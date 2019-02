Det kommer ingen elektrisk Lamborghini

Mens flere og flere bilprodusenter planlegger elbiler, gjerne selvkjørende sådanne, er det en bilprodusent som går mot strømmen.

Lamborghini-sjef Stefano Domenicali gir blanke blaffen i disse trendene. En Lamborghini er tross alt ikke noen familiebil, og de blir neppe vanlige som delte biler heller.

I et intervju med den tyske avisen Welt sier Domenicali at han ikke selger mobilitet, han selger Lamborghinier.

Det får være opp til de vanlige bilprodusentene å lage biler med lavt CO2-utslipp og mulighet til å kjøre seg selv. Han ser ingen fare i trendene.

Tvert i mot vil det alltid være folk som ønsker å eie den typen bil den italienske produsenten lager, og som ønsker å kjøre for å kjøre, mener han.

De siste med bensin

Dermed vil produsenten antakelig være en av de siste som utstyrer bilene sine med bensinmotorer. Som med hestene, blir kjøringen en hobby mer enn det blir noe man driver med hovedsaklig for transportens skyld.

Lamborghini er imidlertid ikke helt isolert fra trendene i markedet. Det er SUV-en Urus et bevis på.

Lamborghini Urus.

Den står for en fjerdedel av Lamborghini-salget allerede, etter at den kom i salg i fjor. Kundegruppen er en annen den den som vanligvis kjøper biler fra dette merken, og består av 70 prosent nye kunder, og flere kvinner.

Men det siste de lanserte, Huracán Evo, er definitivt tro mot arven. Dette er en superbil med 640 hestekrefter, toppfart på 325 kilometer i timen, og akselerasjon fra null til 200 på 9 sekunder blank.

Ingen el-Lambo, men ladbar hybrid på vei

Noen elbiloffensiv er ikke planlagt, og en elektrisk Lamborghini vil ikke eksistere i nær fremtid, ifølge Domenicali. Men selv Lamborghini er ikke immun mot elektrifisering. Neste generasjon av det italienske merket vil komme som ladbare hybrider.

Noen av konkurrentene har valgt andre retninger. Konsernsøster Porsche har en helt elektrisk sportsbil rundt hjørnet, elbilen Taycan. Denne er Volkswagen-konsernets elektriske spydspiss, med 800 volts ladeteknologi som muliggjør hurtiglading opp mot 350 kilowatt.

Audi har også en småekstrem elbil på planen, E-Tron GT som skal klare 0-200 kilometer i timen på 12 sekunder. Men det er neppe en bil man vil kalle en superbil.

El-Ferrari?

En bilprodusent man gjerne nevner i samme åndedrag som Lamborghini, er Ferrari. Ferrari har drevet med hybridbiler en stund, og for et år siden utelukket ikke daværende Ferrari-sjef Sergio Marchionne at det var aktuelt å lage en elbil.

Han sa at det vil være enkelt å bygge elbiler på Ferraris kommende hybridbiler. Marchionne døde uventet i fjor sommer, og det er ikke kjent om evenutelle elektrifiseringsplaner er endret etter dette.

Marchionne var også sjef for FCA, som eier Maserati. Maserati annonsert en helelektrisk bil til 2020 allerede i 2016. Den skal etter sigende ha vært laget på direkte ordre fra Marchionne.

Tesla Roadster 2. Bilde: Tesla

Selv om det neppe blir noen Lamborghinier blant dem, blir det trolig flere elektrisk superbiler å se på kort sikt. Den mest omtalte er Tesla Roadster, som tidligst kommer i produksjon neste år.

Lotus planlegger en elektrisk hyperbil med over 1000 hestekrefter. Rimac C Two ble lansert for et år siden, med maks effekt på 1404 kilowatt.