Slik skal de gi den lille elbilen 100 kilowattimer

Når du velger elbil, må du ta stilling til hvor langt den skal kunne gå. Større batteri enn du trenger blir dyrt, og mindre enn det faktiske behovet blir upraktisk.

Da franske EP Tender besøkte Drammen i forbindelse med elbilkonferansen EV Summit i 2017, hadde de sin oppsiktsvekkende rekkeviddeforlenger på slep.

Konspetet er ganske enkelt: En ekstra strømkilde i en liten tilhenger hektet bak en elbil. Når du trenger mer strøm enn batteriet kan lagre, henter du den bare herfra.

Bytte av henger på et minutt tilsvarer å lade med en effekt på 3,6 megawatt, hevder EP Tender. Illustrasjon: EP Tender

At denne strømmen genereres med et bensinaggregat er det oppsiktsvekkende. Det ser unektelig litt merkelig ut når en elbil trekker en tilhenger som dumper ut eksos og støy.

Det gjør imidlertid bare elbilen om til en seriehybridbil, hvor forbrenningsmotoren i prinsippet driver elektromotoren. Så tanken er kanskje ikke så dum.

Batteri når du trenger det

Nå har EP Tender-grunnlegger Jean-Baptiste Segard presentert en videreutviklet tilhenger hvor aggregatet er erstattet av et batteri, skriver franske Automobile-propre.

Jean-Baptiste Segard er grunnlegger og direktør i EP Tender. Her fotografert i Drammen i 2017. Bilde: Marius Valle

Prototypen ser fra utsiden ut til å være ganske lik modellen Segard hadde med til Drammen, men har et batteri på 31 kilowattimer i stedet for aggregat på innsiden.

Dette består av 2880 litiumionceller av typen 18650. Målet er å kunne tilby en batteritilhenger med 60 kilowattimer når den er ferdig utviklet, skriver nettstedet.

Det vil gi den aktuelle bilen til sammen 100 kilowattimer batterikapasitet.

1700 km rekkevidde

Prototypen gir imidlertid ganske mye rekkevidde som den er. Den er i likhet med den forrige utgaven koblet til en Renault Zoe, som i 41 kilowattimer-utgaven ifølge Segard vil kunne øke rekkevidden fra 300 til 700 kilometer med tilhengeren.

Tanken er ikke hovedsaklig at du skal kjøpe tilhenger sammen med bilen, men at du leier den ved behov. EP Tenders mål er å etablere en tjeneste hvor du henter ut rekkeviddeforlenger for eksempel på en bensinstasjon, og leverer den inn når du har kommet frem til destinasjonen.

På sine nettsider skriver EP Tender også at de ser for seg at hengeren kan brukes som batteribank til huset ditt, og at du kan ta den med deg på veien når du trenger den.

Mye må på plass

Denne bilen ble kjørt fra Paris til Drammen i forbindelse med Nordic EV Summit i 2017. Normalt er rekkevidden inntil 210 kilometer, men med EP Tender er det mulig å gjennomføre turen uten å hurtiglade. Bilde: Marius Valle

Det er nok et stykke frem dit. Batterihengeren er under utvikling, og ifølge nettstedet ser EP Tender etter en partner som kan hjelpe dem med å utvikle 20 tilhengere,

I tillegg krever en løsning som dette godvilje fra bilprodusentene. Renault Zoe kommer ikke med tilhengerfeste, og er ikke typegodkjent for dette.

EP Tender har imidlertid papirene i orden gjennom en godkjenning fra Renault. Det gir dem mulighet til å modifisere bilene sine.

Det er ikke gitt at Renault vil åpne for dette generelt. Det samme gjelder andre bilprodusenter.

Opp til bilprodusentene

Til syvende og sist er det to muligheter for at løsningen kan bli levedyktig.

Den ene er at man må modifisere bilene slik at de støtter EP Tender. Det vil forutsette at bilene kan typegodkjennes, eller allerede er typegodkjent med tilhengerfeste.

Alternativt må bilprodusentene i fellesskap bli enige om at dette er en god nok idé til at de typegodkjenner elbilene med tilhengerfeste og legger opp til at det kan kobles en strømkilde til batterisystemet i forbindelse med dette.

Foruten en versjon med aggregat og med batteri, har Segard tidligere sagt at han ser for seg en variant som bruker hydrogenbrenselceller også. EP Tender håper å kunne tilby alle tre varianter avhengig av behov.

