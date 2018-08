Denne campingvogna er laget for elbiler.

Campingvognprodusenten Dethleffs har presentert en campingvogn laget spesielt med tanke på å bli trukket av elbiler.

Vognen, kalt E.Home Coco, er utstyrt med et 80 kilowattimer litiumionbatteri i gulvet, og har en motor på hvert hjul. Det skal gjøre at bilen som trekker vogna ikke trenger å bruke så mye energi på dette.

Dette er et konsept, og ikke noe som tilbys for salg enda. Men det gir et innblikk i det som kan være fremtidens campingvogn.

For en vogn som dette kan i prinsippet trekkes av de fleste biler. Dermed vil du ikke behøve å kjøpe en bil som må kunne trekke en tung tilhenger. Det illustrerer Dethleffs ganske greit ved å demonstrere vogna koblet til en BMW i3.

100 kilo

Produsentens konseptvogn skal takket være hjelpemotoren ha en effektiv tilhengervekt tilsvarende 100 kilo.

Elektronikk om bord skal sørge for at vogna kjører seg selv, uten at du trenger å gjøre noe ekstra for å kontrollere den. Motorene skal gjøre at vogna blir mer stabil enn en vanlig campingvogn.

Når du kommer frem til campingplassen vil batteriet selvsagt også komme til nytte. 80 kilowattimer er tross alt en hel del energi, og nok til å drive TV, kaffetrakter og annet utstyr du typisk vil ha med deg på tur.

Intet miljøvennlig fremtidskonsept er komplett uten solceller på taket. Disse skal kunne lade batteriet, men det er åpenbart også tenkt at man skal kunne lade ved å koble seg til en annen strømkilde.

Kan brukes som hjemmebatteri

Og siden vogna har motorer, skal du kunne manøvrere den på plass ved hjelp av en fjernkontroll. Akkurat dette er ikke helt unikt, men Dethleffs løsning er tenkt å bare trenge en app på mobilen.

Når ferien er over, ser Dethleffs for seg at vogna ikke bare skal stå og ta opp plass. I stedet skal den kunne integreres med huset ditt, og fungere som et hjemmebatteri, for eksempel for å ta av for effekttopper eller å lagre solenergi fra solceller på huset ditt.

Produsenten sier ikke noe om når de eventuelt ser for seg å sette noe som dette i produksjon. De planlegger imidlertid å gjennomføre en testtur med elbil og elvogn fra Tyskland til Gardasjøen i Italia i løpet av første halvår 2019 for å demonstrere fordelene.