Er dette den mest avanserte treningsklokken noensinne? Vår test kan tyde på det

I sommer lanserte Garmin sine nye toppmodeller innenfor treningsklokker – Fenix 5S Plus, Fenix 5 Plus og 5X Plus. Dette er avanserte pulsklokker som er direkte konkurrenter til Polars nye toppmodell, Vantage V – som vi har testet her.

Vi har fått inn de to råeste modellene til test – 5 Plus og 5X Plus. Den tredje modelle, 5S Plus, er ganske lik – men litt mindre, og beregnet på smalere håndledd.

I denne testen skal vi fokusere på toppmodellen, 5X Plus Sapphire – men vi har også brukt 5 Plus på noen løpeturer, og vil også nevne denne i testen. I vår test har vi også fokusert hovedsakelig på løping, selv om dette er klokker som også kan brukes til andre former for idrett. Mer om det senere.

Mens Polar Vantage V har fokus utelukkende på trening, har Garmin-klokkene også mye annen mer tradisjonell smartklokkefunksjonalitet, som varslinger fra mobiltelefonen. I tillegg er dette klokker laget for friluftsmennesker, med mye fokus på navigasjon og kart.

Fenix 5X Plus har en optisk pulsmåler på undersiden. Til venstre ser du ladekontakten. Foto: Kurt Lekanger

Prislappen på de nye Garmin-klokkene starter på i underkant av 6000 kroner for 5 Plus-modellen, og rundt 7000 kroner for 5X Plus-modellen. Den oppgitte prisen på Garmins nettsider er faktisk på så mye som 9099 kroner, men i skrivende stund er klokken et par tusen kroner billigere i de fleste nettbutikker. Uansett er dette noen av de dyreste treningsklokkene akkurat nå – men samtidig også noe av det råeste du får kjøpt for penger. I vår test skal vi sjekke om klokkene faktisk er verdt pengene.

De nye Garmin-klokkene har optisk pulsmåling på håndleddet, men støtter også tilkobling til ekstern sensor (pulsbelte).

Barsk design

Fenix 5X Plus Sapphire har som det fremgår av navnet safirglass – som skal være ekstra ripesikkert. Det finnes varianter uten, og klokken fås også i en enda dyrere versjon med titan-chassis. Sistnevnte har noe lavere vekt.

Vår testmodell var i matt svart utførelse, med svart silikonreim. På venstre side er det tre runde knapper, hvor den øverste brukes til å skru av og på bakbelysningen, mens de to nederste brukes til å navigere opp og ned i menyene. Den midterste knappen (opp-knappen) kan holdes inne for å vise menyen for innstilling av ulike klokkefunksjoner, mens den øverste (lys-knappen) kan holdes inne for å vise en kontrollmeny med ikoner for ulike funksjoner – for eksempel for å skru av klokken, legge til alarmer, og mye annet. Du kan endre hva som skal dukke opp i denne menyen.

Garmin Fenix 5x Plus Sapphire. Foto: Kurt Lekanger

Den øverste knappen på høyre side brukes til å vise en liste over alle de ulike treningsaktivitetene, og for å starte eller stoppe en treningsøkt eller aktivitet. Nederste knapp på høyre side er tilbake-knappen, og den kan også brukes til å registrere rundetider – eller for å veksle mellom aktiviteter under multisportaktiviteter (for eksempel triathlon).

Passer til alle typer trening og friluftsliv

I likhet med konkurrenten Polar Vantage V støtter Fenix 5X Plus et stort antall ulike idretter – både innendørs og utendørs. I tillegg til de vanlige aktivitetene (løping, styrke, sykling, skigåing og så videre), har Garmin mye fokus på andre friluftsaktiviteter – som fotturer i fjellet, klatring, terrengsykling, og så videre. Du kan legge til de treningsformene du bruker mest i en liste over favoritter, så du finner dem raskt. For styrketrening kan klokken holde styr på antallet sett og repetisjoner i hvert sett.

De ulike dataskjermene som kommer opp under trening kan tilpasses, og du kan ha opptil fire måleverdier per skjerm. Foto: Kurt Lekanger

Klokken er vanntett, og kan også brukes til svømming. For bassengsvømming kan du velge hva slags type svømmetak du bruker (rygg, bryst, osv), samt lengde på bassenget.

Det er ellers en golffunksjon der du kan velge mellom mer enn 40.000 golfbaner verden over, også i Norge. Denne funksjonen gir deg informasjon om avstander til fremre og bakre del av greenen og til hullet, par for hullet, samt at du kan registrere score underveis i golfrunden.

Det er altså et hav av ulike idretter å velge mellom, og du kan opprette egendefinerte aktiviter. Det skal kanskje godt gjøres å finne noe som mangler – for denne klokka har til og med en egne funksjoner for fallskjermhopping og fjellklatring.

Vi har i denne testen fokusert på løping.

At dette er en klokke for friluftsfolk, er tydelig. I motsetning til med Polars alternativ har denne klokken skikkelige kart direkte på klokken. Du kan også lagre posisjoner, og så få hjelp til å navigere til denne posisjonen – eller til et bestemt interessepunkt eller destinasjon.

Løyper du bruker ofte kan lagres, og så kan klokken hjelpe deg med å følge denne. Det er til og med et innebygget kompass og en funksjon som lar deg peke klokken mot et objekt langt unna, og så låse retningen. Så får du hjelp til å navigere til dette objektet ved hjelp av kompasset og GPS-funksjonen på klokken.

Etter en aktivitet (i dette tilfellet en løpetur) får du opp et kart over løypa, samt en høydeprofil. Bildet er fra Garmin Fenix 5 Plus, men dette er likt på Fenix 5X Plus-modellen. Foto: Kurt Lekanger

Det er innebygget høydemåler og barometer. Denne viste først feil, men etter at vi gikk inn i innstillingene og kalibrerte ved hjelp av høydedata fra GPS så fikk vi korrekte målinger.

Du kan synke klokken enten mot Garmin Connect-appen på telefonen via bluetooth, eller direkte via wifi.

Under trening

Når du trener, kan du bla mellom ulike dataskjermer med opp- og ned-knappene på venstre side av klokken.

For hver aktivitet kan du tilpasse de ulike dataskjermene du kan bla mellom under aktiviteten. Det kan være informasjon om opptil fire ulike måleparametre per skjerm.

Skjermbildene er oversiktlige og gir god informasjon, og vi liker godt hvordan puls og pulssoner vises som et speedometer. Fenix 5X Plus kan automatisk finne makspulsen din, eller du kan angi den manuelt.

Via menyene på klokken kan du sette opp intervalltrening før du starter. Ved hjelp av LiveTrack-funksjonen kan du la venner og bekjente følge treningsaktivitetene dine i sanntid via Garmin Connect-nettsidene. Strava-segmenter kan lastes ned til klokken, så kan du se direkte på enheten hvordan du ligger an i forhold til andre som løper eller sykler samme segment.

Pulsmåling skjer automatisk med den optiske pulsmåleren på håndleddet, men det er også støtte for ANT+-kompatible pulsbelter. Hvis du bruker Garmins eget pulsbelte får du en del tilleggsmålinger, siden pulsbeltet har en sensor som måler blant annet antall skritt per minutt, tid med bakkekontakt, samt vertikal oscillasjon – det vil si hvor mye overkroppen beveger seg opp og ned mens du løper. Du får rikelig med informasjon selv uten pulsbelte, men pulsbelte gir altså litt mer – samt at pulsmålingen nok vil være enda mer nøyaktig.

Det er mulig å måle løpskraft eller kraft under sykling, men det krever ekstra tilbehør. Konkurrenten Polar Vantage V kan beregne løpskraft (i watt) uten ekstra tilbehør.

Etter trening

Etter trening vil du få informasjon om hvordan treningen har innvirket på formen din, og du får også en beregning av kondisjon beregnet ut fra oksygenopptak. I tillegg får du vite hvor lang restitusjonstiden er – det vil si hvor lenge du bør vente før du trener hardt igjen.

Etter treningsøkten kan du se hvilken effekt treningen har hatt, og hvor lang tid du har brukt i ulike pulssoner. Bildet er fra Garmin Fenix 5 Plus, men dette er likt på Fenix 5X Plus-modellen. Foto: Kurt Lekanger

I tillegg til å være en pulsklokke vil Fenix 5X Plus også holde et øye med aktivitetsnivået ditt gjennom hele dagen, og logge antall skritt, kaloriforbruk, og så videre.

Klokken logger også søvn, og overvåker bevegelser i løpet av natten. På den måten kan du få oversikt over hvor mange timer du har sovet, og hvor stor andel av søvnen som var dyp søvn.

Garmin Connect-appen gir deg god oversikt over treningsøktene dine, med mulighet for å drille deg ned i detaljene.

Garmin Connect-appen som finnes til både iOS og Android holder styr på alle treningsøktene dine, og der får du også oversikt over aktivitetsnivå, søvn, og så videre. Hvis du vil kan du se hvordan du ligger an sammenlignet med venner, og du kan sette opp ulike utfordringer (for eksempel flest skritt i løpet av en uke).

Garmin Connect-appen logger puls, søvn, stressnivå, oksygeninnhold i blodet, og en rekke andre ting.

Appen og nettsidene er svært gode – og inneholder en god treningskalender. Via nettsidene kan du sette opp ulike treningsplaner, som du så kan få tilgang til på klokken.

En funksjon vi ikke har sett hos konkurrentene, er måling av oksygenmetningen i blodet via en sensor på håndleddet. Det skal gi bedre søvnovervåking, i tillegg til at du kan sjekke oksygenmetningen i blodet i forbindelse med trening i høyden. Oksygenfunksjonen finnes kun på 5X Plus-modellen, ikke på 5 Plus eller 5S Plus.

Svært god batteritid

For Garmin Fenix 5X Plus er batteritiden med GPS aktivert oppgitt til 32 timer. Dette er veldig bra – men ikke fullt på høyde med Polar Vantage V, som har 40 timer.

Hvor lang batteritid du får i praksis, vil avhenge av hvor mye du trener og hvor mye du bruker ulike funksjoner – som for eksempel musikkavspilling rett fra klokken.

Hvis du vil forlenge batteritiden kan du skru på en funksjon som heter Ultratrac. Da vil klokken registrere færre punkter enn ved vanlig GPS-modus. Ved vanlige treningsøkter er det nok mest fornuftig å ha på vanlig sporing, for best mulig nøyaktighet. Men hvis du for eksempel har planer om logge veldig lange turer i fjellet og du vil sikre at du fortsatt har batteri nok til noen dager, da kan Ultratrac være en fin funksjon.

I vår test ladet vi klokken kanskje en gang i uken, og hadde 3-4 løpeturer i uken på 45-60 minutter.

Andre funksjoner

Holder du inne knappen øverst til venstre får du opp valg for å aktivere ulike funksjoner, som lommebok, musikkspiller, og mye annet. Denne menyen kan tilpasses hvis du vil.

Med Garmin pay kan du lagre informasjon om ett eller flere betalingskort på klokken, slik at du kan betale ved å holde klokken opp mot betalingsterminalen i butikken. Dette synes vi imidlertid var ganske tungvint. Når du skal betale må du holde inne Light-knappen til en meny dukker opp, så må du velge «Lommebok-program». Deretter må du taste inn PIN-kode før du kan holde klokken mot betalingsterminalen. Har du prøvd Apple Pay på en Apple Watch, virker dette unødvendig tungvint. Det er faktisk mye kjappere å bare vippe frem betalingskortet fra lommeboken og holde det mot betalingsterminalen.

En veldig praktisk funksjon er muligheten til å lagre musikk på klokken, slik at du kan høre på musikk når du trener – uten å måtte ha med deg telefonen. Spotify har laget en egen app som lar deg lagre spillelistene dine direkte på klokken. Så trenger du bare å koble til hodetelefoner eller ørepropper via bluetooth.

Ved å analysere pulsen din kan klokken gi en indikasjon på hvordan stressnivået er. Her ser det ut til at vi begynner å nærme oss deadline.

En annen nyttig funksjon er måling av stressnivå. Den analyserer hvilepulsen din gjennom dagen, og gir deg rapporter om stressnivået. I Garmin Connect-appen og på nettsidene kan du se en graf som viser stressnivået ditt gjennom dagen. Det er også mulig å kjøre en mer avansert stresstest som krever at du tar på deg et pulsbelte og gjør en måling mens du står helt rolig oppreist. Denne målingen baserer seg på variasjoner i pulsen.

Ellers er det funksjoner vi kjenner fra tradisjonelle smartklokker, som varslinger om hvem som ringer, meldinger, pushoppdateringer fra apper, og så videre. Du kan også godta eller avvise anrop på mobilen, direkte fra klokken.

Konklusjon

Garmin Fenix 5X Plus Sapphire Pris: Ca. 7000 kroner

Mål: 51 x 51 x 17,5 mm

Vekt: 96 gram

Skjerm: 1,2" transreflektiv LCD-skjerm (farger). 240 x 240 punkter

Tilkobling: Bluetooth, Wi-Fi, ANT+

Batteritid: Opptil 20 dager som ren smartklokke, GPS opptil 32 timer (70 timer i Ultratrac-modus).

Annet: Optisk pulssensor, mulighet for pulsbelte. Vanntett. GPS, Glonass og Galileo. Barometer. Oksygenmåler. Termometer. Kompass. 16 GB minne.

Dette er en svært avansert treningsklokke med et vell av funksjoner – og kanskje så mye funksjoner at det er lett å gå seg vill i menyene. Du må bruke klokken en stund for å bli godt kjent med alle funksjonene. For å få tilgang til noen av dem må du holde inne bestemte knapper, mens andre igjen kan være godt skjult inne i menyer. Garmin, Polar, Suunto og de andre tradisjonelle pulsklokkeprodusentene har mye å lære av Apple og Samsungs smartklokker når det gjelder brukervennlighet.

Likevel – etter å ha bruk Fenix 5X Plus et par uker, har vi blitt glad i den.

Fenix 5X Plus (og 5 Plus) er ikke pulsklokker for «hvermannsen», men er du på jakt etter en virkelig avansert pulsklokke som lar deg måle og analysere treningen din ned til minste detalj – da er dette en klokke som antagelig vil falle i smak. Friluftsfunksjonene vil nok også appellere til mange.

Hvis du vil spare noen kroner anbefaler vi at du velger Fenix 5 Plus i stedet for 5X Plus-versjonen. Denne koster en tusenlapp mindre og har nesten alt som toppmodellen har, bortsett fra noen småting som måling av oksygennivå.

Hvis det kun er treningsfunksjonene du er opptatt av, kan vi også anbefale Polars nye toppmodell – Polar Vantage V. Den koster rundt 5000 kroner og er omtrent på nivå med Garmin på analyse av treningen – men mangler varslinger fra mobil, navigasjon og en del andre funksjoner.

Vi likte Vi likte ikke - Svært avansert treningsanalyse - Prisen! - Støtter veldig mange typer idrett - Tar tid å lære – brukervennligheten i menyene kunne vært bedre - Varslinger fra mobil - Gode navigasjonsfunksjoner - Veldig god batteritid - Måler søvn, stress, oksygennivå i blodet