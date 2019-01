Denne tannbørsten pusser tennene ferdig på 10 sekunder

Dyktige forskere, ingeniører og tannleger bidrar til at elektriske tannbørster blir stadig mer avanserte. De pulserer og roterer, kommuniserer med apper og har en lang rekke programmer å velge imellom. Anbefalt pussetid på mange av de mest solgte modellene er to minutter - et halvt minutt på hver flate oppe og nede i munnen.

– Det er mange gode tannbørster på markedet. Problemet er at folk ikke tar seg tid til å pusse skikkelig. Undersøkelser viser at brukerne i snitt bare setter av 45 sekunder til hver tannpuss, sier Benjamin Cohen, toppsjef i Lyon-baserte Fasteesh, som produserer Y-brush, før han forter seg å legge til at nordmenn ligger noe over snittet på tidsbruk.

Dette er problemet han ville løse med Y-brush - en elektrisk tannbørste som pusser hele tannrekka oppe, foran og bak, før den gjør det samme nede. Fordi brukeren ikke trenger å flytte tannkosten rundt, sparer man tid.

– 5 sekunder oppe og 5 sekunder nede gir en dypere puss enn to minutter med en vanlig børste som flyttes rundt i munnen, sier Cohen.

Han underbygger påstanden med et enkelt regnestykke: Munnen har inntil 32 tenner, som hver har tre pusseflater, noe som totalt gir 96 flater. Fordeler du to minutter på 96 flater, får du 1.25 sekund på hver flate og 3.75 sekunder per tann. Når alle flater får 5 sekunder med Y-brush, blir det fire ganger mer puss.

Strides om effekt

Det er ekstremt mange elektriske tannbørster på markedet. Produsenter skryter av at de fjerner mer plakk og misfarging, og mange tannleger anbefaler dem.

Ved Cochrane-senteret har forskere sammenstilt resultater fra mange undersøkelser, og kommet fram til svaret nødvendigvis ikke er så enkelt som at elektrisk er bedre enn manuell - hvordan man pusser er minst like viktig. Den mest signifikante forskjellen forskerne kunne peke på, var at bruk av elektrisk tannbørste reduserer bakteriebelegg og tannkjøttbetennelse mer effektivt enn bruk av vanlig tannbørste.

– Produsenter som Philips og Braun har i årevis drevet forskning på å gjøre elektriske tannbørster mest mulig effektive. Hvordan skal en ny aktør som dere kunne konkurrere med denne vitenskapen?

– Vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt. Vi benytter for eksempel mye av den samme teknologien som Philips, med soniske vibrasjoner. Ellers ligger vår innovasjon i designet av børsten, der formålet er å gjøre samme jobb på kortere tid, sier Cohen.

Bass-metoden, kaller han ellers tilnærmingen. Den innebærer at børsten tiltes i 45 grader mens den ruller. Dette skal bidra til å fjerne mer plakk. Børsten i nylon skal også komme til under kanten av tannkjøttet.

– Hvordan kan dere dokumentere effekt?

– Vi har jobbet med tannleger i tre år og utviklet børsten sammen med dem. Konklusjonen for det ferdige produktet er at Y-brush fjerner 15 prosent mer plakk enn manuelle børster, og at den forebygger tannkjøttsykdommer på lik linje med andre elektriske tannbørster.

Amerikanske helsemyndigheter har foreløpig ikke vurdert produktet.

Hvordan bruke Y-brush

Innretningen er veldig enkel: Du tar tannkrem på børsten, biter tennene rundt den og trykker på start.

Y-brush kommer i tre ulike størrelser, og formen er fleksibel, slik at den former seg etter tannstillingen. Ved store over- eller underbitt kan det trolig bli et problem å dekke alle flater.

Puss kan stilles inn i tre ulike modus, for ønsket intensitet og tilpasset hvor sensitiv man er.

Børsten leveres med en trødlås ladeenhet, og én lading skal holde for en måned

Storselger

Y-brush er ennå ikke å finne i butikken, men er i forhåndssalg på nett, til 109 euro. På Kickstarter kan man få den ned i 79 dollar. Cohen sier at selve børsten bør byttes en gang i halvåret, og at prisen for denne utskiftbare delen vil ligge på rundt 20 euro.

Så langt har de forhåndssolgt mer enn 200.000 børster, og de første skal shippes i april.