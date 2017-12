Regjeringen må sluke enda en kamel: Tvinges til å gi miljøbonus

Senterpartiet og Kristelig folkeparti kom med forslagene som fikk flertall i Stortinget onsdag.

Samferdselsdepartementet skal i løpte av våren 2018 avgjøre hem som skal seile Kystruten Bergen-Kirkens med daglige anløp i 34 havner.

Kontrakten kan bli delt på tre rederier med fordeling 4-4-3 skip. I dag betjenes ruta av Hurtigruten ASA.

Halv seier

I de nye kontraktene er det krav til 25 prosent reduksjon av CO2 fra dagens skip, bruk av landstrøm der det er mulig samt at skipene ikke kan gå på tungolje. Nå har et flertall på Stortinget vedtatt at departementet må legge inn sterkere miljøkrav.

- Dette er en delvis seier, sier daglig leder Hege Økland i NCE Maritime Clean Tech. Organisasjonen, som representerer store deler av det maritime miljøet, reagerte på at regjeringen la miljølista svært lavt.

Senterparti-nøkkel

Tre forslag fikk flertall. Siv Mossleth fra Senterpartiet stilte følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringa forhandle fram ei avtale om miljøbonus der rederi kan bli kompensert for kvart tonn CO2 som vert redusert utover krava i anbodet i løpet av kontraktperioden, etter at kontrakt med operatøren(ane) på Kystruta er inngått.»

Hurtigrutens MS Nordnorge like ved Lofoten. Fra 20201 blir det strengere utslippskrav. Bilde: Tore Stensvold

- Nå får vi håpe at departementet forhandler fram så gode incentiver at vi ser skikkelige kutt, sier Økland.

De to andre forslagene som samlet flertall ble fremmet av Hans Fredrik Grøvan i KrF. De gikk på at Enova og det kommende CO2-fondet kan omfatte virkemidler og incentiver for Kystruten.

NCE Maritime Clean Tech skulle gjerne sett at miljømålene ble enda klarer definert, men setter sin lit til at Ketil Solvik-Olsen og departementet følger opp.

Sterkt signal

Teknologiansvarlig i Zero, Marius Gjerset, ser på Stortingets instruks til regjeringen som et viktig signal om at departementet ikke hadde gått langt nok i sin anbudsinnbydelse.

- Dette kan få betydelig effekt. Forslagene som ble nedstemt var betydelig bedre. Det hadde vært en fordel om samme modell Sør-Trøndelag fylke har brukt hadde blitt fulgt, sier Gjerset til TU.

Fordelene med en incentivordning er at rederiene får noen gulrøtter å strekke seg etter. Virkningen kan og dobbel effekt dersom skipene får redusert drivstoffkostnad og samtidig betalt jo mer de kutter.

- Departementet må nå ta det klare signalet det har fått fra Stortinget og forhandle fram så gode avtaler som mulig innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, sier Gjerset.