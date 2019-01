Airthings lanserer norsk innemiljøsensor på CES

I fjor lanserte Airthings Wave Plus, som i tillegg til å måle radonnivå, temperatur, luftfuktighet og lufttrykk også måler VOC - flyktige organiske gasser og CO 2 . Det er de alene om i verden, og de har attpå til laget sensorer som gjør jobben på batteri.

Billig: Wave Mini skal gjøre det billigere å måle innemiljøet i mange rom. Foto: Airthings

Ulempen med Wave Plus, er at den er kostbar. Det er til hinder for kunder som ønsker å overvåke miljøparametere i mange rom. Det holder som regel at en av dem tar seg av radonmålingen.

– Det er grunnen til at vi nå lanserer Wave Mini. Her har vi droppet radon- og CO 2 -sensoren, men da koster den 799 kroner. Poenget er at Mini er et godt komplement til Wave Plus i andre rom. Den måler temperaturen, luftfuktigheten og de flyktige gassene i rom, og de gir til sammen et godt grunnlag for å fastslå hvordan det står til med innemiljøet. Det å måle VOC gir et veldig bredt bilde av inneluften. Møbler og materialer lekker ut flyktige organiske gasser og vi mennesker puster dem ut også. I valget mellom VOC og CO 2 , har vi gått for VOC i denne sensoren. Vi tror dette kan være et godt startpunkt for folk som vil ha kontroll på inneluften. De som har en Pluss i stua, vil være interessert i å ha Mini-målere i andre rom, som soverom og kjøkken. De gir en god indikasjon på om det bør luftes eller ventileres, sier Airthingssjef Øyvind Birkenes under et pressetreff for mange produsenter et par dager før messen åpnes.

App: På samme måte sommed de dyrere multisensorene dukker resultatene fra Wave Mini opp i Appen. Foto: Airthings

En konsekvens av færre sensorer er at Mini vil ha opptil 10 års batterilevetid.

Skal man ha mange målere i en bolig kan det være vanskelig å nå alle via Bluetooth. Derfor har Airthings tatt fram sin egen hub som har mye bedre rekkevidde inne i huset fordi den kommuniserer på et mer lavfrekvent bånd. Når instrumentene snakker via den, bruker de også mindre strøm og det er da de oppnår den lengste batterilevetiden.

Inne og ute

Alle som kjøper en Wavesensor fra Airthings får også tilgang til tjenesten selskapet lanserte i høst. Den tilbyr lokasjonsbaserte data om luftkvaliteten utenfor boligen. Dette er data Airthings kjøper fra selskapet Breesometer, og bryter ned på den enkeltes adresse. På den måten får kundene et bilde av både inne- og utemiljøet.

Som de fleste i dag, tilbyr Airtings dataene via en app som holder kontakten med alle sensorene, og som vider sanntids- og historiske data. Men de har også utviklet et nettbasert dashbord som gir større innsikt i miljødataene og utviklingen i de enkelte rom.

Selskapet har også integrert produktene både mot Amazons Alexa og Google Assistants talestyring.

– Vi opplever at CES er et utmerket utstillingsvindu for oss. Her møter vi både kunder og kontakter, og ikke minst amerikanske journalister som har gitt oss god omtale av radonsensorene, sier Birkenes.