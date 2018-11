Test av nye Apple Watch: Større skjerm og bedre overvåkning av helsa

Series 4 er den største oppgraderingen Apple har gjort siden de lanserte sin første Watch i september 2014:

Den er kjappere, har bedre lyd, skjermen er større, det er enklere å manøvrere i menyen og urskivene er mer informative.

Men det er på helsefronten at Apple virkelig gjør sjumilsstegene.

Større skjerm

Først litt om det ytre: Tidligere modeller har kommet i 38 og 42 mm. Nå er det 40 og 44 som gjelder. Altså er selve urkassa litt høyere og bredere – et positivt trekk for oss som foretrekker store klokker. Samtidig er klokka blitt tynnere. Men den store designendringen ligger i at trykkskjermen fyller mye mer av overflaten, på bekostning av en smalere ramme.

Faktisk er displayet mer enn 30 prosent større enn på forrige modell.

Dette har gitt rom for større knapper og tekst, slik at det er lettere enn før å lese meldinger og vanskeligere å trykke feil. Det er ikke tvil om Apple ser på eldre mennesker som en potensiell målgruppe å ekspandere markedet i (mer om det i avsnittet om helsefunksjoner).

Stor skjerm med buede hjørner har også banet vei for deres nye Infograph-urskive, der man kan velge inntil åtte informasjonspunkter, som kalenderoppføringer, aktivitetsdata, musikk, batteriprosent, UVI-stråling, minimum- og maksimumstemperaturer, verdensklokke med mer. Man kan også følge pulsen rett fra første skjermbilde. Apple har med designet hatt et mål om å få klokka til å se ut som en high end aviator-klokke, og det lykkes de godt med.

Den digitale krona gir såkalte haptiske tilbakemeldinger når du blar i menyen – et liten vibrasjon som gir en mer mekanisk følelse. Litt som med gamle iPod-er. Poenget er at du skal kjenne når du hopper videre til et nytt menypunkt.

Utseendet på klokka påvirker man i høy grad selv, med ulike fargetoner på kassa og et stort antall reimer i ulike farger og materialer, hvorav flere er skreddersydd for sport. Reimer fra tidligere modeller kan fortsatt benyttes på Series 4.

Bedre ytelse

Apple Watch er en smartklokke som i høy grad baserer funksjonaliteten på tredjeparts-apper, og for å gi apputviklerne størst mulig spillerom, må hardware og elektronikk være top notch.

Apple Watch Series 4 er oppgradert med en ny S4-prosessor, samt Apples egenutviklede W3-brikke for trådløs kommunikasjon og bluetooth 5.0. Maskinvaren gjør den betydelig raskere – og tar samtidig ned strømforbruket.

Apple oppgir fortsatt batterilevetiden til 18 timer, noe som stemmer bra med mine egne målinger, når pulsmåler er kontinuerlig på og jeg legger inn en daglig treningsøkt. Altså byr klokka på økt kraft til samme batterilevetid som før. Men batterikapasiteten har lenge vært en akilleshæl for Apple, og er man opptatt av dette, bør man velge et annet alternativ – Samsung Galaxy Watch har for eksempel mer enn det dobbelte. For min egen del er det blitt en rutine å lade klokka samtidig som telefonen, men hvis man ønsker å spore søvnmønster, blir det selvfølgelig et stort handicap at man ikke kan lade om natta.

Ny elektrisk hjertesensor gir raskere og mer presis tilbakemelding på puls. Foto: Eirik Helland Urke

Ny høyttaler byr på klarere lyd og 50 prosent høyere volum enn forrige versjon, samtidig som det ligger en konstruksjonsmessig forbedring i at mikrofonen er flyttet på motsatt side av klokka for å unngå ekko. Lyden er fortsatt ikke i nærheten av god nok til å spille musikk rett fra klokka, men gjør andre lydinteraksjoner mer interessante, som svar fra Siri eller ved bruk av den nye walkietalkie-funksjonen, der venner kan sende kjappe talemeldinger fra Apple Watch til Apple Watch.

Modellen med 4G og e-sim er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge. Med denne funksjonaliteten på plass vil klokka fungere til telefonsamtaler, og da blir selvfølgelig forbedret lyd enda mer interessant.

Passer på hjertet

Smartklokker, enkle pulsklokker og skrittellere har bidratt til at mange har fått et mer bevisst forhold til eget aktivitetsnivå, og i dette helse-for-folk-flest-markedet ligger det enorme verdier som Apple har ambisjoner å melke.

Derfor er det ikke overraskende at noen av de største innovasjonene i Apple Watch Series 4 gjelder nettopp helse – funksjoner som flytter dem fra å være en mosjonistveileder til å varsle om reelle helsefarer.

Apple Watch Series 4 har elektrisk og optisk hjertesensor som kan varsle om uregelmessige hjerterytmer. Eller om pulsen er farlig høy – noe jeg opplevde i et motbakkeløp. Eller om den er for lav i mer enn ti minutter – som kan tyde på behov for akutt hjelp. Varslingene er såpass støyende at omgivelsene får det med seg, om man ikke er i stand til å reagere selv.

Ved å tillate Apples egen helseapp å lagre løpende informasjon, kan man dessuten dokumentere og eksportere data til legen etter at symptomene har gitt seg.

Varsel om ujevne hjerterytmer – og etter hvert mulighet for EKG-måling fra klokka – er nyttige funksjoner i Apple Watch Series 4.

Den aller mest spennende – og hypede – funksjonen for Apple Watch Series 4 er muligheten for å kjøre en EKG-måling direkte fra klokka.

Gjennom en egen EKG-app skal man i løpet av et halvt minutt få et elektrokardiogram som kan videresendes til legen. Elektronikken er på plass, men tjenesten venter på godkjenning fra helsemyndigheter før den kan tas i bruk. Apple har et håp om at amerikanske FDA gir sitt klarsignal i løpet av året, men ingen aner foreløpig når det kan bli aktuelt i Norge.

Varsler om fall

Klokka har oppdatert akselerometer og gyroskop som gir økt presisjon, og Apple har i samme slengen innført et fall-varsel.

Hvis klokka registrerer at du faller brått, går alarmen. Om du ikke deaktiverer den umiddelbart, prikker klokka deg på armen. Reagerer du fortsatt ikke, varsles nødetatene og får tilsendt posisjonsdata. (For klokker uten 4G forutsetter dette at du har en iPhone i nærheten).

Funksjonen er automatisk aktivert for alle brukere over 65 år, og kan manuelt slås på av øvrige brukere. Det er selvfølgelig en risiko for at andre brå bevegelser kan ligne et fall og utløse alarmen, men så lenge du er bevisst, er det enkelt å deaktivere før nødetatene blir varslet.

Trening og aktivitet

For veldig mange brukere er nok tracking av eget aktivitetsnivå noe av det viktigste med en smartklokke. Med WatchOS5 og Apple Watch Series 4 er det innført nye konkurranse- og belønningssystemer for selvdefinerte mål, inkludert påminnelser og varsler som skal motivere til økt aktivitet.

Apples egen innebygde treningsapp har jeg aldri vært noen stor fan av. Nytt i denne omgang er at den skal oppdage når du trener, for å be deg om å registrere aktiviteten, og deretter be deg avslutte treningssøkten når du igjen er i ro. Min erfaring er at den reagerer alt for tregt – det kan ta inntil fem minutter av en joggetur før den oppdager at du er igang.

På den positive siden skal det nevnes at funksjonaliteten for løpere er blitt noe mer avansert, med funksjoner man forventer fra alle pulsklokker, som at du kan stille inn et mål for fart og ytelse, og få løpende varsler underveis om du ligger foran eller bak. Det er også innført kadensmåling, for å oppfordre til variasjon og forebygge skader. Nye treningsformer, som yoga og hiking, er lagt til en allerede lang liste over ulike mosjonsformer klokka kan tracke.

Konklusjon

Apple Watch Series 4 GPS Pris: Fra 4690 kroner for 44 mm, 4390 for 40 mm.

Fra 4690 kroner for 44 mm, 4390 for 40 mm. Høyde: 44 mm

44 mm Bredde: 37.8 mm

37.8 mm Tykkelse: 10.7 mm

10.7 mm Vekt: 36.7 gram

36.7 gram Display: Ion-X glass. LTPO OLED retina display med Force Touch. 448 x 368 oppløsning.

Ion-X glass. LTPO OLED retina display med Force Touch. 448 x 368 oppløsning. Tilkobling: Wi-fi, bluetooth 5.0

Wi-fi, bluetooth 5.0 Lagring: 16GB

16GB Prosessor: S4 64-bit dual-core

S4 64-bit dual-core Sensorer: Elektrisk hjertesensor, optisk hjertesensor, akselerometer, gyroskop, barometrisk altimeter, GPS

Elektrisk hjertesensor, optisk hjertesensor, akselerometer, gyroskop, barometrisk altimeter, GPS Vanntett: WR50 (egnet for svømming)

WR50 (egnet for svømming) Batteritid: 18 timer.

Hva man ønsker å få ut av en smartklokke, er individuelt.

For min egen del har noe av det viktigste med tidligere modeller vært å få et diskret varsel på håndleddet når det kommer en melding, eller når man skal minnes på et møte, i stedet for å måtte ta opp telefonen hver gang. Her fungerer Apple Watch akkurat like godt som alle andre smartklokker.

Så er det dette med aktivitsnivået – når all bevegelse måles, blir man automatisk mer fokusert på egen helse og trigges til å bevege seg mer. Denne funksjonen ivaretas både av smartklokker og enkle treningsarmbånd.

Der Apple Watch Series 4 virkelig skiller seg ut, er gjennom de nye helsefunksjonene.

Kontinuerlig hjerteovervåkning og fall-varsler er potensielt livreddende, og Apple har gjennom sin siste oppgradering gjort seg svært attraktive for eldre mennesker og andre med kroniske lidelser som kan ha bruk for varsler både til seg selv, omgivelser og nødetater. For resten av oss forteller dataene mye om hvordan vi ivaretar helsen. Synd at EKG-målingen lar vente på seg, men klokka er klar så snart tillatelsene blir gitt.

Større skjerm, oppdatert design, og spesielt Infograph-urskiva, gjør at fireren både er mer funksjonell og ser mye bedre enn forgjengerne.

Batteritiden er noe av det som trekker Apple Watch Series 4s attraktivitet ned. Kanskje burde de spandert på seg en smule tykkere kasse for å få plass til mer batteri. Prisen er også et ankepunkt – med et startpunkt på 4690 kroner for den største klokka nærmer de seg toppmodellene blant pulsklokker, som vil være et bedre valg om man primært er ute etter å spore aktivitet og progresjon gjennom trening.

Det aller tyngste argumentet for å vente med å kjøpe Apple Watch Series 4 er nok likevel den manglende 4G-funksjonaliteten. Når dette er på plass, blir klokka adskillig smartere (og enda litt dyrere).

Men som en allroundklokke, er denne allerede helt i toppsjiktet.

Vi liker:

Potensielt livreddende helsefunksjoner

Større skjerm med mer informasjon

Stort utvalg tredjeparts-apper

Bedre høyttalere

Vi liker ikke: