Derfor er elbilen Ford Focus død

Denne uken viste Ford frem sine elektrifiseringsplaner for tiden som kommer. Foruten en varebil, og en skisse av en kommende elbil, var det hybrider det dreide seg om.

Det kan virke litt overraskende i en tid hvor det kan virke som om alle bilprodusentene står i kø for å lansere elbiler. Det er knapt en produsent som ikke har et elektrifiseringsprogram som inkluderer en flere biler bygget på en egen elbilplattform.

Utenfra oppleves nok Norge som å se inn i en boble for mange. Mens vi her hjemme hungrer etter nye modeller – og levering av eksisterende modeller – snakker mange bilprodusenter fortsatt om rekkeviddeangst når de henvender seg til et europeisk publikum.

At Ford fokuserer på hybrider er ikke så overraskende, men de fremstår kanskje ikke som en bilprodusent som er veldig på elbil-hugget.

Elbilsatsingen som aldri kom

Bill Ford, styreformann i bilselskapet med samme navn, ankom Detroit-messen i 2011 i en elektrisk Focus. Den kom i salg i Europa året etter. Bilde: Per Erlien Dalløkken

Tonen var en annen i 2011, da Ford Motors’ styreformann Bill Ford presenterte selskapets elektrifiseringsstrategi. De hadde akkurat lansert den elektriske Focus-en, hadde en elektrisk Transit Connect på markedet, og planla tre ladbare biler til.

Bill Ford mente de var i posisjon til å markere seg i det elektriske markedet, og hevdet de hadde fleksibilitet og kapasitet til å bygge alle typer elbiler for alle markeder. Og de kunne skru opp hastigheten raskt.

Det ble ikke så mye mer enn elektrisk Focus for personbilmarkedet. Og i fjor var det slutt for denne, da nye Focus ble lansert uten noen elbilvariant.

Så hva skjedde egentlig?

Fornuftig i 2011

– Mange ting skjedde. Jeg kan ikke kommentere på det Bill Ford sa, men jeg tenker at på det tidspunktet hadde vi C-Max Plug-in Hybrid, og Focus Electric, og på det tidspunktet var det svaret på vår elektrifisering, sier Jörg Beyer, Ford Europes sjef for produktutviling, og leder for Ford Europes engineering-avdeling.

Jörg Beyer er managing director, product development, Ford-Werke GmbH, og executive director, engineering, Ford of Europe. Foto: Marius Valle

Han mener at strategien var fornuftig den gang. Dessuten var det ingen som kunne forutse eller som forventet de kommende dieselskandalene. Ei heller at utslippsgrensene skulle bli så strenge som de er i dag, og vil bli i fremtiden.

Beyer trekker fram at ladbare hybrider var en viktig produktkategori, og hovedkonkurrenten ble ansett for å være Toyota, i alle fall i USA. Og ingen visste hvilke politiske endringer som lå i fremtiden.

– I bunn og grunn vil jeg si at utsagnet var helt riktig på det tidspunktet. Flere år senere var svaret på elektrifisering et annet. Jeg tror dagens strategi er den riktige for elektrifisering i Europa, sier Beyer.

Focus er ferdig som elbil

Den strategien handler om å elektrifisere rubbel og bit, men i varierende grad. Noen biler blir milde hybrider med 48 voltsystemer som kan gi et ekstra puff, noen blir ladbare biler med og uten forbrenningsmotor.

Ford Focus vil også nyte godt av dette. Men som elbil har modellen kommet til veis ende.

Beyer understreker at Ford konsentrerer seg om elbiler også, men det skjer hovedsakelig med biler som er rene elbiler. Modeller som leveres med forbrenningsmotor vil komme med ulik grad av hybridisering.

– Å lage en elektrisk versjon av et kjøretøy som deler plattform med forbrenningsmotorer, er en oppgave som ikke nødvendigvis er mest effektiv gitt rekkeviddeangsten dagens teknologi gir. Investeringen vil skje i en ren elbil, sier Beyer.

Porsche om elbil: – Vi vil aldri lage biler som bare flytter deg fra a til b

600 kilometers Mustang-SUV

Steven Armstrong, leder for Ford i Europa, forteller om den kommende SUV-en. Foto: Marius Valle

Hvor mange elbiler Ford har på beddingen vet de bare selv, men de har allerede snakket om en Mustang-inspirert SUV med rekkevidde på 600 kilometer. Denne skal komme på markedet høsten 2020.

Det er ikke til å stikke under stol at Focus hadde sine problemer som elbil. Ikke minst at batteriet tok opp mye plass i bagasjerommet. Batteri og elmotor var klemt inn i en bil som aldri var designet for det.

– Du ønsker et kjøretøy uten kompromisser, til alle bruksområder. Om det er snakk om en elbil er design, layout og konstruksjon ganske annerledes enn en forbrenningsmotorbil, sier Bayer.

Ford har kun vist denne skissen av bilens bakende til offentligheten. Foto: Ford

Han føler seg trygg på at de nå har funnet riktig strategi for elektrifisering. De har gjort mange store undersøkelser hvor de har snakket med kunder over hele verden, og har gjort flere forskningsprosjekter og utprøvinger som har gitt mye innsikt.

– Vi tror ut ifra disse dataene at vårt svar på elektrifisering er det som passer Ford best.

Les også: Volvo XC40 lanseres som elbil i år

Ulike ønsker i ulike markeder

Det betyr at de ønsker å legge seg så tett opp mot det kundene ønsker i ulike markeder. Noen steder vil man kjøre så mye elektrisk som mulig, enten fordi avgiftsregimer eller insentiver legger opp til det.

Men det er også mange kunder som ikke har noe som helst behov for å kjøre elektrisk. Så tanken er at de kundene skal slippe å betale for en ladbar hybrid. Slike biler koster mer mange steder.

I Europa er det store forskjeller i hvordan ulke biler blir avgiftsbelagt. Og det er store forskjeller på hvilke teknologier kundene er villige til å betale for i ulike land. Der hvor det er mye fokus på luftforurensing er det større vilje til å betale for biler med renseteknologi.

Jörg Beyer har troen på de nye ladbare hybridene Ford Explorer og Ford Kuga. Foto: Marius Valle

I Norge er mange definitivt villige til å betale så lenge bilene er helelektriske. Men det er også mange som kjøper ladbare hybrider. I mars var 11 prosent av alle bilene som ble registrert ladbare hybrider. For alle hybrider var markedsandelen nær 19 prosent.

Hvorvidt de vil kapre markedsandeler med sine nye hybrider i Norge, vet han ikke, men han håper selvsagt på det. Selv om elbilandelen nå er skyhøy.

De har antakeligvis enda bedre mulighet med sin kommende elbil. Vi lurer på hvordan han tenker at den vil gjøre det, men kvitterer med at han i dag konsentrerer seg om lanseringen av nye Kuga og Explorer.

– Selvsagt er en Mustang-inspirert elbil høyt på radarskjermen alle steder, og det bør den være for vi syns den er en veldig, veldig unik bil som tar pusten fra deg, og som vil redefinere tolkningen av hva et kjøretøy kan og bør gjøre.

– Men det kommer til å ha sitt eget event, sier Beyer.