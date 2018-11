Etter fire år er Polar endelig klar med ny toppmodell. Vi har testet det nye flaggskipet

Det er mer enn fire år siden Polar lanserte Polar V800 – og lanseringen av en ny toppmodell var mildt sagt på overtid. Den forrige modellen føles gammeldags, og vi var derfor veldig spente på å få prøvd det nye flaggskipet – Polar Vantage V.

Det finnes også en billigere versjon som kalles Vantage M. Den har ikke berøringsfølsom skjerm, i motsetning til Vantage V som kan betjenes både via touchskjermen og de fem knappene på siden av klokken.

Vantage V har fått innebygget pulsmåler som måler pulsen gjennom huden ved håndleddet – slik vi kjenner fra ulike smartklokker som Apple Watch eller treningsarmbånd fra blant andre Fitbit.

Pulsmåleren på undersiden bruker tre ulike sensortyper, pluss elektroder for å måle hudkontakt. Foto: Kurt Lekanger

Polar har tidligere sverget til pulsbelte av den typen du spenner rundt brystkassen, og Vantage V støtter da også det. Men nå kan du altså trene uten pulsbelte – og det er jo veldig praktisk.

Tidligere har Polar sagt at pulsmåling gjennom huden er for lite nøyaktig til å tilfredsstille kravene til idrettsutøvere. Men ifølge produsenten benytter Vantage V en ny løsning som kombinerer optisk pulsmåling med måling av hudkontakt. Dermed vil klokken utelukke bevegelser som kan forstyrre pulssignalet og gi upålitelige målinger.

På undersiden av klokken er det tre ulike sensortyper, og det brukes ni optiske kanaler som sender ut to farger og bølgelengder av lys for å lese data fra forskjellige lag i huden. Disse brukes altså sammen med elektroder som måler hudkontakt.

Viser «løpskraft» – uten ekstra sensorer

En annen ny funksjon er at klokken, visstnok som den første i verden, kan måle såkalt «løpskraft» rett fra håndleddet – uten noen ekstra sensorer (som fotsensor).

Med løpskraft menes den kraften du bruker under løping – som hvor mye kraft du må skyve fra med når du løper i bakker, under intervaller, og så videre. Polar bruker en kombinasjon av GPS og barometer-data og egenutviklede algoritmer for å beregne løpskraft. Tempo, stigning, vertikal bevegelse og en rekke andre faktorer er viktige når løpskraft skal beregnes.

Kombinasjonen av pulsmåling og løpskraft skal gjøre det enklere å legge opp en effektiv trening, og klokken og treningsappen fra Polar gir deg informasjon om løpskraft målt i watt, samt hvor stor belastning treningen har vært på hjerte og muskler.

Også konkurrenten Garmin har måling av løpskraft i sin toppmodell, Garmin Fenix 5x Plus, men den krever at du laster ned en app – og i tillegg også bruker et spesielt pulsbelte fra Garmin, eller en fotsensor. Det at du får løpskraft direkte uten tilleggsutstyr på Vantage V er selvfølgelig en fordel. Så må vi innrømme at vår kunnskap om denne tematikken ikke er god nok til å kunne si så mye om hvorvidt Polars eller Garmins tilnærming er best. Undertegnede trener på rent amatørnivå, men synes det er gøy med all statistikk som kan gi en pekepinn på hva slags effekt jeg har fått ut av treningen.

Polar Vantage V (til venstre) ved siden av konkurrenten Garmin Fenix 5x Plus. Foto: Kurt Lekanger

Skjerm som fungerer bra i sollys

Den mest åpenbare endringen sammenlignet med forgjengeren V800 er at klokken har fått en rund urskive. Etter vår mening ser den ganske pen ut. Det er en ganske tykk ramme rundt skjermen – her kunne vi kanskje ønsket oss en litt større skjerm i stedet.

Du kan velge mellom et stort antall ulike treningsformer, og aktivitetsskjermbildene kan tilpasses. Foto: Kurt Lekanger

Skjermen er 1,2 tommer stor og har en oppløsning på 240 x 240 punkter. Det er nøyaktig samme skjermstørrelse og oppløsning som på Garmin Fenix 5x Plus. Det er snakk om en transreflektiv fargeskjerm av den typen som blir bedre jo mer lys den får på seg – og dermed fungerer den utmerket i direkte sollys. Ulempen er at skjermen er litt blass – men samtidig er dette en skjerm som bruker lite strøm. Om kvelden lyser skjermen automatisk opp når du løfter armen, eller trykker en knapp.

Vekten på klokken er en del lavere enn Garmin-klokkene – 66 gram, mot 86 gram for Garmin Fenix 5x Plus (96 gram for den litt mer avanserte Sapphire-varianten). Klokken har en myk og litt tøyelig silikonreim, som er behagelig å ha på seg selv om du strammer den litt (så du er sikker på at den optiske pulsmålingen fungerer godt).

Klokken støtter de fleste typer trening, som løping ute eller på tredemølle, svømming, sykling inne eller ute, crossfit, fjellvandring og gåing, innebandy, styrketrening, og mye annet. Det er også en triathlon-modus, samt en multisportmodus hvor du raskt kan bytte mellom ulike former for trening og registrere alt sammen som én stor treningsøkt (med for eksempel løping og styrketrening).

Informasjon om treningsutbytte

Så snart du starter treningen, kobles berøringsskjermen ut – og du må i stedet bruke knappene på siden av klokken for å bytte mellom skjermbildene. Dette er bra – ellers ville det vært for lett å komme borti ting under trening. Knappene er også litt harde å trykke inn, slik at du ikke risikerer å avbryte en treningsøkt uten at du mente det. Og de er ganske store og plassert godt i fra hverandre, så det er enkelt å betjene klokken selv om du bruker hansker.

Du kan velge mellom en rekke ulike informasjonsskjermer under treningen, og disse kan også tilpasses til å vise den informasjonen du selv ønsker. De ulike treningsformene kalles for sportsprofiler, og via appen eller nettsidene til Polar Flow-tjenesten kan du legge til opptil 20 profiler for ulike idretter. For hver sportsprofil kan du velge hvordan de ulike informasjonsskjermene skal se ut, om du skal ha varslinger med lyd og/eller vibrasjon, om du vil ha automatiske rundetider, og så videre.

Etter at du har trent får du en veldig omfattende statistikk over treningen. I tillegg til alt det vanlige, med distanse, tempo, kaloriforbruk, puls, gjennomsnittspuls, og så videre har du også tall for tråkkfrekvens (skritt per minutt), stigning, og så videre. Og selvfølgelig sporing av hvor du har løpt på et kart via den innebygde GPS-funksjonen.

Du får et tall som kalles «Running Index» som utvikler seg over tid, og som skal gi en pekepinn på hvor god form du er i. Etter at du har trent vil du også få informasjon om effekten av treningen – om du har forbedret kondisjonen, for eksempel.

Undertrent eller overtrent? Klokken gir deg oversikt over hvilken effekt treningen din har. Foto: Kurt Lekanger

En funksjon som heter «Training Load Pro» måler hvordan treningsøktene belaster kroppen, og gir deg tall for kardiobelastning og muskelbelastning, i tillegg til at du kan logge hvor hard du selv synes treningsøkten var. Kardiobelastning beregnes ut fra noe som heter TRIMP (treningsimpuls), som er en vitenskapelig metode for å måle belastningen. Dette er forholdsvis teknisk – og utenfor undertegnedes kompetanse å mene så mye om. Men i Polar-appen er dette folkeliggjort ganske bra, og er lett å forstå. I loggen til en treningsøkt kan det for eksempel stå at kardiobelastningen og muskelbelastningen var middels – og så kan du klikke deg inn for å se en detaljert graf som viser utvikling i kardiobelastning over tid.

Treningsbelastning vises også som en egen urskive. Du må bruke klokken en uke eller to før den har nok data til å klare å beregne dette, men da vil den vise deg om du trener for lite, for mye eller om du trener akkurat nok til å opprettholde formen.

Aktivitet og søvn – med kontinuerlig pulsmåling

Polar Vantage V fungerer som en aktivitetsmåler som registrerer hvor mye aktivitet du er i, også utenom trening. Klokken analyserer alle bevegelser gjennom dagen, og en sirkel og prosentangivelse på en av urskivene viser deg hvordan du ligger an i forhold til dagens aktivitetsmål (som justeres automatisk). Hvis du vil se flere detaljer, trykker du Ok-knappen for å vise informasjon om blant annet skritt, aktiv tid og kaloriforbruk.

Hvis du vil, kan klokken registrere pulsen din kontinuerlig gjennom hele døgnet, slik som flere av konkurrentene – som Apple Watch og Garmin Fenix 5x Plus. Pulsen akkurat nå vises på en av urskivene som du kan sveipe over til. Som standard er kontinuerlig pulsmåling skrudd av, siden det tapper batteriet raskere – men undertegnede valgte å ha den på. Men selv om du har skrudd av kontinuerlig pulsmåling, vil likevel pulsmålingen sette igang når klokken registrerer at du er i bevegelse, for eksempel når du går i raskt tempo i mer enn ett minutt.

En av de mange informasjonsskjermene som er tilgjengelig under en treningsøkt.

Selv med kontinuerlig pulsmåling skrudd på varte batteriet i ganske mange dager mellom hver lading, men det avhenger selvfølgelig av hvor ofte du trener (trening aktiverer GPS, som bruker strøm). Batteritiden er oppgitt til 40 timers trening (med GPS og pulsmåling fra håndleddet). Uten kontinuerlig pulsmåling tipper vi de fleste vil trenge å lade klokken en gang i uken.

I Polar Flow-appen og på nettsidene kan du følge med på hvordan du har sovet, både antall timer og hvor mange avbrudd i søvnen du har hatt. Appen gir en vurdering av kvaliteten på søvnen, og du kan legge inn en egenvurdering også.

En avansert funksjon som Polar har hatt også på tidligere toppmodeller, er ortostatisk test. Testen skal gi en indikasjon på hvordan formen din er, og balansen mellom trening og restitusjon. For å gjøre testen må du koble til et pulsbelte (ekstrautstyr). Du setter igang testen mens du ligger og slapper helt av, og så vil klokken etter en tid be deg om å reise deg opp – og kjøre testen på nytt mens du står. Testen måler hvilepuls når du ligger og når du står, samt pulsvariasjon og makspuls rett etter at du har reist deg opp. Du må gjennomføre minst to slike tester i løpet av 28 dager, for at klokken skal kunne gi deg tilbakemeldinger på blant annet balansen mellom trening og restitusjon.

Polar Flow-appen er oversiktlig og enkel og bruke, og du kan drille deg ned i svært detaljert informasjon om treningsøkter, aktivitetsnivå, søvn, samt treningseffekt over tid.

Denne typen avansert innsikt er noe du finner mye av på Polar Vantage V – og mengden grafer og detaljert informasjon kan kanskje virke litt overveldende. Heldigvis har Polar vært flinke til å skjule mye av informasjonen som kan være vanskelig å forstå for folk flest – så kan heller de som er interesserte drille seg ned i resultatene om de vil.

Super treningsfunksjon og treningsdagbok

Via Polar Flow-nettjenesten og appen kan du planlegge treningen, og følge med på fremgangen. Du har enda mer detaljert oversikt og flere muligheter om du bruker nettsidene, og du kan for eksempel sette opp et treningsprogram som automatisk tar hensyn til formen din.

Treningsprogrammer du setter opp på PC eller i Flow-appen på mobil blir tilgjengelig på klokken, og under trening hjelper klokken deg med å holde deg innenfor definerte pulssoner.

Når du setter opp programmet kan du velge å trene mot et bestemt løp på en bestemt dato og med en viss lengde (for eksempel halvmaraton).

Treningsprogrammet vises i en oversiktlig kalender, både på nett og i mobil-appen – og du kan gjøre endringer i det hvis du vil. I programmet vil du også kunne få opp ekstraøvelser som du kan gjøre mellom treningsøktene, for eksempel styrkeøvelser. Appen vil vise instruksjonsvideoer for hvordan disse skal gjennomføres.

All trening registreres automatisk i treningsdagboken, og du kan legge til kommentarer.

I tillegg er det en egen funksjon for sesongplanlegging, der du kan dele opp sesongen i flere ulike perioder, legge inn mål, og så videre.

Pulsbasert trening og treningsprogrammer

Starter du trening fra klokken, vil klokken automatisk gi deg dagens treningsprogram. Er det for eksempel en løpetur med intervaller, vil klokken hele tiden vise deg hvilket intervall du er på.

Her bruker vi web-tjenesten til Polar Flow for å sette opp et treningsprogram frem mot Oslo Maraton. Treningsprogrammet blir tilgjengelig også i appen og på klokken.

Treningen er basert på pulssoner, i stedet for tempo/fart. Hvis pulsen går over eller under et gitt nivå vil klokken varsle (og eventuelt pipe), og du har hele tiden et slags «speedometer» som viser deg hvor i pulsområdet du ligger – slik at du kan avpasse farten. Så sier klokken ifra når det er tid for neste intervall – og du får en ny pulssone å forholde deg til.

På andre pulsklokker med måling på håndleddet har det hendt at pulsmålingene har falt ut. Pulsmålingene med Vantage V virket imidlertid veldig stabile – og målingene falt aldri ut. Det virket også som om målingene responderte ganske kjapt på endringer i puls. Men da vi prøvde å løpe med en Garmin Fenix 5x Plus på den ene armen og Polar Vantage V på den andre, var det ikke alltid helt samsvar mellom hvilken puls de to klokkene viste – spesielt ved kortere intervaller. Det kan ha å gjøre med at pulsmålingene beregnes som et gjennomsnitt over en viss tid. Vil du ha enda høyere nøyaktighet, kan du bruke pulsbelte.

Konklusjon og alternativer

Polar Vantage V Pris: Ca. 5000 kroner

Mål: 46 x 46 x 13 mm

Vekt: 66 gram

Skjerm: 1,2" transreflektiv berøringsskjerm (farger). 240 x 240 punkter

Tilkobling: Bluetooth

Batteri: 320 mAh Li-pol, 40 timer batteritid i treningsmodus (GPS + optisk pulsmåling)

Annet: Optisk pulssensor, mulighet for pulsbelte. Vanntett. GPS og Glonass. Barometer.

Polar Vantage V har full fokus på trening, treningsprogrammer, og det å følge med på hvordan formen din utvikler seg. Dette gjør Polar bedre enn de fleste. For mange vil dette være det det viktigste, men vi tror likevel at mange vil savne en del annen funksjonalitet.

Den viktigste konkurrenten i dette markedet, Garmin Fenix 5x Plus, kan gjøre det meste Polar Vantage V kan gjøre – men har i tillegg funksjoner for navigasjon som mange friluftsfolk nok vil sette pris på. I tillegg kan den gi deg varslinger fra mobil, du kan legge inn apper – som for eksempel Spotify, og laste ned spillelister til klokken, slik at du kan høre på musikk uten å måtte ta med deg telefonen. Fenix 5x Plus har altså mye mer funksjonalitet – men hvis du kun ser på treningsfunksjonene føler vi at de to konkurrentene stiller ganske likt.

Varslinger fra mobil skal visstnok komme i en fremtidig program­vare­oppdatering til Vantage V.

Vi kan absolutt anbefale Polar Vantage V hvis du vil ha en pulsklokke som kun fokuserer på trening, og som gjør dette eksepsjonelt bra. Hvis du vil ha mer funksjonalitet, er det nok Garmin Fenix 5x Plus du bør gå for. Vi kommer med en grundig test av denne senere.

Apple Watch Series 4 kan også være et godt alternativ for de som legger mer vekt på smartklokke­funksjonaliteten – og vil ha en løsning som er mer basert på tredjeparts-apper. Men er treningsfunksjoner viktigst, da anbefaler vi en skikkelig pulsklokke.

Vil du heller ha et billigere og enklere alternativ – les testen av Fitbit Charge 3 på digi.no.