Mikrobølger skal drastisk redusere eksosmotorens forbruk av drivstoff

Problemet med forbrenningsmotoren er ikke motoren i seg selv. Den bygger på velkjent og velutprøvd teknologi, og har mange fordeler andre motorer ikke har.

Det er utslippet som er problemet, og kunne man redusert dette kraftig ville det vært mulig å fortsette med forbrenningsmotorer enda en stund.

Det er dette den tidligere Porsche-sjefen, Wendelin Wiedeking, jobber med for tiden. Han leder det tyske oppstartsselskapet MWI (Micro Wave Ignition) som utvikler en teknologi hvor tennpluggen i forbrenningsmotoren erstattes med mikrobølger for antenning av drivstoffet.

80 prosent lavere utslipp

En bensinmotor drives av at man antenner en blanding av luft og bensin, og benytter en tennplugg som tennkilde. Tennpluggen fungerer omtrent som tennmekanismen på en sigarettlighter uten flint, hvor gassen antennes av en elektrisk gnist.

Når blandingen antennes, skyves stempelet ned, og energi overføres til en veivaksel som roterer.

Ved å heller antenne luft- og bensinblandingen ved hjelp av mikrobølger, kan drivstofforbruket reduseres med inntil 30 prosent, mens utslippet kan kuttes 80 prosent, hevder MWI.

I en artikkel i avisen Schwarzwälde Bote, sier en av ingeniørene som grunnla selskapet at fordelen med å bruke mikrobølger er at det gir en langt mer uniform antenning.

Antenner alt samtidig

Illustrasjon av teknologien. Illustrasjon: MWI AG

Mens en tennplugg antenner drivstoffblandingen ved ett punkt, vil mikrobølger sørge for at blandingen antennes i hele drivkammeret samtidig. Det gir en raskere og mer effektiv forbrenning, som foregår på en temperatur 100 kelvin lavere enn ved bruk av tennplugg.

Dermed går mindre energi tapt i varme. Altså kan drivstofforbruket reduseres, uten at kraften reduseres.

Det kan gjøre at en ny generasjon forbrenningsmotorer med lavt utslipp kan holdes på veien i lang tid. For MWIs løsning skal kunne integreres inn i eksisterende løsninger, uten behov for å utvikle en helt ny motor.

Interesse fra Asia

Dermed skal bilprodusentene ha fattet interesse. Ifølge Automotive News er MWI i samtaler med sør-koreanske og kinesiske bilprodusenter, uten at det går frem hvilke det er snakk om. MWI skal ikke ha ønsket å gi noen kommentar til avisen.

MWI har nå hyrt inn Macquarie Capital for å se etter en kjøper og partner som kan bidra til å få teknologien på markedet, skriver Automotive News. Og det er dette som skal ha ført til de første samtalene med asiatiske produsenter.

Teknologien ble patentert i 2005, og har vært under utvikling siden 2006. De siste seks årene har de jobbet med å gjøre den teknisk klar.

De har utviklet flere prototyper av motorteknologien, og de store tekniske utfordringene skal være løst. Nå gjenstår det bare å få napp hos en bilprodusent.

Teknologien skal for øvrig være egnet for dieselmotorer også, og er ikke bare tenkt brukt i personbiler. Alt som bruker forbrenningsmotorer kan potensielt utstyres med mikrobølgeantenning.