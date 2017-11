Her er den trådløse høyttaleren som tåler fall, regn og storm

Voombox-Power er en bluetooth-høyttaler litt utenom det vanlige. Den spiller i regn og storm og tåler fall fra 1,8 meter. Den har seks høyttalere, to diskant, to mellomtone og bass og to passive, fordelt på hver sin side som gjør at den spiller i alle retninger.

Et batteri på 6 Ah sørger for mellom 8 og 12 timer spilletid, men høyttaleren kan også lade opp mobilen mens du spiller. Den pares til telefonen med NFC og kommer det en samtale har Voombox-Power som gjør at den fungerer den som høyttalende telefon.

Vekta på nesten en kilo tyder på at høyttalermagnetene veier mye og det er en god ting. Prisen på bare 899 kroner er også en god ting!

Pratende lyd

På tross av intens konkurranse, er Sonos fremdeles kongen av WiFi-strømmehøyttalere. Nå har de oppgradert basismodellen sin Play:1 og kalt den Sonos One og gitt den enda bedre lyd.

Men det er ikke den store nyheten.

Det er at den nye modellen er forberedt på å være tilsnakkendes. Den har seks mikrofoner som gjør at den kan kobles til smarte stemmestyrte tjenester som Amazon's Alexa og Google Assistant. Men ikke ennå, dessverre. Det kreves en programvareoppgradering og så får vi se når den dukker opp.

Slike høyttalere kan lytte på alt du sier og svare når det kommer spørsmål. Men ikke alle liker tanken på at alt overvåkes selv om det bare en digital tjeneste i bakgrunnen. Derfor har One fått en LED-lampe som lyser når den lytter.

Det er ingen tvil om at dette er en oppgradering. Kontrollene har fått en overhaling og alt har blitt mye lekrere.

Gammel aktør på nye områder

Det er mange som vil gjøre Sonos lydrangen stridig. En av de er engelske Marshall som nå for alvor går inn i det såkalte multiromsegmentet. Det vil si WiFi-høyttalere som strømmer musikk eller radio rett fra nettet.

Nye Stanmore Multiroom, som er selskapets høyttaler i mellomsegmentet, har all den siste teknologien i en pakke som ser ut som den ble designet på 60-tallet. Og en lyd som kan få basselskere til å vibrere av fryd uten at det går ut over evnene til å gjengi mellomtoner og diskant.

I motsetning til sine moderne og «rene» konkurrenter finner du har knapper i fleng og egne mekaniske kontroller for bass og diskant. Den kan kobles til via Chromecast, Spotify Connect, AirPlay, eller Bluetooth. Og skulle du ønske å bruke kablet nett kan du det også.

Skulle du ha penger til overs, kjøp to og sett dem opp i stereopar. Og skulle det bli midler til overs er dette noe du bør ha i alle rom.