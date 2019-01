Forsker: Disse teknologitrendene vil prege 2019

Las Vegas: Consumer Technology Association er organisasjonen som hvert år arrangerer Consumer Electronic Show (CES) i Las Vegas. Det er den største lukkede fagmessen i verden, og det dukker gjerne opp 170.000 mennesker til messeområdet som føles trangere for hvert år.

Det er ikke få nordmenn som er her heller. Svært mange fra faghandelen, fra leverandørsiden, journalister og analytikere valfarter til kasinobyen årlig. For det er her det skjer. Produsentene bruker et år på å forberede produktene de satser på og som de skal høste av i det året som kommer. Og siden «alle» er her, er CES stedet det gjøres avtaler.

På toppen av pyramiden sitter organisatoren som har som formål å vite hva som skjer og kjenne alle i bransjen.

Det er et godt utgangspunkt når sjefen for markedsforskning, Steve Koenig, hvert år ser et stykke inn i fremtiden.

For det er ikke bare årets nye TV-teknologi som utmerker seg på CES, selv om det er her all den nye teknologien er lansert og pushet til den enten tok av eller avgikk med døden. Det var her markedssjefen i Toshiba troppet opp på pressekonferansen deres for mange år siden og erklærte at de ga opp å konkurrere med HD-DVD mor Blu-ray, for så å ta til tårene. Og det var her 3D-TV ble markedsført steinhardt i flere år, får det plutselig ikke var en eneste plakat som nevnte de tre dimensjonene. Men nok mimring.

Strategisk oversikt

Koenig vil gjerne dele inn de siste og de kommende tiåret i epoker, og peker på at forbrukerteknologien fra år 2000 var preget av digitalisering. Da fikk vi digitale mobiler, digitale musikkspillere, digitale TV-er og mye annet med etter og nuller som rene drivstoffet. Det er en utvikling som fortsetter, men fra 2010 peker han han ut det tilkoblede tiåret. Det var da de sosiale mediene skjøt fart og Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og andre plattformer for alvor kom inn i livene våre.

— Det neste tiåret skal vi inn i det vi kan kalle dataalderen og vi får se hvor det bringer oss. Nå har vi for alvor Big Data, AI og maskinlæring hvor vi står på randen til en ny revolusjon både hos forbruker og i industri og næringsliv, sier han og peker på en rekke teknologitrender som vises på årets CES-messe.

Teknologitrender: Steve Koenig ser en masse teknologi som vokser fram og som vil prege industrien og produktene de lager i mange år framover. Foto: Steve Koenig

5G

Før var telekom og forbrukerteknologi to litt separate verdener. Ikke lenger. Nå skal veldig mye på CES handle om 5G på en måte som parkerer måten 4G ble markedsført for ti år siden. Det finnes knapt noe teknologiområde som er så bredt og som omfatter så mange lag av industrien som 5G. Dette kommer til å gripe inn i fremtiden vår og bli det fundamentet IoT trenger for å folde seg ut. Og IoT er alt fra biler til sensorer som forteller om vinduet er åpent og veldig mye mer.

Det er ikke rart at 5G er interessant, for det bringer med seg muligheter både for de som produserer utstyret, og for de som skal finne opp og drive de nye tjenestene. Og dette skjer over hele verden.

5G åpner masse nye muligheter for telekomoperatørene og det kan endelig gi trådløst bredbånd på en effektiv og billig måte der det er for kostbart å legge kabel. Dessuten vil markedet myldre av alle slags dingser om utnytter teknologien snart. Og det er langt fra bare telefoner. Det er ikke mange teknologier som kommer opp på dette nivået i årene fremover, mener Koenig.

— Vi har brukt de siste 30 årene på å koble sammen mennesker. Nå skal vi bruke de neste 30 på å koble sammen dingser, sier Koenig og siterer Brian Brian Modoff Modoff i Qualcomm.

Hvordan virker 5G: Teknologirevolusjon som vil gi en enorm datahastighet

AI

Digitale assistenter er bare en anvendelse av AI og maskinlæring. Slike egenskaper bygges nå inn i prosessorer som vi buker i mobiler og en lang rekke andre anvendelser.

Dette er en utvikling som kommer til å omskape måten vi forholder oss til veldig mye av omverden på, mener Koenig.

Mobilitet

Det er ikke mange år siden CES tiltrakk bilindustrien for å lansere det siste i bilstereo. Der er jo litt av det ennå, men nå handler det mer som teknologien som endrer hele bilindustrien. Det er her pengene investeres. Nå er det elektrifisering og selvkjøring det handler om. Flere produsenter viser prototyper og lanserer nye modeller på CES. Det er ventet at Nissan skal vise sin nye Leaf med 60 kWh batteri i løpet av messen. En nyhet nordmenn garantert vil trykke til brystet.

Robottaxi: Forsøkene er i gang og lover billiger og bedre transport i fremtiden. Drosjesjåfør er neppe et fremtidsrettet yrke. Foto: Steve Koenig

2019 er også året da flere selvkjørende biler for alvor vil bli å se i trafikken. Koenig mener GM vil teste ut en modell i San Fransisco tidlig i år. Ford vil omtrent samtidig teste ut en modell i Washington og Daimler i samarbeid med Bosch vil teste i San Jose i løpet av året.

Så mye som både Uber og Lyft invester i dette, tror Koenig at vi snart vil se robottaxien i test. Kanskje vi i femtiden får billige og ubemannede billige drosjer som kommer når de skal og vet raskeste vei. Det høres ut som en drøm, i hvert fall for folk i Oslo, og sikkert mange andre byer.

8K

Det er ikke til å komme fra at 8K er den neste trenden på TV-siden. Enten vi trenger den høye oppløsningen eller ikke. Produsentene kommer til å pushe dette hardt med Samsung og LG i spissen. Som da både 2K og 4K kom vokser det sakte i staten men etter hvert som produsentene leverer attraktive modeller til lavere priser vil det ta av. Spesielt fordi det er her vi vil finne den beste skjermteknologien i tillegg til oppløsningen. Når CEA ser på tallene i krystallkulen sin mener Koenig at det vil selges 200 000 8 K TV-er i USA i år og det vil stige til 1,5 millioner i 2022.

8K har ingen mening på små tv-er, så det meste av det som vil selges er modeller fra 65 tommer og oppover.

Har krystallkule: CES' sjef for markedsforskning, Steve Koenig, er en av de som virkelig har det store bildet av fremtidens forbrukerteknologi. Hver år avgir han sin rapport og den treffer som regel veldig godt. Foto: Jan Røssholm

— Det er ikke mange år siden vi snakket om Tver som var HD-Ready og som hadde en million piksler på skjermen. Med 4K har vi nå åtte millioner og med 8K får vi 33 millioner, sier han.

Det er over 20 år siden de første LCD-TV kom på markedet og da var de analoge. I 1997 var snittstørrelsen på slike 22 tommer. I dag er den amerikanske gjennomsnitts-TVen som selges 47 tommer. I 2021 vil den være på 50 tommer. Her har nok nordmenn gått forbi for lengst.

Digitale assistenter

Det er ikke lenge siden digitale assistenter dukket opp i smarthøytalere, mobiler og andre dingser. Forbrukerne forventer at de sår hjelp av slike på mange måter. Den største bruken er å stille spørsmål som basers på internettsøk. Dernest kommer det å sjekke været som nummer to. Vi bruker også slik funksjonalitet til å høre på musikk, radio og podcaster og til å sette alarmer. Vi sjekker også nyheter og ikke minst sportsnyheter og så bruker vi digitale assistenter til å sende meldinger. Med tanke på nye forbud mot å bruke telefonen i bil, er det nok flere som burde tenke på denne muligheten.

Men det er ikke bare forbrukere som får digital assistanse. Noen amerikanske TV-stasjoner bruker Watson-teknologi fra IBM for å hente fram bakgrunnsmateriale om personer og hendelser som kan benyttes i nyheter når det skjer noe.

Selv om Google har gjort et godt innhugg i dette markedet har nå Amazon nå nesten 60.000 såkalte skills, det vil si evne til å styre andre dingser å få noe til å skje, og de har knyttet til et økosystem på over 20.000 ulike dingser. Så får vi håpe at også Amazon snart kommer på norsk.

Sakte fart for VR og AR

En CES yngling i mange år har vært VR og AR. Ikke i år. Spådommen Koenig kommer med er at markedet vil falle en prosent i år. Ikke det at programvareutviklingen kommer til å stoppe opp. Spesielt AR vil fortsette å skape nye både underholdende og nyttige anvendelser. Ikke ulikt Pokemon. En svak vekst på to prosent i 2020 vil hjelpe litt på markedet, men vi skal til 2022 før dette vokser tosifret.

AR handler ikke lenger vare om figurer på telefoner. Nå kommer lyden også sier Koenig. Briller vil observere hva du ser på og legge på den riktige lyden. Det vil dukke opp masse ny innovasjon som vil gjøre det lettere å leve seg inn og oppleve den virtuelle verden.

Ny teknologi som Teslasuit er et eksempel på det. Kroppsdrakten assisterer både AR og VR, og er verdens første eksempel på en slik med haptisk tilbakekobling. Det vil si at du kjenner på kroppen alt som skjer rundt deg enten det er i til profesjonelle anvendelser eller i spillmarkedet. Drakten har selvfølgelig termisk regulering så brukeren ikke koker over.

Koening tror vi nærmer oss en bredere aksept for både VR og AR i løpet av noen år. En konsekvens er at markedet vil dele seg i mange segmenter rettet mot profesjonelle og forbrukere.

Sikkerhet

Koenig ser også hvordan teknologi vil både utfordre og forbedre sikkerhet på alle nivåer. Mange selskaper som viser ny teknologi for å forbedre alt fra grensekontroll, som amerikanerne er veldig opptatt av, de som skal sikre oss hjemme, ute og selvfølgelig på nettet.

Det handler ikke bare om programvare, men om tilkoblede sensorer fra de vi eier selv og til de samfunnet installerer som kan overvåke, analysere og forutse hendelser.

Digital helse

I år åpner Koenig sin analyse med digital terapi. Nå er det helse som gjelder og CES er stappfullt av selskaper og foredrag om den nye helserevolusjonen. Det er nok her helsetoppene i Norge burde ha vært.

Nå ser Koenig at teknologien, og ikke minste den vi får tilgang til hjemme, vil bygge et fundament for en helserevolusjon.

Dette vil forbedre, for ikke si revolusjonere, måten vi har drevet medisinsk praksis til nå på veldig mange området. Både somatiske og psykiske lidelser vil få effekter av teknologien som vi kan bære med oss i form av apper og sensorer koblet til apper og tjenester i skyen. Slike muligheter har vi aldri hatt før og det vil utfordre og endre helsevesenet. Resultatet er at vi vil endre livsstilen til det bedre og gjøre terapi mer personlig.