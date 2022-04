Disse elbilene gir deg mest rekkevidde for pengene

Det er mange faktorer som spiller inn når du skal velge ny bil. For noen er gode seter avgjørende, for andre er sportslige kjøreegenskapene tungen på vektskålen. Og for noen er biles utseende viktig.

Rekkevidde er antakeligvis blant de viktigste kriteriene for de fleste. For hva hjelper det om bilen har gode seter, går som en formel 1-bil i svingene og ser ut som en Ferrari dersom du bare kan kjøre ti mil mellom ladestoppene?

Vi har sett på elbiler i ulike kategorier og forsøkt å finne frem til de som gir deg mest mulig rekkevidde for pengene, fortrinnsvis biler som er tilgjengelige på markedet, og som vi har testet selv.

I denne sammenligningen har vi sett på billigste tilgjengelige utstyrsnivå, men også vurdert prisen for ulike batteristørrelser og to- og firehjulstrekk for å finne den modellen som gir flest kilometer per krone.

Vi har tatt utgangspunkt i den markedsførte kombinerte rekkevidden. Det varierer litt hvordan denne oppgis. Noen oppgir en øvre og en nedre forventet rekkevidde. I de tilfellene har vi tatt snittet av de to tallene.

Dette har vi veid opp mot veiledende pris. Vi har ikke tatt hensyn til eventuelle kampanjepriser.

Så vil nødvendigvis sluttresultatet i praksis variere noe. Så snart du velger tilleggsutstyr, vinterdekk og andre tillegg, vil det du betaler per kilometer rekkevidde i praksis øke.

Vi har også sammenlignet mot forbruket vi har observert på de bilene vi har testet.

MG ZS har fått en ansiktsløftning og større batteri. Foto: SAIC MG

Under 350.000 kroner

1. MG ZS: 708 kroner per kilometer

Det er ikke helt overraskende at populære MG ZS kommer godt ut på denne listen. Så vidt vi har klart å avgjøre, er det ingen biler som gir deg like mye rekkevidde for pengene som denne.

Bilen koster 311.900 kroner, og har en markedsført rekkevidde på 440 kilometer. Så skal det sies at dette er en av bilene vi ikke har testet, så vi kan ikke si så mye om hvor langt bilen går i praksis.

Om den nye utgaven følger oppskriften forgjengeren var tuftet på, så ligger dette også an til å bli en fornuftig sak. Hvordan rekkevidden er i praksis må vi komme tilbake til etter test.

Zoe er planlagt solgt i 2022, før den forsvinner fra det norske markedet. Foto: Mathias Klingenberg

2. Renault Zoe: 761 kroner per kilometer

Renault Zoe er en gammel traver i elbilmarkedet, men fremstår fremdeles som et godt kjøp dersom du vil ha mye rekkevidde for pengene. Nå er dette riktig nok en bil som er på vei ut fra det norske markedet, men den kan fremdeles bestilles.

Vi får legge til at Zoe tilsynelatende alltid markedsføres med kampanjepris, så i realiteten betaler man mindre enn de 298.400 kronene som er veiledende pris. Rekkevidden er 392 kilometer.

Dette er den såkalte Life-utgaven, som har litt mindre motor, men også noe lengre rekkevidde. Vi har ikke testet akkurat denne modellen, men versjonen med litt større motor hadde i realiteten en rekkevidde på 311 kilometer i temperaturer rundt null grader.

Om vi legger på litt for å kompensere for noe høyere forbruk, og sier at rekkevidden er 340 kilometer, ender vi på 877 kroner per kilometer.

Peugeot e-208 gir deg mye rekkevidde for pengene. Foto: Marius Valle

3. Peugeot e-208: 773 kroner per kilometer

En annen franskmann som godt ut i regnestykket er Peugeot e-208. Med veiledende pris på 279.900 kroner og markedsført rekkevidde på 362 kilometer får du mye rekkevidde for pengene.

Den er i likhet med Renault Zoe en småbil, og neppe noe åpenbart førstevalg som familiebil. Baksetet er etter vår erfaring rett og slett litt for trangt for voksne, men små barn som ikke trenger bakovervendt sete sitter fint her. Bagasjerommet er også ganske så lite.

Da vi testet bilen våren 2020 opplevde vi en praktisk rekkevidde på omtrent 300 kilometer på vestlandsveier. Dette på vinterdekk. En reell pris per kilometer blir da 933 kroner per kilometer.

Polestar 2 gir deg egentlig overraskende mye rekkevidde for pengene. Foto: Marius Valle

Sedaner over 350.000 kroner

1. Polestar 2 LR SM: 739 kroner per kilometer

Litt mer plass, men ikke fryktelig mye dyrere enn mange småbiler. Polestar 2 er den bilen i dette segmentet som gir mest rekkevidde for pengene.

Med en pris på 389.000 kroner og rekkevidde på 510–542 kilometer (vi har brukt snittet, 526 kilometer) er den faktisk billigere enn selv Renault Zoe regnet på denne måten.

Polestar har en enda billigere variant i utvalget, til 349.000 kroner, men denne er ikke tilgjengelig for bestilling i skrivende stund.

Det med liten skrift er at det er snakk om versjonen med forhjulstrekk. Skal du ha firehjulstrekk får du mindre rekkevidde (468 km), men en god del høyere pris.

Vi har ikke testet akkurat denne varianten, men utgaven med mindre batteri. Da vi testet den sommeren 2021 hadde den et forbruk på 17,1 kilowattimer per 100 kilometer på vår testtur. Om vi tar utgangspunkt i dette, betyr det omtrent 438 kilometer rekkevidde i praksis, eller 888 kroner per kilometer rekkevidde.

Xpeng P7 har mye rekkevidde om du velger versjon med bakhjulstrekk. Foto: Mathias Klingenberg

2. Xpeng P7 RWD: 844 kroner per kilometer

En sedan som også gir deg mye rekkevidde for pengene er Xpeng P7 med bakhjulstrekk. Den koster fra 447.820 kroner, og har en markedsført rekkevidde på 530 kilometer.

Xpeng er et kinesisk bilmerke som er relativt ferskt på våre kanter. Vår erfaring er at bilen er romslig og spennende, men det er ikke veldig ofte vi observerer den ute på veiene. Foreløpig er det registrert 165 P7 på norske skilter.

Xpeng lover imidlertid kort leveringstid for bilen. Du får den angivelig på 2–4 uker, skriver Xpeng på sine nettsider.

Vi prøvekjørte bilen i vinter, og endte etter 30 mil på motorvei og landevei i østlandsområdet opp med et forbruk på 20,1 kilowattimer per 100 kilometer. Dette i temperaturer rett under frysepunktet. Praktisk rekkevidde om vinteren ser dermed ut til å ligge på 380 kilometer, som gir en reell pris per kilometer på 1178 kroner. Hvordan forbruker er om sommeren gjenstår å se.

Tesla Model 3 er en effektiv bil. Selv med firehjulstrekk er prisen per kilometer rekkevidde bare én krone høyere enn for Xpeng P7 med bakhjulstrekk. Foto: Marius Valle

3. Tesla Model 3 LR AWD: 845 kroner per kilometer

Det meste er nok allerede sagt om Teslas populære Model 3, som var Norges mest solgte bil i fjor. En av grunnene til at den selger godt er nok at du får ganske mye rekkevidde for pengene.

Velger du utgaven med stort batteri og firehjulstrekk får du mest rekkevidde for pengene. Den koster fra 509.232 kroner, og har en markedsført rekkevidde på 602 kilometer.

Tesla er det eneste bilmerket med sitt eget ladenettverk, som gjør lengre reiser til en appfri opplevelse. Den har også rimelig god plass innvendig, og fungerer som familiebil. I tillegg får du den kraftigste akselerasjonen i denne oversikten. Null til hundre går unna på 4,4 sekunder.

Leveringen er ikke like kjapp. Tesla estimerer levering i februar 2023 for biler bestilt i dag.

Vi hadde med oss Model 3 Long Range AWD på en liten tur i august i fjor, og ente med et forbruk som tilsvarer en reell rekkevidde på 525 kilometer. Det gir en reell pris på 970 kroner per kilometer rekkevidde.

Medium SUV/crossover over 350.000 kroner

Foto: Mathias Klingenberg

1. Volkswagen ID.4 Pro: 811 kroner per kilometer

Volkswagen ID.4 er en av de mest populære elbilene i Norge. Ikke så rart, da den gir det mye rekkevidde for pengene.

Den enkleste utgaven importøren selger er ID.4 Pro, som koster 414.100 kroner og har rekkevidde på 510 kilometer. Dermed får du omtrent like mye rekkevidde per krone som Ford Mustang Mach-e.

ID.4 er ikke noe ubeskrevet blad. Vi har testet den flere ganger, og mener den er romslig og behagelig å kjøre. Den er på ingen måte noen racerbil, men sparsom motor er trolig noe av det som bidrar til å holde forbruket lavt.

Vår erfaring fra testing i vårlige temperaturer er at den i praksis klarer 400 kilometer. Det gir en reell pris på 1035 kroner per kilometer rekkevidde.

Xpeng G3 Er en liten SUV, men du kan kjøre langt for lite penger. Foto: Mathias Klingenberg

2. Xpeng G3: 840 kroner per kilometer

Xpeng utmerker seg også i denne kategorien. Det kinesiske bilmerkets G3 har en hyggelig inngangspris på 379.000 kroner, og rekkevidde på 451 kilometer. Da får du en nokså godt utstyrt bil.

Nå er det riktig nok ikke en bil vi syns egner seg spesielt bra til langturer. Det fordi den benytter CHAdeMO-standarden for hurtiglading, som i praksis betyr at du vil være begrenset til 50 kilowatt mange steder. I praksis snakker vi om ladetid på opp til en time.

Vår erfaring basert på en testtur på litt over 30 mil sommeren 2021 er at bilens praktiske rekkevidde ligger på 354 kilometer med litt motorvei og landevei. Det gir en reell pris per kilometer rekkevidde på 1070 kroner.

Kia gir deg mye rekkevidde for pengene. Foto: Eirik Helland Urke

3. Kia EV6 RWD: 842 kroner per kilometer

Kia ble introdusert i Norge som et billigmerke midt på 90-tallet. Mye har skjedd med Kia siden den gangen, men de gir i alle fall fremdeles mye for pengene.

Du må ut med 444.900 kroner for deres EV6 med 77 kilowattimer batteri, rekkevidde på 528 kilometer og bakhjulstrekk. Bilen er fetteren til Hyundai Ioniq 5, men forholdsvis forskjellig design gjør at de tross alt fremstår som to ganske ulike biler.

Vi har ikke testet versjonen med bakhjulstrekk, så vi kan ikke si noe om hvordan rekkevidden er i realiteten. Det vi kan si er at bilen ikke er et veldig godt valg for lange førere, ettersom det er litt liten takhøyde.

Alt i alt er likevel EV6 en morsom elbil med innovative funksjoner. God rekkevidde er definitivt et pluss.

Maxus Euniq 6 har vi foreløpig ikke testet, men den ligger an til å være et godt kjøp for deg som vil ha mye bil for pengene. Foto: RSA/ Maxus

Større SUV over 350.000 kroner

1. Maxus Euniq 6: 1085 kroner per kilometer

Maxus Euniq 6 er en av bilene vi ikke har testet selv. Det er bare registrert 42 eksemplarer på norske skilter. Men om vi tar importørens rekkeviddetall for god fisk, tilbyr denne bilen mye for pengene.

Rekkevidden på 350 kilometer er ikke akkurat til å få bakoversveis av, men så er ikke prisen mer enn 379900 kroner. Det store salgsargumentet her er plassen. Du få bagasjerom på 754 liter, og den hevdes å være en skikkelig familiefrakter.

Det kan likevel være verdt å merke seg at maks nyttelast er 400 kg, tilsvarende 80 kg pr. person med fem om bord. Og selv om den kan leveres med hengerfeste er vekten begrenset til 400 kg, med 40 kg kuletrykk.

I tillegg kan det være greit å vite at denne store SUV-en kun leveres med forhjulstrekk.

Hvor lang rekkevidde du kan forvente i praksis må vi komme tilbake til etter test.

ES8 fra Nio er ikke akkurat kjempebillig, men regnet mot rekkevidden du får fremstår den som et godt kjøp. Foto: Eirik Helland Urke

2. Nio ES8: 1377 kroner per kilometer

En annen bil som gir mye for pengene blant større SUV-er er også kinesisk. Nio ES8 kom på markedet her i 2021.

Hvor mye den egentlig koster er i utgangspunktet ikke noe enkelt regnestykke. Som eneste aktør i markedet tilbyr de bilen med leie av batteri. Du kan også kjøpe bilen med batteri. Da koster den 688.900 kroner med 100 kilowattimer og sju seter. Markedsført rekkevidde er 500 kilometer.

Da vi testet den vinteren 2021 likte vi at den oppleves som veldig romslig. Komfortabel er den også, ettersom den har luftfjærer som tar av for det meste av ujevnheter i underlaget. Om du liker å komme deg raskt ut av lyskryss gjør den null til hundre på 4,9 sekunder.

På snø- og isdekke opplevde vi at praktisk rekkevidde var 400 kilometer. Det er ikke større reduksjon i rekkevidde enn vi forventer under slike forhold. Pris per kilometer rekkevidde er da 1722 kroner.

Vi har til gode å kjøre bilen på sommerføre, men vi regner med at den går lengre da.

Tro det eller ei: BMW iX xDrive50 er faktisk ganske prisgunstig om du sammenligner rekkevidde med pris. Foto: Marius Valle

3. BMW iX xDrive50: 1469 kroner per kilometer

Vi tipper det ikke er særlig mange som kjøper en BMW iX i helt grunnleggende konfigurasjon uten et eneste tilvalg. Men de som gjør det får ganske mye rekkevidde for prisen.

BMW oppgir en rekkevidde på 585 til 630 kilometer (snittet blir 607 kilometer), og prisen er 891.720 kroner. Det er faktisk ikke så verst.

Bilen er ikke ekstremt stor, men har god plass til tre barn i baksetet, også hvis man bruker bakovervendt barnesete. Bilen kan også trekke tilhenger på hele 2500 kg dersom du har behov for det.

Vi syns også bilen er god å kjøre, og opplevde den som stabil og god på skikkelig vinterføre.

På langtur i vinter opplevde vi at maksimal rekkevidde i praksis var 440 kilometer. Dermed er reell pris per kilometer i praksis 2026 kroner om vinteren. Forbruk på sommertid kan vi ikke si noe om enda.

Test: BMW iX er en svært vellykket elbil