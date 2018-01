Kongelig visitt avlyst: Derfor ville ikke forsvaret fly nytt redningshelikopter til Oslo

Det skulle bli ettermiddagen som forente monarkister og helikopterinteresserte:

Etter planen skulle 330-skvadronens nye AW101 redningshelikopter flys fra hovedbasen på Sola til Akerhus festning torsdag i forbindelse med at hertugen og hertuginnen av Cambridge kommer på todagers offisielt besøk til Oslo.

Her skulle det britiskbygde helikopteret vises fram for prins William og kronprins Haakon. Nå er arrangementet avlyst som følge av at Forsvaret synes det er for tidlig å fly det til hovedstaden.

«Verdens beste redningshelikopter - med god margin»: Norges nye redningshelikopter først ute med helt ny teknologi

Flere faktorer

Helikopteret ble levert fra fabrikken så sent som 19. januar.

– Luftforsvaret driver fortsatt med klargjøring av helikopteret. Ut fra en helhetsvurdering vil de derfor ikke fly maskinen til Akershus festning så tidlig etter mottak, opplyser seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet.

Han understreker at det ikke er noe galt med helikopteret, tvert imot. Dette handler om at det er en splitter ny maskin som det fortsatt jobbes med å dokumentere prosedyrer og rutiner for. For eksempel er det uavklarte forhold omkring vedlikehold og service som må gjøres ved shut-down av motorene.

Nytt og gammelt redningshelikopter: AW101 (nærmest) og Sea King. Bilde: Per Erlien Dalløkken

Tilleggfaktorer, som bidro til at Luftforsvaret satte ned foten for å fly til Akershus festning, er landingsstedets dårlige beskaffenhet og manglende erfaring med å lande under slike forhold med denne maskinen.

Dette helikopteret (0265) har for øvrig vært i Norge før. Det kastet glans over åpningen av den 330-skvadronens nye hovedbase ble åpnet på Sola i juni.

360-bilder fra cockpit og kabin: Fra denne arbeidsplassen skal det reddes liv i 40 år

Helikopterpilot

Teknisk Ukeblad blir fortalt at det er sviktende internkommunikasjon er årsaken til at det først ble invitert til helikoptervisitt på Akershus festning og deretter avlyst.

Det er mange aksjeeiere i denne saken: Redningshelikoptrene eies av Justis- og beredskapsdepartementet, mens det er Luftforsvaret som opererer dem etter at de overleveres fra Forsvarsmateriell. Denne aktuelle saken involverer også Utenriksdepartementet, ettersom det er snakk om et kongebesøk.

Prins William i cockpiten på et Sea King redningshelikopter under en øvelse i mars 2011. Bilde: POOL

Ideen om å la de kongelige ta en nærmere titt på helikopteret ga seg nesten selv:

Prins William fløy selv redningshelikopter for Royal Air Force (RAF) i perioden 2010-2013. Han fløy Sea King tilsvarende de norske redningshelikoptrene som snart skal fases ut. Fram til i fjor sommer jobbet han to år som flyger for luftambulansen.

I tillegg er både Sea King og AW101 produsert i England, nærmere bestemt av Leonardo Helicopters (tidligere Westland) i Yeovil i Sommerset.

Nærmer seg havarirapport

De tre helikoptrene som er eller er i ferd med å leveres nå på nyåret skal brukes i den operative test og evalueringa (OT&E) - en prosess som ventelig vil pågå et år.

Dermed er det sannsynlig at det først er i 2019 at de første AW101-helikoptrene tas i bruk operativt av 330-skvadronen og kan overta oppgaver som i dag utføres av Sea King.

Det første helikopteret som ble levert veltet ei uke etter mottak under bakkekjøring på Sola fredag 24. november.

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) var ved årsskiftet ferdig med de fysiske undersøkelsene av ulykkeshelikopteret og friga det for Luftforsvaret.

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, kan deres havarirapport være klar allerede om et par måneder, i alle fall før sommeren.