CES-messen har endret seg: I 2019 handler mye om helse

Nok en gang er Consumer Electronics Show i gang. For 52. gang – i Las Vegas i USA. Opptakten til årets tekno-nerde-bonanza kunne ikke vært mer dramatisk. Få dager inn i året – kun få døgn før årets CES går av stabelen – meldte Apple om salgssvikt for iPhone. Samtidig som presidenten «over here» slåss mot demokratene i representantenes hus. Det er en feide som har resultert i at deler av statsapparatet er stengt ned, og medført at flere foredragsholdere til CES har meldt forfall.

Epletre ikke til himmels

Analytikere, teknologibransjen og andre teknonerder fra hele verden fikk dermed en påminnelse om at ikke alle trær vokser inn i himmelen. Og at betalingsviljen for marginale oppgraderinger kan være lav. Det vitner om en begrenset nytteverdi for de siste dråpene av siste versjon.

Apples erfaring er ikke ny. Alle produkter har sin syklus. Og heldigvis er det mange andre produkter, løsninger og områder som kommer til å oppleve sterk vekst i årene som kommer. Vår spådom er derfor at verdens mange CES-nerder slett ikke trenger å henge med hodet. Her vil det bli nok å bli opprømt over. Og Apple var uansett aldri et selskap som preget CES med sin tilstedeværelse – tvert imot. Steve Jobs & Co. arrangerte heller sitt eget show i Silicon Valley.

Nå er ikke CES det samme som før - den gang bilstereo, TV, video, DVD-teknologi, satellittradio og høyttalere var blant hovedattraksjonene i utstillingen. Da var fokuset nærmest utelukkende på nettopp forbrukersegmentet. De siste årene har imidlertid CES gjort seg stadig mer aktuell som tumleplass også for de av oss som tror den viktigste utviklingen nå vil finne sted innen relaterte områder – også utenfor fokuset på duppedingser til personlig bruk.

Joda, i stor grad dreier det seg fortsatt om duppedingser. Heldigvis. Men i stadig større grad dreier det seg nå også om programvare, sensorikk, datasett og systemer. Etter hvert kombinert med maskinlæring.

Helse blir viktig

En illustrasjon på hvordan CES nå utvikler seg, og blir en stadig viktigere arena for teknologiutviklingen innen flere områder, er konferansen Digital Health Summit (DHS). DHS arrangeres i år for tiende gang som en del av CES. Rett her i Las Vegas.

D Free er en skanner som varsler inkontinente når urinblæra til bæreren er i ferd med å bli full. Foto: Steve Marcus/Reuters/NTB Scanpix

Digital Health Summit byr på forelesninger og produktlanseringer langt utenfor det tradisjonelle forbrukersegmentet. Årets temaer innen helse er mange:

Hvordan hinderløypene innen helsevesenet kan reduseres (ikke et særnorsk fenomen)

Status for analyse og kartlegging av DNA

Nye hjelpemidler for hørselshemmede

Sensorikk i klær (såkalt textile computing)

Sensorikk for øvrig (jada, IoT)

Hvordan kunnskap fra digital kartlegging av ymse menneskelige parametere kan bidra til (helsefremmende) endring i adferd (en real nøtt)

Nye og alternative behandlingsmetoder for diabetes

Forbedret hjertemonitorering og utnyttelse av data

Svelgbar sensorikk (gulp!)

Hvordan sykehus kan samarbeide med teknologi-startups

Hvordan teknologi kan bidra til å sikre kvaliteten på en stadig større aldrende befolkning (som bør klare seg selv best mulig)

Diskusjoner om hvordan vi kan bruke teknologi til å kartlegge altzheimers tidlig

Hvordan teknologien kan bidra til å snu en stadig økende selvmordstrend (spesielt blant unge)

Diskusjonene tar selvfølgelig opp både blockchain, 3D printing, avhjelpende robotikk (eksoskjeletter) og mye mye mer.

Spennende fremskritt

Teknologiutviklingen for forbrukere suser videre. Og vi i TU får som sedvanlig med oss den også. Både innen TV, mobilteknologi, prosessorkraft, talestyring, droner, autonome kjøretøy, elbil-lanseringer og annet.

Enda mer spennende synes vi likevel det er med utviklingen forbrukerteknologien direkte og indirekte har gitt oss innen områder som helse og medisin. Det er også her vi ser frem til de mest spennende fremskrittene og nyvinningene i årene som kommer. Og dermed vil kunne tilby spennende selskaper som vil gi god avkastning i markeder som er langt unna metning. Der tørsten etter løsninger og produkter vil være nærmest umettet i flere tiår fremover.

Kanskje kan det fremstå som en trøst for skuffede teknologi-investorer som håpet at epletreet skulle vokse enda høyere inn i himmelen. Så får vi samtidig huske at det ikke er snakk om noen rotvelt.

Apple har kommet grusomt tilbake før. Hvem vet. Kanskje kommer selskapet nettopp med en satsing innen det lukrative helsesegmentet? I siste versjon av Apple Watch har de tross alt lansert banebrytende EKG-monitorering – i tillegg til at deres egen helseapp stadig er blitt forbedret.

Kanskje blir det som det alltid har vært: «An apple a day keeps the doctor away».