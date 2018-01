Norske selskaper er gode på sensorutvikling. Herfra tar de steget ut i verden

LAS VEGAS: Norske Airthings, som har utviklet en unik radonmåler, nøyer seg ikke lenger med bare radon. Nå har de konstruert en ny sensor som skal gi et mer komplett bilde av innemiljøet. I tillegg til radon, temperatur og fuktighet i rommet kan de nye sensorene også måle luftrykk, VOC - Volatile Organic Compounds og CO 2 .

Vi traff selskapet på CES i Las Vegas, hvor de hvert år stiller ut sine nye produkter. De har valgt den enorme messen som en lanseringsplattform og det gir hele organisasjonen en klar og ufravikelig dato for når produktene må være klare.

Mer innemiljø

Airthings Wave Plus Foto: Airthings

– Den nye sensoren, Airthings Wave Plus, har nok sensorer til at den effektivt kan overvåke innemiljøet. Radonsensoren er unik i verden og sammen med de andre sensorene kan vi nå overvåke luften innendørs kontinuerlig, sier sjefen for Airthings, Øyvind Birkenes.

Han utdyper:

- Den kan enten stå alene, som i private boliger, eller sammen med flere, som bedrifter gjerne ønsker. Derfor lanserer vi også Airthings Hub som snakker trådløst med opptil 50 enheter. Resultatene sendes til vår egen nettskyløsning som rapporterer tilbake i en app. Vi har snakket med bedrifter, skoler og barnehager og fått tilbakemelding på at dette er en løsning de ønsker seg.

Airthings Hub Foto: Airthings

På batteri

Airthings Wave Plus, og den eksisterende sensoren som ikke måler VOC og CO 2 , går på batteri og sender resultatene, enten til en mobiltelefon over bluetooth, eller til Hub-en når det snakk om flere sensorer.

– Vi har et tett samarbeid med Texas Instruments på Smestad i Oslo, hvor de har et utviklermiljø som er eksperter i å lage radiokretser som bruker lite strøm. De har utviklet radiochipen i sensoren som snakker med Hub-en og vi bruker vår egenutviklede protokoll, Airthings Smartlink, for å sende data så effektivt som mulig. Rekkevidden innendørs er på opptil 100 meter selv om batteriene varer i opptil tre år. Det er unikt, sier Birkenes.

Bruker grafen og tape: Nye sensorer koster noen får øre og har høy ytelse

Innemiljø

Han tror de nye sensorene vil bli interessante for mange bedrifter som trenger å overvåke innemiljøet. I tillegg til radon er VOC og CO 2 interessante å følge med på.

– Går man over 800 ppm CO 2, så har det merkbar effekt på produktiviteten til mennesker. For høye verdier av VOC, som gjerne kommer fra maling og nye møbler og andre ting som dunster ut gass kan ha samme effekt. Det kan fort betale seg å gjøre noe med ventilasjonen under slike vilkår, men man må være klar over det, sier han.

Standard

Selv om sensoren og Hub kommuniserer via en egenutviklet protokoll, så snakker Hub med nettet på standard protokoller. Den er koblet til nettet via Ethernet og SIM-kort, på grunn av sikkerhet og at den trenger mye mer strøm enn sensorene. Systemet støtter også økosystemet IFTTT – IF This Then That - som er svært utbredt innen IoT.

Det betyr at den også kan kobles til en rekke andre sensorer og dingser og styre handlinger.

– Bruken av Ethernet gjør det mye enklere å koble Hub til nettet. Det er bare å plugge inn, og skulle nettet være nede vil den kunne sende og motta data via mobilnettet. Vi kan f. eks. koble den til en Philips Hue lampe som kan varsle luftkvaliteten. Vi kan la den lyse rødt om radonnivået er for høyt, og oransje om CO 2 -nivået er for høyt. Eller så kan verdiene være med å styre intelligent ventilasjon, sier han.

Airthings har hatt en god utvikling av omsetningen, spesielt i Nord-Amerika, som kan tyde på at oppmerksomheten de får rundt CES virker. I 2016 omsatte de for 30 millioner kroner. I fjor klarte de å doble beløpet til over 60 millioner kroner i omsetning, og målet for i år er å nå 100 millioner kroner.

Reddet liv

På standen ved siden av Airthings fant vi nok et norsk selskap, SFTY. Altså Safety.

De har utviklet en ganske unik røyksensor, som i motsetning til de fleste andre, er beregnet på boliger med mange leiligheter. Sfty Sense, som den heter, måler også temperatur og fuktighet og den inneholder en bevegelsesdetektor som man kan ha av eller på.

Markedssjef i SFTY, Espen Schrøder (t.v.) og adm. direktør Stein Bakker, har oppdagen at nettjenesten de har utviklet er viktigere enn sensorene selv. Foto: ORV

Det store poenget er at alle sensorene i et hus med mange leiligheter står i forbindelse med hverandre. Skulle det oppstå en brann i en leilighet kan alle varsles. I stedet for at alle leiligheten har sin røykvarsler gjør de dette til en mye mer nyttig trådløs fellestjeneste.

– Til vår store glede kan vi nå konstatere at vi har reddet to liv til nå. Minst, i og med at alle de andre ble evakuert i tide og at brannfolkene kunne se hvor røyken kom fra. I det siste tilfelle, like før nyttår, kunne de også se at det ikke var temperaturøkning på tross av røykutviklingen. Det betyr at det var en ulmebrann og slikt er godt å vite før de tar seg inn, sier markedssjef Espen Schrøder.

Populær programvare

Ideen med SFTY var opprinnelig å lage brannvarsleren med en tilhørende tjeneste i nettskyen og bruke Safe4 sin alarmsentral i Oslo. Men de har oppdaget at programvaren og nettskytjenesten de har utviklet er minst like interessant som selve sensoren.

– Mange ønsker å bruke vår plattform til andre sensorbaserte tjenester, f. eks. varsling av vann eller gasslekkasjer. Derfor har vi åpnet plattformen slik at vi kan selge tjenesten både med og uten sensoren. Vi skal fortsatt ha hovedfokus i Norden, men vi merker stor interesse fra andre land i Europa og her i Nord-Amerika, sier adm. direktør i selskapet, Stein Bakker.

I fjor oppnådde de en omsetning på 5 millioner kroner. I år er målet en tredobling.