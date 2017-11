Ny kraftkonge blant batterimotorsagene

Nylig testet vi syv batteridrevne motorsager på batteri. Så fikk vi spørsmål fra en leser om hvorfor Stiga ikke var med i testen. Derfor denne etteranmeldingen.

Vi har testet Stigas kraftigste, SC 80 AE som kom i år og som bruker samme batteri som ble tatt i bruk i gressklippere i fjor.

Stiga har valgt å oppgi batterispenningen ubelastet slik de gjør i USA for å blåse opp tallet. I Europa er dette en 72 volts sag, men det er så vidt vi vet den høyeste batterispenningen noen motorsag har.

Den kraftigste saga vi testet tidligere i sommer var DeWalt. Den har et 54 volt batteri, men det rommer bare 162 Wh. Stigabatteriet, som med sine 2,58 kilo er temmelig tungt, lagrer 360 Wh. Det merkes på flere måter. Saga var både veldig sterk, og svært utholdende.

Stor test: Sju motorsager som feller grana uten ledning og bensin

God utholdenhet

Den virket enda litt sterkere enn DeWalten og med sitt 40 cm sverd dro den gjennom granstammer i hele sverdlengden uten nevneverdig slit. Stiga oppgir en motorstyrke på 1600 watt og det kan vi tro på og vel så det.

Det var heller ikke noe å utsette på utholdenheten. Saga kom seg gjennom nesten 40 stammekutt i gran med en diameter på 30 cm før batteriet var uttømt. Det ble 2,8 m2 trevirke per ladning, og det var så å si det samme som Husqvarna som var den tidligere utholdenhetsmesteren.

Men i motsetning til Husqvarna, så er Stigasaga mye kraftigere og har et sverd som er 10 cm lenger.

Som Husqvarna har den heller ikke verktøyfri kjedestramming. Det betyr at du må ha med en fastnøkkel og et skrujern for å holde kjede stramt nok. Men i motsetning til den tidligere kraftkongen DeWalt har den en skikkelig tannkam i stål som gjøre det lett å få grep i trevirket og dreie saga.

Les også: Se drillen som kan bore i 18 vinkler

Beste kombinasjon

Laderen på fire ampere er grei nok når man tar i betraktning at den dytter en så høy spenning inn i batteriet, men vi skulle gjerne sett litt mer. Stihl sin klarer hele 12 A, og selv om den lader et 36 volt batteri er det 50 prosent mer effekt uten at den er fysisk større.

Så har vi en ny vinner? Med en vekt på åtte kilo med batteri er dette i hvert fall en tungvekter. Men det er mulig å få ned vekta. For det første kan du ha et 2,5 Ah batteri som veier nesten halvparten, eller du kan ha en ryggsele med ledning til saga. Da blir den håndterlig.

Prisen for sag, lader og 5 Ah batteri kommer på 7570 kroner. Det er litt over Husqvarna, men også litt dyrt når en Ryobi, som både er sterk og utholdende og mye lettere, kommer på 3990 kroner.

Men det er ingen tvil om at Stiga har laget den batterisaga som best kombinerer kraft og utholdenhet.