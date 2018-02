Høvel, sag og fres på batteri: Dette er fordelene og ulempene

Det er lenge siden høvelen ble batteridrevet. Kanskje ikke så rart. Når du skal høvle, er ledningen nesten alltid i veien. Blir den for kort er det stopp på den jevne bevegelsen.

Da er det ikke alltid resultatet blir så pent som du hadde håpet på. Slik er det jo med mange andre verktøytyper også, men med elhøvler er ofte konsekvensene større.

Vi har hatt batterihøvler lenge, men stort sett på 18 volt. Men med 12 volt? Kan det fungere?

Det mener Bosch som snart lanserer nye GHO 12V-20 Professional i den blå serien sin.

Batterihøvel for småjobber

La oss først se litt på tekniske data. Dette er en liten høvel med en høvelbredde på 52 mm. Den har en høveldybde på 1 mm, men du kan trykke ned en advarselsrød knapp og vri dybdehjulet til 2 mm.

På tross av at manualen sa fra om at dette var et verktøy for små dimensjoner måtte vi jo teste, så vi gikk løs på en totoms åtte på høykant og la i vei i 48 mm bredde med dybdehjulet på 2 mm.

Det gikk ikke spesielt bra, av flere grunner. For det første var dette altfor tungt for høvelen og selv da vi gikk ned til 1 mm var det for tungt. Men med 1 mm var det faktisk mulig å komme seg frem, selv om det gikk veldig sakte.

Verre var det at sponutkastet gikk tett veldig fort. Det ble ganske forstyrrende for fremdriften, for å si det mildt. Til gjengjeld var det uvanlig lett å rense det. Utkastet var en vendbar plasttrakt som kunne stikkes inn fra hver side og blåses rent. Her kunne man også sette inn et utkast med utgang for avsug. Med et slikt unngår man at det tetter seg.

Men vi humpet i vei for å se hvor utholdende det 3 Ah store batteriet var. Og høvelen kom seg gjennom nesten 20 meter før det var tomt for strøm. Det var imponerende. Det er jo ikke plass til all verdens med strøm i et slikt batteri. Det inneholder 32,4 Wh, regnet fra 10,8 volt, selv om Bosch, og stadig flere andre, av markedsføringshensyn kaller dem for 12 volt.

Ideell

Selv om dette ikke er høvelen for 48 mm dimensjon var det en fryd å høvle sponplater, smalere planker og lister. Her kom størrelsen virkelig til sin rett.

Store batterihøvler er tunge, spesielt om man prøver å føre dem med en hånd.

Det er ikke få arbeidsstykker som har fått seg et lite dybdehakk på slutten fordi høvelen vipper forover, men denne var god. Det var nesten som å bruke en gammel manuell høvel uten motstand. Og på mindre dimensjoner virket sponutkastet veldig godt.

Uten batterier koster den lille høvelen 2372 kroner på nettet.

Overfreser er gjerne svære greier. Denne enhånds nyskapningen på 12 volt kan gjøre mange av de jobbene vi bruker store verktøy til i dag. Foto: Bosch

Imponerende minifres

Bosch er i krympemodus. I tillegg til høvelen har de lansert en ny liten overfres, eller kantfres som de kaller det, på 12 volt.

Vi må medgi at vi var skeptisk til den også, med så ynkelig spenning på batteriet. Men denne ble vi imponert av.

En slik liten fres har en drøss med anvendelsesområder. Vi testet den på litt ubehjelpelig skriving i furu og fant ut at vi aldri skal bli trekunstner.

Da vi satte på et verktøy for kantfresing gikk det unna, og om du vil ha en pen kant på hyller, skapdører, rammer og mye annet du lager er dette et ypperlig verktøy. Ikke minst fordi den er så liten og lett.

Batteriet på 3 Ah varer lenger enn de fleste fresejobber, men setter man på et 6 Ah så bør det i hvert fall være nok.

Enkelt verktøybytte

Når man skal bytte verktøy må spindelen låses. Det har Bosch løst med en godt merket spindellås som trekkes ut fra hele fronten av fresen. Da står den i ro og det er lett å komme til med en fastnøkkel på verktøyfestet.

Selve fotplaten heves opp og ned med en låseknapp, og et tommelhjul gjør at du kan finstille høyden. En omdreining er én mm. Et annet hjul låser høyden.

Formen og størrelsen på overfresen, eller GKF 12V-8 som den heter, gjør at den fint kan brukes med én hånd. Den er litt skrådd bakover, som gir mye bedre oversikt over verktøyet enn det som er vanlig.

Prisen på nettet er 1740 kroner, eller 3623 kroner om du trenger to 3 Ah batterier, lader og en koffert.

Kapp uten ledning

Er du en som sverger til håndsag? Da har du kanskje aldri prøvd en skikkelig kapp- og gjærsag. Gjør du det er det ingen vei tilbake.

Det finnes en mengde ulike modeller fra alle de store elverktøyprodusentene. Men de aller fleste går på strøm fra batteriet. En slik sag er jo stasjonær, og det er som regel strøm i nærheten.

Men når du likevel har investert i batterier, er det da noen grunn til ikke å bruke dem i en slik sag?

Den nye kapp- og gjærsagen til Milwaukee klarer imponerende 86 kapp av 2x8 tommers konstruksjonsvirke på ett 6Ah batteri. Foto: ORV

Siste nytt

Vi har prøvd Milwaukees nye M18 FMS190-0. Den kan bruke alle 18 volt-batteriene deres. Men skal man kappe veldig mye mener selskapet det største batteriet 9 Ah er å foretrekke. Et slikt batteri har tre parallellkoblede rader med fem celler i hver.

Vi testet den med et 6 Ah batteri, som altså har to slike rader. Fordelen med tre i stedet for to rader er at det skal vare 50 prosent lenger, men i praksis mer, fordi hver rad belastes mindre og det gjør at hver Ah varer litt lenger.

Vi testet saga på 2x8 tommers planker, det vil si 48 ganger 192 mm. Den klarte hele 86 kapp før batteriet var slutt. Det vil si at man skal ha et veldig stort kappebehov før det trengs et større batteri. Har du to batterier er det ingen grunn til å investere i et dyrt et på 9 Ah.

48 grader

Som navnet tyder på har saga et blad på 190 mm i diameter. Likevel klarte den å kappe de svære plankene i 22,5 graders vinkel. Trenger man 45 graders kutt må man opp en størrelse, men dette er en fantastisk sag til terrasser og annet.

Vi liker også at man kan sage brede planker og lister stående, fordi det er så stor plass mellom bladet og anlegget når saga «gaper opp».

Slike sager skiller seg gjerne litt i vinklene den klarer å kutte. Denne kan gjære 48 grader i alle vinker enten man legger saga ned til siden eller dreier den frem og tilbake over anleggsbordet.

Hånterbar

Det er klart at fraværet av ledning gjør saga veldig fleksibel. Det bidrar det solide håndtaket til også, og vekta uten batteri på bare 12,7 kilo.

Dette er en solid sag med en konstruksjon som gjør saging til en lek. Til og med LED-lyset er imponerende. Den er i proffklassen og det er langt «ned» til forbrukermodeller, for ikke å snakke om de aller billigste Kina-modellene som selges over alt.

I kroner per funksjonalitet og levetid er denne mye billigere. Tenk på det når du investerer i verktøy. Husk også at batterier nesten alltid er på tilbud. Dette er måten de ulike merkene lokker til seg kunder på.

Men den koster likevel. Milwaukee M18 FMS190 fant vi på nettet til 5550 kroner.