen i Stortinget. Nævra er skuffet over at Krf og Venstre ofrer miljøkrav for å få sitte i regjering.

Nævra gir likevel ikke opp.

Seks av Hurtigruteskipene som skal bygges om: MS «Kong Harald» (1993)

MS «Richard With» (1993)

MS «Nordlys» (1994)

MS «Polarlys» (1996)

MS «Nordkapp» (1996)

MS «Nordnorge» (1997) Alle får LNG-motorer og batteripakker innen 2021.

Havila Kystruten skal ha fire skip i drift mellom Bergen-Kirkenes i 10 år fra 2021. Skipene skal ha LNG-motore og batterier. Skipene blir 125 meter lange, 20 meter brede og har plass til 700 personer. Illustrasjon: Havila

– Dette må opposisjonen slå hardt ned på, sier han.

Gass og batteri

De nye kontraktene for Kystruten Bergen-Kirkenes gjelder fra 1. januar 2021. Både Hurtigruten og Havila Kystruten har gått inn for en hybrid løsning med gassmotorer (LNG) og batterier. I tillegg skal skipene benytte landstrøm i de havner som kan tilby det.

Hurtigruten skal bygge om syv eksisterende skip. Dieselmotorene skal fjernes og erstattes av Rolls-Royce gassmotorer. Også Havila Kystruten satser på Rolls-Royce LNG-motorer og planlegger en batteripakke på rundt 6 MWh og setter av plass til brenselcelle og hydrogentanker.

Hurtigruten vil fase inn mer og mer karbonnøytral biogass (LBG) for å redusere sine utslipp.