Denne høyttaleren har innebygd gyroskop

IFA, Berlin: Den årlige forbrukerteknologimessen IFA er stedet der de fleste lydproduktleverandører ønsker å slå på stortromma.

Danske B&O gjør det nesten bokstavelig når de lanserer nye Beosound Edge, som faktisk ser ut som en tromme: En svær, rund sak utformet i aluminium og tekstil. Det er en nok så ukonvensjonell design, men det er kanskje ikke så rart. B&O har ikke egne designere. De leier heller inn kjente designernavn for hvert nytt produkt, slik at det ikke skal danne seg en bedriftskultur som virker konserverende. Det er designeren Michael Anastassiades som står bak Beosound Edge.

Dyr, innovativ lyd

En demonstrasjon på en pressekonferanse er kanskje ingen fullgod lydtest, men dette er nok i nærheten av det beste vi har hørt. Så er også prisen deretter. 30.000 må du ut med for å få Edge i hus.

— Den ytre designet er selvfølgelig en utfordring når vi skal sette et team av akustikere, materialteknologer, mekanikkingeniører, og de som kan elektronikk og programvare på saken. De skal innovere og skape den beste lyden som er mulig innen designrammene, sier senior konseptsjef for Beosound, Kresten Bjørn Krab-Bjerre.

Avkledd: På forsiden har Edge tre høyttalere og en bassport som kan stenges eller ånets avhengig av lydtrykket. Foto: Odd R. Valmot

Aktiv bassport

En av innovasjonene de har bidratt med, er en port som åpner det indre rommet i høyttaleren, som den svære 10-tommers basshøyttaleren ellers bruker som trykkammer, ved høy lydstyrke.

Sprettet opp: Egde på innsiden Foto: Odd R. Valmot

Det er et nytt prinsipp som selskapet har patentsøkt. Det gjør at bassen er dyp og kraftig ved lave lydstyrker, og holder trøkket når volumet skrus opp. Avhengig av lydstyrken åpner og lukker en liten motor bassporten slik at den veksler mellom bassrefleks og trykkammer.

En annen innovasjon er at man kan regulere volumet ved å rulle selve høyttaleren litt frem og tilbake. Det betyr at den er utstyrt med akselerometere og gyroskoper som i en mobiltelefon. I tillegg har den en nærhetssensor som føler når du nærmer deg, slik at den gjør seg klar til interaksjon. To morsomme, men kanskje ikke supernyttige funksjoner. Men hva gjør man ikke for å imponere?

Fem kanaler

I tillegg til basselementet, som for øvrig er spesialutviklet for å være så flatt som mulig, er det to firetommers mellomtonehøyttalere og to ¾-tommers diskanthøyttalere. I motsetning til bassen som munner ut på en side, men sprer seg likevel, er de fordelt på både forsiden og baksiden. Alle høyttalerne har sin egen forsterker, og det gjør det ifølge konseptsjefen mulig å tilpasse lyden til rommet den står i.

— Selv om dette er en høyttaler hvor lyden kommer fra ett punkt, så er det langt fra noen monohøyttaler. Ved å ha fem individuelle kanaler til hvert sitt høyttalerelement er det mulig tilpasse lyden og gi den en helt annen romfølelse enn om den kom via en forsterker. I utgangspunktet sprer den lyden 360 grader, men i en app kan man rette inn lyden i spesielle retninger, sier han.

På gulvet eller veggen

Selv om Beosound Edge ser ut som en aluminiumsylinder har den en plastfot som hindrer den å rulle av gårde. Den kan enten stå på gulvet eller henges på veggen, og selv veggmontert vil man kunne justere volumet ved å «dytte» høyttaleren opp og ned.

Det Edge ikke har, er innebygget stemmestyring. Med det lydtrykket høyttaleren har, er det ikke lett for innebygde mikrofoner å lytte. Derimot er det mulig å styre den til ulike tjenester via en annen høyttaler som er kompatibel med Google Assistant eller Amazon Echo. Og B&O har selvfølgelig slike. Den har støtte for alle slags strømmetjenester, og har AirPlay 2, Chromecast og Bluetooth.

Dansk lydklynge

Det er nesten påtakelig hvor mange lydselskaper og produkter som springer ut fra Danmark. I tillegg til B&O har selskaper som Libratone og Jabra og mange andre etablert seg over hele verden. Historisk har landet hatt stor produksjon av mer konvensjonelle høyttalere og elementer.

Trange forhold. B&O har fått spesiallaget et basselement som er kraftig nok til tross for at det er svært tynt. Foto: Odd R. Valmot

— Ja det er riktig observert, sier Krab-Bjerre. — Vårt selskap har vært med i snart 100 år, og har nok hatt en viss påvirkning på utviklingen. Men jeg vil også peke på det gode tekniske lydmiljøet rundt Universitetet i Aalborg. Det kommer masse smarte ingeniører herfra.

Han viser også til nye Sound Hub Denmark som B&O har vært med på å få i gang. Det er et lydinnrettet inkubatormiljø med alt som trengs av labber og utstyr. Det skal få fart på den danske næringsutviklingen rundt lyd. Målet er tiltrekke kompetanse og lydideer fra hele verden.

Inkubatoren ligger ikke langt unna B&O i Struer Kommune. Selvfølgelig er B&O og Universitetet i Aalborg partnere, men det er også amerikanske Harmon, som er eid av Samsung.