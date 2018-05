Dette er fortsatt det eneste flygbare AW101-helikopteret i Norge

Da Norge bestilte 16 nye redningshelikoptre i 2013, ble det avtalt at de første to AW101-maskinene skulle leveres fra Leonardo Helicopters innen 1. april 2017.

Planen var at helikoptrene etter ett års trening og testing i disse dager skulle begynt å overta oppgaver som i 45 år har blitt utført av Sea King-veteranene.

Slik har det ikke gått. Så langt er det kun mottatt to helikoptre, og det er kun ett av dem som kan brukes til testing.

Kan få fire helikoptre i år

Norge første AW101-redningshelikopter ble levert i november i fjor, sju måneder på overtid. Forsinkelsen skyldtes det Justis- og beredskapsdepartementet (JD) beskrev som «utfordringer i produksjonen, test og sertifisering av de første helikoptrene».

Men helikopteret hadde bare rukket å tilbringe ei uke på 330-skvadronens hovedbase på Sola da det veltet under bakkekjøring 24. november. Siden da har det befunnet seg i den nybygde hangaren, og den høytidelige seremonien før jul ble avlyst.

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) kunne tidlig etter ulykken si med stor grad av sikkerhet at den ikke skyldtes noen kritiske feil med helikopteret. Dermed har anskaffelsesprosessen fortsatt, men med konsekvenser for selve innfasingen.

– Forsinkelsene med AW101 påvirker ikke den stående beredskapen vi har med Sea King (bildet), understreker JD. Foto: Per Erlien Dalløkken

Så sent som ved nyttår var planen at helikopter to, tre og fire skulle flys til Sola i henholdsvis januar, februar og april. Helikopter nummer to (0265) ble ganske riktig fløyet hjem fra fabrikken i Yeovil 19. januar. Men etter dette har ikke Norge mottatt flere AW101-maskiner.

Ifølge JD skyldes disse siste forsinkelsene fortsatt produksjons- og sertifiseringsmessige utfordringer. I tillegg har det oppstått behov for mer tid til å forberede innføringsprogrammet som følge av ulykken i november.

Departementet opplyser at det tredje helikopteret etter planen skal være på plass i Norge i løpet av mai. I tillegg ligger det an til at ytterligere tre helikoptre kommer i løpet av 2018. Det neste i rekken er trolig i slutten av juni. Da vil det være tre maskiner i den såkalte operative test og evalueringa (OT&E).

Tekniske og økonomiske avklaringer

Når det gjelder det havarerte helikopteret, er det fortsatt et åpent spørsmål hva som skjer med dette.

Havarikommisjonen var ved årsskiftet ferdig med de fysiske undersøkelsene av ulykkeshelikopteret. Deres havarirapport er ventet i nær framtid.

Redningsheis og reserveheis på et AW101 som ble stilt ut på Sola airshow i fjor sommer. Foto: Per Erlien Dalløkken

Opplysninger Teknisk Ukeblad har fått, indikerer at det bak et ikke altfor ødelagt ytre kan skjule seg alvorlige, strukturelle skader.

Helikopteret veltet over på siden der redningsheisene tok mye av støyten. Samtidig kan heisinstallasjonen ha blitt trykket inn i primærstrukturen. Det kan dessuten være omfattende skader på motorene som har sugd inn komposittfliser fra rotorbladene.

– Det pågår nå en rekke tekniske og økonomiske avklaringer som må fullføres før det kan tas stilling til hva som skal skje videre med helikopteret, skriver JDs kommunikasjonsenhet i en epost til Teknisk Ukeblad.

– Uavklart innfasing

At målet om å sette de første helikoptrene i drift i april 2018 ikke ville kunne nås, ble kjent allerede da AW101 landet på norsk jord for første gang i forbindelse med åpningen av 330-skvadronens nye hovedbase i juni i fjor. Da var formuleringen blitt endret til «innfasing i løpet av 2018».

I løpet av de nærmeste dagene får dette helikopteret selskap av en ny AW101 på Sola. Foto: Eirik Helland Urke

Også dette målet virker nå urealistisk. Nøyaktig når AW101 kan settes inn på redningsoppdrag første gang, er fortsatt uavklart. I tillegg er det et spørsmål om det uttalte målet om å ha AW101 på alle 330-skvadronens seks baser i løpet av 2020 fortsatt er innenfor rekkevidde.

– Det pågår et omfattende planarbeid mellom forsvarssektoren og Nawsarh-prosjektet i forbindelse med innfasing av de enkelte basene. Resultatet fra dette arbeidet foreligger ikke per dags dato, skriver Justis- og beredskapsdepartementet.

AW101 Lengde: 22,83 m Høyde: 6,66 m Rotordiameter: 18,60 m Kabinvolum/areal: 29 m3/15,3 m2 Motorer: (3 x CT7-8E) Takeoff-kraft: 3 x 1 884 kW (3 x 2 527 shp) Maksimal avgangsvekt: 16.000 kg Tomvekt: >5500 kg Maksimal marsjhastighet: 150 knop (277 km/t) Makshøyde: 15.000 fot Hover IGE: 10.850 fot Standard drivstofftanker: 5135 l Liten/stor ekstratank: 649/1389 l Maks rekkevidde tre motorer: 735 nm Maks rekkevidde to motorer: 810 nm, 6 t 50 min utholdenhet Klatreevne: 8,5 m/s (1680 ft/min)

Luftforsvaret henviser til JD når det gjelder spørsmål om når AW101 kan erstatte Sea King.

På spørsmål om hvordan OT&E-prosessen går så langt og hvordan de har løst utfordringen med at det så langt har vært færre helikoptre å trene med enn planlagt, svarer Forsvaret i en epost at det etter helikoptervelten har vært fokus på og behov for ytterligere standardiseringstrening i avdelingen før oppstart av OT&E, noe de nå er i ferd med å ferdigstille.

Dette gjennomføres i stor grad ved bruk av simulator, noe som selvsagt ikke har blitt påvirket av forsinkelsene og har kunnet pågå tilnærmet uavbrutt.

Vises på Farnborough Airshow

Parallelt med at departementet er i harde kommersielle diskusjoner med Leonardo om det havarerte helikopteret, går selve byggeprosessen som planlagt på fabrikken sørvest i England.

Det sjette norske helikopteret skal etter planen i lufta for første gang i juni. Måneden etter skal det flys fra fabrikken og 135 kilometer østover til Farnborough der det skal stilles ut på det gedigne flyshowet som arrangeres 16-22. juli.

Dette blir i produsentens regi, men nordmennene har godkjent opplegget. Den norske stat og Leonardo har tross alt felles interesse i få flere brukere av AW101-redningshelikoptre.

Det var åpenbart et dårligere forankret arrangement forrige gang et norsk AW101 skulle vises fram for offentligheten. I slutten av januar inviterte Utenriksdepartementet til pressetreff på Akerhus festning, der helikopteret skulle vises fram for prins William og kronprins Haakon. Kort tid etter kom det kontrabeskjed etter at Luftforsvaret satte foten ned.