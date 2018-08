HORTEN: Studentene har utviklet, programmert og bygget opp det meste som skal til - fra kontrollsystemer, skyløsning og kommunikasjon, til simulering og autonome operasjoner av en 1:12 skalamodell av containerskipet Yara Birkeland.

- Jeg er imponert. De hadde så å si ikke noe forkunnskap om skip og autonomi, sier Ketil Olaf Paulsen, teknologisjef i Kongsberg Maritime.

Studentene, de fleste fra NTNU, begynte nærmest fra «scratch». De kunne imidlertid bygge mye på eksisterende Kongsberg-teknologi innen navigasjon, dynamisk posisjonering og kjerneteknologi fra autonomi, som situasjonsforståelse (situation awareness), objektgjenkjenning og KM-simulator.

- Vi stilte mange dumme spørsmål

- De hadde ikke lang tid på seg til å sette seg inn i problemstillingene, gjøre seg kjent med teknologi og produkter og bygge opp alt rundt, sier Paulsen.

Helt bevisst fikk ikke studentene opplæring og innføring i det Kongsberg allerede har av løsninger.

- Vi ville ha inn mennesker som sitter på utsiden og kan tenke helt fritt og uavhengig av hva vi har gjort tidligere. Men de sto fritt til å spørre og snakke med hvem de ville, sier Paulsen.

De bekrefter studentene at de benyttet seg av titt og ofte.

Radar, sensorer og kameraer er montert og koblet sammen av studentene. Maritime/FFI Foto: Tore Stensvold

- Vi stilte mange dumme spørsmål, men møtte stor velvilje fra alle, sier en av studentene. Flere andre nikker samtykkende.

Paulsen sier at de kan ta mye av studentenes løsning og jobbe videre med. Studentene hadde ikke tid og mulighet til å kontakte sjøfolk og annen maritim ekspertise for blant annet å sikre god integrasjon mellom mennesker og maskin, såkalt «human interface».

Tre team

Studentprosjektet, kalt Smartship, er gjennomført i samarbeid med Kongsberg Maritime, Kongsberg Digital og Forsvarets Forskningsinstitutt. (FFI). Studentene jobbet i tre team med ulike oppgaver: Autonomous fleet control centre, Cloud Solutions & Simulation og Autonomous Control.

August Ekanger (t.v) og Jonas Hopsdal har brukt mye tid med programmering og montering av utstyr og sensorer om bord i Yara Birkeland-modellen. Sementsekker er brukt for å stabilisere fartøyet. Foto:Tore Stensvold

De satt fysisk på to forskjellige steder i Horten. Den første tida gikk til å bli kjent med hverandre og kartlegge kunnskap og hva de trengte for å nå målet: Å kunne planlegge og utføre autonom seilas med Yara Birkeland, styre en flåte autonome skip, og kunne fjernstyre og overta kontroll av skip. Alle operasjoner måtte også kunne simuleres.

- Vi hadde møter en gang i uka der alle var til stede. Vi gjorde opp status og satte mål. Underveis brukte vi mye videosamtaler via Skype, forteller Sondre Haug.

Solkrem og sement

I en av historiens varmeste somre tilbragte de 16 studentene mesteparten av tida inne i lokalene til Kongsberg Maritime på to forskjellige adresser i Horten. Ute var det rundt 30 grader, inne en del kjøligere.

Noen av studentene brukte mye tid på montering og testing av utstyr i modellen. Det ga noen solbrente kropper og førte til innkjøp av solkrem som en del av skipsutstyret til Yara Birkeland- modellen.

Et knippe av studentene samlet i kontrollrommet der operatøren kan styre en hel flåte og ha full statusoversikt. Foto:Tore Stensvold

Studenten som jobbet innendørs satt nærmest og frøs, men fikk flere turer ut i varmen og i sjøen med modellen.

Det ble utført rundt 10 sjøprøver og jobbet med stabilitet og ballastering med en mengde sementsekker.

Autonomi og kontroll

Måloppgaven studentene fikk: Før, etter og under utførelse av et oppdrag utført av Yara Birkeland-modellen, skal en operatør ha mulighet til å monitorere skipets status, lokasjon, og omgivelser. Han skal også kunne ta raske og effektive avgjørelser når utfordringer oppstår.

Skipet skal navigere autonomt, men dersom det avviker fra en planlagt rute, vil kontrollsenteret få beskjed og operatøren kan bestemme om manuell kontroll trengs. Operatøren skal ha mulighet til å endre rute og styre skipet dersom det er nødvendig.

Operatøren kan via et "dashboard" sette "waypoints" og bestemme hastighet imellom dem og fastsette avviksgrenser. Dette er ideer Kongsberg Maritime vil bygge videre på. Foto: Tore Stensvold

Operatøren skal også ha mulighet til å simulere at skipet kjører gjennom ønsket rute, for å teste hvordan det ekte fartøyet oppfører seg under et planlagt oppdrag. Kontrollsystemet omfatter også en hel flåte med status for hvert fartøy, både lokasjon, batteritilstand og annen relevant skipsinformasjon.

Studenten har selv programmert utstyr og montert, integrert og testet radar, kameraer og funnet fram til hvilke sensorer som skulle brukes om bord på modellen av Yara Birkeland.

16 studenter har vært med på sommerprosjektet Smartship i regi av Kongsberg Maritime og FFI. De har utviklet autonomifunksjonalitet for skip og demonstrerer det på en 1:12-modell av containerskipet Yara Birkeland.

Rekruttering

Ifølge Kongsberg Maritime-ansatte som fulgte studentarbeidet, måtte de av og til gripe inn og sørge for at de ikke jobbet for mye. Studentene innrømmer at de syntes det var så gøy at de glemte både tid og sted.

- Det er nesten rart å få betalt for å gjøre noe som er så gøy, sa en av dem.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) hadde ansatt to av studentene som jobbet i teamet som jobbet med autonom kontroll. FFI og Kongsberg Maritime har jobbet sammen om autonomi i en årrekke, både med undervannsfarkostene Hugin og Munin og med overflatefartøyet Odin.

Studentprosjekt Kongsberg Maritime/FFI 2018: Smartship. De 16 studentene og veiledere og prosjektledere fra Kongsberg Maritime foran modellen de har utstyrt og testet. Foto: Tore Stensvold

For FFI og Kongsberg-gruppen er det ikke tvil om motivet for å engasjere studenter til sommerprosjektene.

- Rekruttering er viktigst, men også å få inn tanker, ideer og innspill fra andre vinkler og ståsteder, sier Paulsen.

Kongsberg-konsernet har inngått avtale om å overta Rolls-Royce Marine fra nyttår. Ifølge Paulsen er det lite overlapp i teknologi og kompetanse. Men fusjonen betyr at rekrutteringsbehovet ikke er helt klart på en god stund.

Forsvarets forskningsinstitutt har ingen fusjoner å ta hensyn til, men har også en rekke autonomiprosjekter både på land og til vanns. Odin-prosjektet styres fra Horten.

FFI-ingeniør Jarle Sandrib sier at de også er interessert i å rekruttere.

- Jeg håper vi også har spennende oppgaver som kan friste flere til å søke jobber hos oss, sier Sandrib.

Fast ansatt

De fleste av de 16 studentene skal begynne på 4. og 5. år ved NTNU og et par andre universiteter. Tre av studentene er ferdig med sin utdannelse og har allerede fått jobb i Kongsberg Maritime.

En av dem er Christopher Magnus Vassend. Han er ferdig med en bachelor fra Universitetet i Agder og skal begynne som programmerer på Kongsberg. To andre er ferdig med mastergrad og har fått jobb i KM i Horten.

Studentene mener de er blitt møtt med engasjement og oppriktig ønske fra ansatte i Kongsberg Maritime om at de skal lykkes med prosjektet.