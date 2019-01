Denne treningsklokka skal nesten aldri trenge lading

Las Vegas: Hvis min Apple Watch 4 aldri hadde trengt lading, ville jeg hatt den på døgnet rundt, og utnyttet den til å overvåke alt fra søvn til aktivitetsnivå. Dessverre holder batteriet bare i to døgn, og rutinen blir å lade klokka men jeg sover.

Riktignok er batterilevetiden bedre på andre klokker, som Samsung Galaxy Watch, og ikke minst på mer mekaniske modeller vi har testet, som Garmin Fenix 5 Plus eller Polar Vintage V. Men alle smarte treningsklokker trenger med jevne mellomrom lading.

Fram til nå.

Utnytter kroppsvarme

Matrix PowerWatch 2 er den nye treningsklokka fra Matrix Industries, som de viser fram under Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas denne uka.

Det unike med denne klokka, er at den utnytter solkraft og kroppsvarme til å sikre en kontinuerlig energitilførsel, og dermed (nesten) aldri trenger å plugges på en lader.

– Solkraft og termoelektrisk energi dekker behovet til alle klokkas statiske funksjoner, som aktivitetoversikt, registrering av søvnmønster og bruk av bluetooth. Bare om man bruker GPS mye vil det bli behov for tradisjonell lading, ellers skal det aldri være nødvendig å lade klokka, sier gründer og teknisk direktør i Matrix Industries, Douglas Tham.

Matrix har tidligere utviklet flere treningsgadgets i kategorien som ikke skal trenge lading, men aldri så avansert som denne. Powerwatch 2 har de fleste funksjonene man forventer av en smart treningsklokke i 2019: Måling av puls, skrittelling, søvntracking, varsler, kompass og GPS. Den er vanntett ned til 200 meter og fargeskjermen er alltid på. Ekstra bakgrunnslys kan slåas på etter behov. Men foreløpig støtter den ingen musikkstrømmetjenester.

To energikilder

– Den termoelektriske energien genereres av temperaturforskjellen på klokkas underside, som er i kontakt med huden, og temperaturen på overflaten. Rundt hele displayet har vi lagt inn solceller, og de to energikildene står hver for cirka 50/50 av energibehovet klokka trenger. I Norge er det kaldt og lite sol, så der vil trolig den termoelektriske funksjonen utgjøre en større andel av energitilførselen, og sola noe mindre. I sum skal det bli omtrent det samme, sier Tham.

Termoelektrisk energi og solkraft skal være nok til å holde klokka igang uten ekstern lading, ved økonomisk bruk. Foto: Matrix Industries

Han er ellers åpen på at klokka er utviklet mest for å demonstrere mulighetene i teknologien til Matrix Industries, som han han planer om å integrere i en rekke IoT-produkter med lavt energiforbruk.

Matrix PowerWatch 2 Diameter: 42 mm

42 mm Tykkelse: 15 mm

15 mm Vekt: 60 til 70 gram

60 til 70 gram Vanntett: Til 200 meter

Til 200 meter Tilkobling: Android/iOS

– Noe av kunsten ved å utvikle produkter som ikke trenger ekstern lading, er å gjøre hver eneste komponent mest mulig energieffektiv, og vi utvikler all hardwaren selv. Det er dette vi skal leve av, klokka er bare et eksempel på praktisk bruk, sier han.

Silicon Valley-selskapet, som har forsket på teknologien fra 2011, har også utviklet den nye og mer effektive termoelektriske generatoren selv.

Tredjepartsapper

Datene fra Matrix Powerwatch 2 kan integreres i tredjepartsapper som Apples helse-app eller Google Fit, og den har noen sosiale funksjoner, som lar brukerne konkurrere om høyest aktivitetsnivå og kaloriforbruk.

Klokka skal prises til 499 dollar, eller rundt 4400 kroner, når den kommer i salg i juni. Inntil da forhåndsselges den for 199 dollar gjennom crowdfunding-tjenesten Indiegogo.

– Skandinaver er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og denne delen av verden blir et viktig marked for oss, så vi skal få klokka ut for salg så fort som mulig, sier Tham.