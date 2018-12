Vi har tidligere testet Apple Watch Series 4, som er den største oppgraderingen Apple har gjort av sin smartklokke siden de lanserte den første modellen i september 2014. Den versjonen som har vært i salg i Norge til nå nylig har imidlertid vært modellen uten 4G-støtte.

Den 30. november startet forhåndssalget av 4G-versjonen, og uken etter var klokken i butikkene. Vi har nå testet den en stund og kan svare på det sikkert mange lurer på: Er 4G-støtte verdt 1100 kroner ekstra?

Det eneste visuelle som skiller 4G-versjonen fra den vanlige versjonen er at kronen på 4G-versjonen har en rød ring. Foto: Kurt Lekanger

Kan brukes uten mobiltelefon

Poenget med å ha 4G-støtte i klokken, er at du skal kunne bruke den uten at du behøver å ha med deg mobiltelefonen.

Det betyr at du kan legge igjen telefonen og likevel kunne ringe, sende tekstmeldinger, få varslinger, strømme musikk, bruke treningsapper, og så videre.

Apple Watch Series 4 GPS + 4G Pris: Fra 5490 kroner for 40 mm, 5790 for 44 mm.

Høyde: 44 mm

Bredde: 38 mm

Tykkelse: 10.7 mm

Vekt: 36.7 gram

Display: Ion-X glass. LTPO OLED retina display med Force Touch. 448 x 368 oppløsning.

Tilkobling: Wi-fi, bluetooth 5.0, LTE (4G) og UMTS (3G)

Lagring: 16 GB

Prosessor: S4 64-bit dual-core

Sensorer: Elektrisk hjertesensor, optisk hjertesensor, akselerometer, gyroskop, barometrisk altimeter, GPS

Vanntett: WR50 (egnet for svømming)

Batteritid: 18 timer.

Når du er i nærheten av iPhone-en din er det vanligvis forbindelsen til mobiltelefonen som brukes. Ifølge Apple vil klokken hele tiden forsøke å bruke det mest strømsparende nettet, enten mobilnettet til en iPhone – via bluetooth-forbindelse mellom klokken og mobilen, et wifi-nett, eller mobilnettet direkte fra klokken. Klokken kan også koble seg til wifi når telefonen ikke er i nærheten.

Når Apple Watch er koblet direkte til mobilnettet (fordi telefonen ikke er i nærheten), vil det normalt være koblet til 4G-nettet (LTE). Hvis det ikke er noe 4G-nett i nærheten, brukes UMTS (3G).

Kun Telenor og Telia foreløpig

4G-versjonen av Apple Watch Series 4 benytter ikke et fysisk SIM-kort, men såkalt eSIM – elektronisk SIM.

Foreløpig er det kun Telenor og Telia som støtter Apple Watch med eSIM – har du en annen operatør får du altså ikke brukt 4G-funksjonaliteten i Apple Watch.

For å sette opp klokken første gang må du gjennom en litt mer omstendelig prosess enn det du må med versjonen uten 4G. Det første du må forsikre deg om, er at iPhone-en din (ja, du må ha en iPhone – selv om klokken kan brukes uten den) er oppdatert til iOS versjon 12.1.1 eller nyere. Så må du ha de siste operatørinnstillingene, noe du får automatisk ved å gå til Innstillinger -> Generelt -> Om på mobiltelefonen.

Du kan ringe fra klokken, selv om du ikke har med deg telefonen. Foto: Kurt Lekanger

Etter at du har satt opp klokken på vanlig måte, må du konfigurere mobilnettet via Apple Watch-appen på iPhone. Dette innebærer også å måtte logge deg inn på mobiloperatørens nettsider og legge til et nytt SIM-kort – i dette tilfellet eSIM. Dette SIM-kortet fungerer da som et tvilling-SIM-kort. Undertegnede hadde allerede et tvilling-SIM-kort fra Telia som var i bruk på en annen mobiltelefon, men det gikk fint å opprette et tredje SIM-kort.

ESIM settes opp via Apple Watch-appen på iPhone. Der kan du også se hvor mye mobildata klokken har brukt.

Det tok noen minutter fra eSIM-en var aktivert til det var klart til bruk.

Når du sveiper opp på skjermen til klokken for å få frem kontrollsenteret og se status for tilkoblinger, er det et eget ikon som viser status for mobilnett. Dette ikonet er grønt hvis klokken er koblet til mobilnettet, og hvitt hvis det er mobilnettet til telefonen som brukes. Er tilkoblingsikonet grønt, vil du også få opp signalstyrken inne i kontrollsenteret.

Hva kan du bruke det til?

For at du skal ha glede av Apple Watch uten å ha med deg telefonen, er du selvfølgelig avhengig av at de aktuelle appene du vil bruke også fungerer uten mobiltelefon. Veldig mange apper til Apple Watch er ikke mer enn en veldig forenklet utgave av appen du har på telefonen – og i mange tilfeller bare en slags fjernkontroll til hovedappen på telefonen.

Naturligvis er det Apple som har vært flinkest til å lage apper som fungerer helt uten telefon. Som nevnt kan du ringe og sende SMS. Telefonsamtaler via klokken fungerer fint, og du får da lyden gjennom en liten høyttaler i klokken. Motparten hører oss ganske godt, men det føles litt rart å prate til en klokke. Heldigvis kan du koble til trådløse hodetelefoner, for eksempel Apples egne Airpods.

Når du skal sende SMS-er må du holde deg til de forhåndsdefinerte meldingene, eventuelt snakke inn meldinger. Du kan også sende emotikons og tegninger. Foto: Kurt Lekanger

Det å sende SMS-er fungerer også, men det er ikke mulig å skrive inn meldinger via et tastatur. I stedet kan du velge mellom forhåndsdefinerte svar – som for eksempel «OK», «Hva gjelder det», «Takk», og så videre. Disse svarene kan du selv definere på telefonen. Du kan også lese inn meldinger som så blir konvertert til tekst – det fungerer overraskende bra. I tillegg kan du sende talemeldinger, tegne ting på skjermen som du kan sende til en mottaker, sende emotikoner, samt sende kartposisjonen din.

Navigasjon med Apples egen karttjeneste fungerer selv uten telefon. Google har dessverre lagt ned sin karttjeneste for Apple Watch. Foto: Kurt Lekanger

Siri fungerer selvfølgelig også uten telefon, og du kan bruke den til å spørre om alt mulig – på samme måte som om du har med deg telefonen. Det er også støtte for Apple Music, slik at musikk kan lagres til klokken så du kan høre på den når du er uten telefon. Fra Watch-appen på telefonen kan du sette opp dette slik at den musikken du hører mest på automatisk blir lagret til klokken.

Andre Apple-apper som fungerer fint uten telefon er Apples egen kart-app, og selvfølgelig Apple Pay og lommebok-appen.

Vi kommer selvfølgelig ikke utenom trening, som Apple har mye fokus på med Apple Watch Series 4. Apples egen treningsapp fungerer selvfølgelig uten mobiltelefon.

Apple Watch Series 4. Foto: Kurt Lekanger

I vår test av Apple Watch Series 4 kan du lese mer om trening og om hvordan den optiske pulsmålingen fungerer.

Apper fra andre enn Apple

Som nevnt kan du spille musikk fra Apple Music uten telefon, men bruker du Spotify får du ikke mulighet til det. Spotify-appen til Apple Watch fungerer kun som en fjernkontroll – og mister du kontakten med telefonen får du ikke spilt musikk. Spotify har imidlertid nylig kommet med en app til treningsklokken Garmin Fenix 5 Plus som har støtte for at du kan laste ned musikk for avspilling direkte fra klokken, så forhåpentligvis kommer dette til Apple Watch også etter hvert.

Når det gjelder trening, så fungerer både Strava og Runkeeper fint uten mobiltelefon. Apple har også et nært samarbeid med Nike, så selvfølgelig fungerer også Nike Run Club-appen både med og uten telefon. Dette er for øvrig en utmerket treningsapp for de som ikke liker å ha med telefon under løpeturer.

Andre apper som fungerer fint, som vi prøvde, er blant andre værmeldingsappen Yr (i tillegg til Apples egen værmelding), samt nyhetsappen til DN (mens nyhetsappen fra VG ikke fungerte uten telefon).

Selv om det finnes mange apper som fungerer på Apple Watch uten at du har med telefonen, er det veldig mange apper som ikke gjør det. En app vi savner, er Google Maps. Den finnes ikke i det hele tatt til Apple Watch – ettersom Google i 2017 kuttet ut Apple Watch-appen sin helt.

Konklusjon

Selv om du kan utføre mange av de samme oppgavene på Apple Watch uten mobiltelefon som du kan på telefonen, så er mulighetene likevel ganske begrensede. Ringing fungerer utmerket, men det er tungvint å sende meldinger fra klokken, og mange av appene føles veldig begrenset sammenlignet med fullversjonene på klokken.

Undertegnede har stort sett alltid mobiltelefonen i lommen, og da merker du egentlig ikke noe forskjell om du har 4G-versjonen av Apple Watch eller den vanlige versjonen. Om noen i nattens mulm og mørke hadde stjålet min Apple Watch med 4G og byttet den ut med versjonen uten 4G, ville det antagelig gått lang tid før jeg hadde merket det – siden klokken stort sett alltid er tilknyttet mobilen.

Hva går du glipp av ved å la telefonen bli igjen hjemme? Først og fremst er det at du ikke har noen nettleser, og må klare deg med apper med ganske begrenset funksjonalitet. Du kan selvfølgelig bruke talestyring via Siri for å få svar på ulike ting, men det erstatter ikke den datamaskinen som mobiltelefonen etter hvert har blitt.

Konklusjonen må derfor bli at 4G-versjonen er for deg som ikke synes det gjør så mye å la telefonen ligge igjen hjemme. Vi ser også helt klart poenget med 4G-støtte hvis du bruker Apple Watch som treningsklokke. Da kan du bruke Apple Music (og forhåpentligvis snart også Spotify) til å høre på musikk mens du trener, så lenge du bruker enten treningsappen fra Apple eller en av de som støtter bruk uten mobiltelefon (Strava eller Runkeeper, for eksempel).

Det mest økonomisk fornuftige er nok likevel å kjøpe versjonen uten 4G, da sparer du 1100 kroner.

Et alternativ til Apple Watch er Samsung Galaxy Watch. Den har også 4G-støtte, og koster noen hundrelapper mindre.

For flere detaljer om hvordan klokken er å bruke, batteritid og så videre, anbefaler vi at du leser vår test av Apple Watch Series 4 her.

Vi likte

Enkel å bruke

Alltid på nett – selv uten telefon

Mange gode apper fra både Apple og tredjepart

Vi likte ikke