Store deler av behovet for kobolt kan dekkes av resirkulering

Brukte batterier kan bli en vesentlig kilde til råvarer i fremtiden, og lette noe av trykket på råvareutvinning. Men langt fra alt.

Ifølge en analyse fra Creation Inn, som tar for seg markedet for oppbrukte litiumionbatterier, kan resirkulert litium stå for ni prosent av behovet for råmaterialet i 2025, skriver selskapet i en pressemelding.

Dette kan utgjøre 5800 tonn litium, som er relativt lite i forhold til behovet.

Den viktigste årsaken er at tilfanget av batterier er ventet å være relativt lavt. Det fordi batteriene i utgangspunktet har lang levetid, at de kan brukes på nytt til stasjonær lagring når de ikke lenger egner seg til sitt opprinnelige formål.

Det vil også fremdeles være dårlige rutiner for innsamling av batterier fra bærbar elektronikk, hevdes det.

Store muligheter for kobolt

Men resirkulering av litiumionbatterier vil komme på plass, og selv om det meste av litiumkarbonatet det er behov for i 2025 fremdeles må komme fra utvinning, er det gode muligheter for å hente ut større mengder kobolt fra resirkulering.

22.500 tonn, eller så mye som 20 prosent av behovet for kobolt i 2025 kan dekkes av resirkulerte batterier, ifølge rapporten.

Økende priser på både lititum og kobolt vil være en viktig pådriver for resirkuleringsindustrien.

Mangan og andre råmaterialer kan også resirkuleres. I dag er det imidlertid først og fremst kobolt som resirkuleres. At mer kobolt gjenbrukes er i seg selv et viktig tema, ettersom en del av dette materialet kan stamme fra uetiske kilder.

Kina er og blir størst

Det vil ifølge Creation Inn være rundt 290.000 tonn litiumionbatterier som resirkuleres i 2025. Omtrent 66 prosent av dette vil resirkuleres i Kina.

Store deler av batteriene som går til resirkulering i dag sendes allerede til Kina, skriver de. Det gir kineserne en stor fordel, som de trolig vil beholde. Særlig når det gjelder «lukket kretsløp»-resirkulering, hvor samme aktør produserer, selger, resirkulerer og lager nye batterier.

Resirkuleringsindustrien kommer imidlertid også til å vokse i Europa og Nord-Amerika, skriver Creation Inn. Men kineserne vil ha en stor fordel takket være tilgang til den nødvendige teknologien og stor kapasitet.

At resirkulering i Europa og Nord-Amerika vil være begrenset handler imidlertid ikke om at teknologien ikke er tilgjengelig, men at politiske rammeverk her ikke anerkjenner gjenbruksverdien i batteriene, ifølge Hans Eric Melin, som har forfattet rapporten.

Det gjør at det mest lønnsomme er å sende batteriene til Kina. Melin påpeker at dette i seg selv fungerer bra sett fra et sirkulærøkonmomiperspektiv, men at det ikke rimer med blant andre EUs ambisjoner om å sikre tilgang til viktige råmaterialer.

Store muligheter for bilindustrien

Et energilager bestående av brukte elbilbatterier. Bilde: Daimler

Han sier at bilindustrien er i en særstilling, og har svært gode muligheter for å kapre en betydelig del av energilagringsmarkedet ved å samle inn brukte batterier og bruke dem i store energilagre.

Rapporten anslår at 60 prosent av batteriene fra elbiler vil havne i slike lagre før de omsider går videre til resirkulering.

Dette, kombinert med potensial for lignende bruk av batterier i såkalte vehicle-to-grid-løsninger, vil gi bilindustrien mulighet til å erstatte noe av inntektstapet de vil oppleve når de i større grad går over til elbiler som har mindre vedlikeholdsbehov.

Få elbilbatterier i omløp

Utfordringen med resirkulering av litiumionbatterier i dag er at det i utgangspunktet er få brukte elbilbatterier i omløp. I et intervju med Teknisk Ukeblad i fjor vår sa Nissans prosjektdirektør for batteri- og energitjenester, Francisco Carranza Sierra at de resirkulerer 15 til 20 batterier i året.

En utfordring med lititumionbatterier, særlig større batterier fra biler, er at de i motsetning til for eksempel blybatterier kan ha svært ulik utforming og oppbygging.

Det gjør det vanskelig å lage én standardisert resirkuleringsprosess, ifølge en forskningsartikkel i journalen Sustainable Materials and Technologies.

Det er videre vanskelig å resirkulere materialer slik at de holder like høy kvalitet som ferske råvarer. Det er mulig å få til, men det forutsetter at man har mange nok batterier å gjenvinne, og at det gjøres i stor nok skala til at det er lønnsomhet i det.

Og siden tilgangen til brukte elbilbatterier i dag er liten, lønner det seg foreløpig ikke å utvikle slike prosesser.