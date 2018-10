Bilsjef: – Fremtidsvisjonen for selvkjørende biler er helt absurd!

Verden rundt foregår det tester med selvkjørende biler – og kjøretøyprodusentene slåss allerede om å tilby systemer med en høy grad av autonomi i dagens modeller. Teknikkutviklere og beslutningstakere ser ut til å være rørende enige om at selvkjørende kjøretøy innen kort tid kommer til å være en del av hverdagen. Og det private bileierskapet skal også i høy grad erstattes av delingstjenester.

Teknikkskiftet kan slå beina vekk under deler av kjøretøy-bransjen, blant annet bilforhandlerne. Men det er ikke alle forhandlerne som tror på denne raske omstillingen. Wes Lutz, som er styreformann for National Automobile Dealers Association, kommer med krass kritikk mot det han mener er misvisende positive prognoser som media i USA bidrar til å spre rundt dette teknologifeltet.

Han tror at det tar lang tid før det private bileierskapet eventuelt dør ut til fordel for bildelingstjenester. Lutz anser også at vi befinner oss langt fra det punktet da selvkjørende kjøretøy lykkes med å ha en større påvirkning på de flere enn 37.000 personene som årlig dør på amerikanske veier.

– Vi har nådd absurditetens høydepunkt når det gjelder dette emnet. Selvkjørende kjøretøy er sikrere i teorien, men vi vet ikke om de faktisk er tryggere. Og denne uvitenheten kommer av at det ikke finnes noe i nærheten av nok data for å bevise det ene eller det andre, sier Wes Lutz til Bloomberg.

Investerer milliarder: GM og Honda sammen om å lage selvkjørende biler

– Bildelingstjenester dobbelt så dyrt

Samtidig kan den uinnvidde lett få den oppfatningen at det store teknikkskiftet er rett rundt hjørnet.

Under en tale til Automotive Press Association i Detroit oppfordret Lutz media å bli bedre på å være kritiske til påstander rundt teknikkens potensial, og å sette disse påstandene opp mot kostnader og faktisk kapasitet.

Lutz henviser blant annet til en undersøkelse publisert av American Automibile Association i august. Den viser at bildelingstjenester koster brukeren dobbelt så mye som summen av å eie og kjøre en egen bil.

– Dette burde ha vært forsidestoff i Detroit, på Wall Street og i Silicon Valley. Og hvorfor det? Jo, fordi undersøkelsen motbeviser et av de sentrale elementene som støtter opp under argumentet om at folk kommer til å slutte å kjøpe biler – nemlig at det blir billigere å benytte seg av bildelingstjenester, sier han.

I dag gir bildeling trafikkork

Lutz konstaterer at de som i dag bruker Uber eller Lyft primært har tjenesten som et alternativ til å reise kollektivt, sykle eller gå. Han refererer til en nylig publisert studie av Bruce Schaller, som er tidligere politisk ansvarlig for kjøretøytransporter i New York. Den viser at tjenester som Uber og Lyft bidrar til å øke antall trafikkorker – ved å erstatte hver kilometer som kjøres av den privateide bilen med 2,8 kilometer for det delte kjøretøyet.

Nadas styreformann oppfordret hele motorpressen til å våge å utfordre «sannheter», selv når de lokker med et spennende innhold som gjør seg godt i nyhetene.

– Vi lever ikke bare i spennende tider – men også i en tidsalder som belønner vidløftige prognoser i stedet for en jordnær virkelighet. Dette gjelder spesielt de tilfellene når virkeligheten ikke er spesielt spennende. Men jeg synes ikke at det er for mye forlangt at journalistikk omkring bransjen vår alltid bør være forankret i virkeligheten, og i fakta ut fra det vi vet i dag – og ikke slikt oppspinn som får folk på Wall Street til å gå av skaftet, sier Wes Lutz.

Denne artikkelen ble først publisert på nyteknik.se.