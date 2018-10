BMW skal lage resirkulerbare elbil-batterier - vil utvikle komplett verdikjede

Det ser ut til at elbilbatterier i mange tilfeller varer lenger enn bilen. Men på ett eller annet tidspunkt er batteriet oppbrukt.

Da bør det ideelt sett resirkuleres, slik at så mye som mulig gjenbrukes. Det er for eksempel mulig å resirkulere aluminium og kobolt i stor grad, mens litium kanskje ikke lar seg gjenbruke like enkelt.

BMW har nå dannet et teknologikonsortium med Umicore og Northvolt, som skal jobbe sammen for å utvikle en komplett verdikjede for celler til elbilbatterier. Dette skriver de i en pressemelding.

Alt inkludert

Denne skissen viser hvordan Northvolt ser for seg sin fabrikk. Illustrasjon: Northvolt

Målet er altså at alt fra produksjon til resirkulering er inkludert. Dette handler ikke bare om å kunne ta seg av batterier fra start til slutt, men også om å utvikle europeisk batteriindustri. Selskapene hevder at dette vil skape nye høyteknologijobber i Europa.

Samarbeidet skal sørge for at celler og batterier produseres med så mye fornybar energi som mulig. Batteriene skal brukes i biler, hvor de vil fungere som energilager i mange år.

Produksjon av celleprototyper hos BMW. Foto: Fabian Kirchbauer/BMW

Når de ikke lenger egner seg til bruk i en bil, kan batteriene tas videre til sekundærbruk, for eksempel til stasjonær energilagring. Dette kan utvide levetiden med rundt ti år.

Når batteriet heller ikke egner seg til dette, går det til resirkulering. Tanken er at materialene gjenvinnes, og brukes på nytt i nye celler. Dette gir et sirkulært kretsløp.

Fremdeles en utfordring

I teorien i alle fall. Så langt er det mange utfordringer med resirkulering av materialer som brukes i elbilbatterier. Det største problemet er at noen materialer vanskelig lar seg gjenvinne til en kvalitet som egner seg til samme bruk.

Litium er et typisk eksempel på dette. Det gjenvinnes i praksis ikke nå, siden det i utgangspunktet er svært få elbilbatterier som gjenvinnes, og det er veldig lite litium i et batteri.

Når tilfanget av batterier blir stort nok, og prosessene er effektive nok, kan det hende dette endrer seg. Og på et tidspunkt vil det trolig bli en viktig kilde til materialer, som vil kunne redusere presset på utvinning av nye råvarer.

Inntil det er en realitet må nye råvarer brukes. Ifølge BMW er de opptatt av at råmaterialene til batteriene deres kommer fra leverandører som driver forsvarlig med tanke på miljø og sosiale forhold.

Svenske batterier

Bilde: Northvolt

BMW produserer ikke sine celler selv, men setter krav til de som leverer celler til batteriene de bruker. De skriver at Northvolt er en spesielt god kandidat for leveranse av celler.

Northvolt er en svensk batteriprodusent som er i ferd med å etablere sin fabrikk i Sverige. De skal blant annet produsere batterier ved å bruke fornybar energi.

BMW og Northvolt har allerede samarbeidet om teknologi en stund, og BMW har investert i selskapet. Med tiden skal dette føre til produksjon av batterier med spesielt lavt karbonavtrykk.

Cellenes grunndeler, anode og katode, utvikles av Umicore, som også utvikler resirkuleringsmetodene som skal brukes.

Designet for resirkulering

Resirkulering består av mer enn bare den kjemiske prosessen hvor råmaterialer skilles ut. Det handler også om hvordan batteripakkene rent fysisk demonteres.

Produksjon av celleprototyper hos BMW. Foto: Fabian Kirchbauer/BMW

Ved å designe med tanke på dette, blir det enklere å automatisere denne delen av resirkuleringen.

I tillegg designes batteriene slik at det skal være enkelt å diagnostisere enkeltdeler av det med tanke på gjenbruk før resirkulering.

Umicore er i ferd med å starte produksjon av katodematerialer i Europa. Når Northvolt starter sin produksjon, vil det bety at batteriene de leverer vil være bygget helt og fullt i Europa.

BMW bruker for øvrig allerede brukte elbilbatterier i en av sine fabrikker.