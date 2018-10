Mazdas neste elbil kan få en wankelmotor som rekkeviddeforlenger

På slutten av 1920-talet fikk Felix Wankel patent på en ny type motor. Den store fordelen med denne rotasjonsmotoren var at den kunne være mer kompakt og lettere enn andre forbrenningsmotorer. Da serieproduksjonen kom i gang, og disse wankelmotorene ble montert inn i NSU-biler på 50- og 60-tallet virket fremtiden for teknikken lys.

Men kort livslengde og høyt drivstofforbruk var ulemper som gjorde at de fleste andre produsenter ikke valgte å benytte seg av slike motorer.

Men Mazda hoppet på toget, og de lyktes med å utvikle og forbedre teknikken betydelig. Faktum er at de hadde wankelmotorer i sportsbilene sine fram til 2012 – da mente man at det fikk være nok. Denne beslutningen er det mange som har håpet at de vil revurdere.

Og nå, under bilmessen i Paris, avslørte Mazda at wankelmotoren igjen skal settes i produksjon – men slett ikke på den måten som mange hadde sett for seg.

Elbil med lydløs bensinmotor

Mazda fortalte at de holder på å utvikle to elbiler, hvorav den ene kommer til å ha en liten wankelmotor som rekkeviddeforlenger. Denne skal være kompakt, ha lav vekt, og være bortimot lydløs. Dessuten skal den kunne kjøres på gass eller bensin.

Denne nye retningen innen motorutviklingen er en del av produsentens strategiplan «Sustainable Zoom-Zoom 2030» hvor de blant annet skal redusere utslippene sine med alternative drivstoffer og ny motorteknikk.

Mer informasjon enn dette ville ikke produsenten gi NyTeknik nå, men i et intervju tidligere i år sa salgssjefen i Europa, Martijn ten Brink, at rekkeviddeforlengeren ikke skulle være større enn et par skoesker, og at elbilen den skal sitte i, kommer til å ha samme plattformarkitektur som neste generasjons kompaktbil, Mazda 3.

Konsept allerede i 2013

Dette er faktisk ikke første gang en wankelmotor benyttes som rekkeviddeforlenger. Allerede i 2013 viste Mazda fram et konsept hvor man lot en motor på 0,33 liter fungere som generator i en elbil. Om dette blir et lignende opplegg, gjenstår å se.

Denne artikkelen ble først publisert på nyteknik.se.