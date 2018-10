I Danmark takker el-bilistene nei til å kjøre i kollektivfeltet: – Det vil bare skape dårlig stemning

Et av forslagene i den store klimapakken den danske regjeringen la frem på tirsdag, er å la lav- og nullutslippsbiler få kjøre i kollektivfeltene. Den danske Elbilforeningen FDEL er imidlertid ikke positive til å få en slik særfordel, melder Dansk Radio på sine nettsider.

– Det kan skape skikkelig dårlig stemning, sier den Elbilforeningens pressetalsmann Martin Messer Thomsen.

Han sier til Dansk Radio at inspirasjonen til å la grønne biler kjøre i kollektivfeltet er hentet fra Norge, og påpeker at det er en del forskjeller på kollektivfeltene i Norge og Danmark.

Oslo kommune: Tar betalt for lading på oppfordring fra Norsk Elbilforening

Kø og sure medtrafikanter

I Danmark stopper bussene stort sett i selve kollektivfeltet, mens de i Norge kjører inn i busslommer. Og mens de norske kollektivfeltene stort sett befinner seg på innfartsveiene til de store byene, befinner store deler av de danske kollektivfeltene seg inne i byene.

Å få elbilene inn i kollektivfeltet vil dermed fort føre til «en fryktelig sikksakk-kjøring» i tillegg til kø og irriterte sjåfører og busspassasjerer, frykter Elbilforeningen.

Martin Messer Thomsen foreslår i stedet at det settes av egne filer for elbiler på innfartsveiene mot de store byene. For eksempel ved at elbiler får kjøre på veiskulderen, som i Danmark kalles nødfil, og som regel er mye bredere enn veiskulderen på norske motorveier.

Den danske regjeringen vil imidlertid ikke innføre en slik ordning før man har fått vurdert hvilke konsekvenser et slikt tiltak kan ha for trafikksikkerhet og ulykkesrisiko.

Ett år etter rushtidsavgiften: 917.000 færre bompasseringer med fossilbiler

Tiltakene kan utformes lokalt

Det danske regjeringspartiet Venstres klimatalsmann, Thomas Danielsen, sier til Dansk Radio at regjeringens forslag om å åpne kollektivfeltet for biler ikke er en oppfordring til å kopiere de norske elbil-ordningene.

– Det skal være opp til hver enkelt kommune å utforme tiltaket. Man er jo naturligvis ikke nødt til å si at elbiler skal kunne kjøre i kollektivfeltet over alt. I stedet bør man ta lokale forhold i betraktning, og for eksempel male elbil-logoer på asfalten på de stedene hvor man vil la elbiler kjøre sammen med bussene, sier Danielsen.

Elbilforeningen i Danmark er liten i forhold til sin søsterorganisasjon i Norge. Medlemstallet på 650 speiler nok at satsingen på elbiler er kommet langt kortere i Danmark enn i Norge, hvor Elbilforeningen har mer enn 50.000 medlemmer.

I Klimapakken den danske regjeringen la fram tirsdag, er det imidlertid en rekke forslag som skal gjøre det billigere og mer attraktivt for danske bilister å velge elbil.