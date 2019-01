CES-messen: Helten fra i fjor kan mislykkes i år. Eller i verste fall ende opp som årets skurk

Las Vegas: Vi liker å være teknologioptimister her i TU. Derfor suger vi også villig til oss det meste av spennende nyheter her fra CES. Alt for villig, mener kanskje noen. Det må vi i så fall tåle å høre.

For vi kan kanskje innimellom oppfattes som i overkant entusiastiske.

I fjor fant vi Faraday Future på gata i Las Vegas. Nå er det trøbbel for utbryterne fra Tesla. Foto: Jan M. Moberg

Som da vi for et par år siden sendte hjem bilder av det som skulle bli en Tesla-killer, el-bilen Faraday Future.

I fjor fikk vi sågar med oss en video av bilen - kjørende. Hva nå da? Jo, nå er Faraday Future i alvorlig trøbbel. Igjen. Etter å ha permittert hundrevis av medarbeidere tidligere i høst og med søksmål fra investorer, kjemper selskapet for livet. Jada, vi håper at det løser seg, men må innse at det kan gå galt og at mange optimister kan stå i fare for å ha tapt MYE penger på bildrømmen om å knuse Tesla.

Årets skurk

Det går opp og ned på CES. Helten fra i fjor kan mislykkes i år. Eller i verste fall ende opp som årets skurk.

For det er også kun to år siden vi hørte på Renault-Nissans sagnomsuste styreleder Carlos Ghosn. Han holdt da en såkalt keynote her på CES og la frem Nissans tanker om bilens fremtid. Foredraget ble sitert flittig, til tross for at han egentlig skuffet litt med sine vyer. Nissan har imidlertid levert. Ingen kan ta fra dem at Leaf er en suksess - som nå er i sin andre generasjon. Ghosn derimot, sitter fengslet i Japan. Beskyldt for finansielle skurkerier i sin (nå) tidligere jobb. Uansett utfall, ser det ikke så bra ut. Nok en CES-legende møtte veggen.

Men håper på Byton

Et bilprosjekt som vi har vanskelig for å mislike, er kinesiske Byton, som vil ta bilopplevelsen til nye høyder. Prosjektet har samlet kompetanse fra bilindustrien og skal bygge en moderne (el)bil uten kvalitetsproblemer. (Hører dere, Tesla).

Byton ble vist på CES for første gang i fjor. De er her i år også. Denne gang med to modeller. Men ingen bil er ennå i produksjon. Det kommer først i 2020. Byton holder altså fortsatt koken, selv om vi må erkjenne at vi syntes det tar tid før serieproduksjonen starter.

Bytons M-Byte ble vist frem også i år, på CES 2019. Den er fortsatt ikke i produksjon. Likevel er den til å bli entusiastisk av. Foto: Jan M Moberg

Vi har allerede skrevet en del om Byton. Med entusiasme. Men, det tar tid og koster penger å bygge bilfabrikk - i hvert fall om du ikke skal gjøre samtidig som du bygger biler til kundene (hører dere, Tesla). Likevel, om Byton kommer til CES 2020 uten å ha serieproduksjonen klar, vil vi muligens begynne å tvile.

Når det er sagt, så er Byton et modig prosjekt. Og de er her. I motsetning til sine dieselkamerater i VW, som var innom for et par år siden og viste frem et par konseptbiler. I år er de som sunket i Nevadaørkenen.

CES-messe har endret seg: I 2019 handler mye om helse

Fossiler ruler gulvet

Dieselkompisen Mercedes er likevel her. Og viser frem sin nye el-suv. Flott den, men leveres ikke før i 2020. Både VW og Mercedes må ta grep om de ikke skal miste posisjoner i fremtidens bilmarked. Mye vil utvilsomt endre seg - også for de etablerte. Det hjelper ikke å vise konsepter på CES. Selv de etablerte må etter hvert levere.

Hva gjelder bildelen av CES i år, så er den ikke stor. De bilene som vises frem er dessuten i all hovedsak fossilbiler. Og Tesla er fraværende.

Enda en taxi-drone

Et annet område der det tidligere har blitt vist frem spennende konsepter, er flyvende droner for frakt av mennesker. De som har fulgt med, vil huske kinesiske Ehang 184 fra CES 2016. Den stjal showet. Men var bare et konsept. Og vi venter fortsatt på ekte saker.

I år er det Bell (som har byttet navn fra Bell Helicopters) som stjeler showet. Med nok en drone som skal frakte mennesker. Riktignok har Bell Nexus Air Taxi i første omgang pilot om bord. Og selv om den har elvifter, så vil energien i denne omgang komme fra fossilt brennstoff via eget elverk om bord. En hybrid altså. Det gjør det faktisk litt lettere å tro på at Bell Nexus skal få luft under buken. Selv om vi trolig må vente lenge på varianten med full autonomi og ren el-drift.

Utnytter kroppsvarmen: Denne treningsklokka skal nesten aldri trenge lading

Google dominerer - igjen

I år - som i fjor - er det Google som dominerer med sin massive markedsføring. Det dreier seg mye om talestyrte plattformer. Der også Amazon er på banen. Selv om talestyring er i en rivende utvikling, føles det litt som om verden har stått stille siden i fjor. Google holder grepet om synligheten.

Også LG kopierer en suksess fra i fjor, ved å bygge enda en tunnel av TV-skjermer som bergtar publikum med fremvisningen. Det nye i år, er at de har laget en tunnel med buede LCD-skjermer. Buet TV-skjerm (som rulles inn i et møbel) vil utvilsomt være et fremskritt for mange her på CES. Men, vi har blitt en kravstor gjeng, og mange løfter blikket videre i håp om noe enda kulere i neste hall. Og hvem vet. Kanskje blir TV på rull en suksess? Buede TV-er ble det ikke. Ei heller 3D TV-er.

Færre norske selskaper

Nordic Semiconductor har deltatt på CES i årevis. Også i år med stand i to etasjer. Suksessen med lavenergi radio er til å bli entusiastisk av. Det kan ikke sies om aksjekursen i det siste. Foto: Jan M. Moberg

Vi har i et par år ment at det ville vært bra om flere norske selskaper var å finne her på CES. I fjor var det litt action, med både SFTY, Airthings, Wiral og MovieMask. Blant annet. I år er det færre.

Airthings er her riktignok med et veldig offensivt budskap. Selve stayeren blant de norske er likevel Nordic Semiconductor, som også i år har en toetasjers stand midt blant attraktive kunder innen lavenergi radio. Det kan være greit å vise litt muskler. Hvem vet, kanskje klarer de å få opp aksjekursen også? Det kan trengs etter et krevende år.

Airthings: Lanserer norsk innemiljøsensor på CES2019

Søt lukt av weed

Mens vi søker etter stadig nye prosjekter og duppedingser å hylle, er det et nytt og fremtredende trekk her på CES. Det lukter stadig oftere av søt røyk. Ikke inne på CES, men på gatene utenfor. Legaliseringen som ruller over USA har truffet også her. Til glede for noen - og ergrelse for de mange som mener at virkelighetsflukt ikke løsningen.

Uansett hva vi måtte mene, er det i det minste en gruppe ved CES som allerede er på banen for å ta tak i de utfordringene som måtte komme etter økningen i bruk av cannabis.

Digital Health Summit, som er en todagers konferanse her på CES, ser allerede store muligheter i å lansere teknologi som kan avhjelpe bivirkninger etter økt bruk av opiater. Selv om vi ikke har samme utfordring hjemme i Norge - i hvert fall ikke ennå - må vi medgi at vi ser frem til å høre hvordan de skal løse akkurat den utfordringen.

Heldigvis vil det alltid være noe nytt å få med seg på CES. I hvert fall for de av oss som er svorne teknologioptimister.