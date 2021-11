Vraker Boeing – nå kan det stå mellom Saab og Lockheed Martin

De som drar «pottittland»-kortet og synes alle materiellanskaffelser til det norske forsvaret går treigt og hemmes av vinglete politikere, bør ta en titt mot våre allierte på den andre sida av Atlanteren.

I Canada har de syslet med spørsmålet om hva som skal erstatte de aldrende jagerflyene av typen CF-18 (CF-188) Hornet i snart et par tiår.

Nå går det imidlertid mot en finalerunde i den kanadiske kampflyanskaffelsen, og én leverandør som denne uka fikk overlevert en dårlig nyhet, heter Boeing.

Ifølge The Canadian Press og en rekke andre kanadiske medier har myndighetene konkludert med at tilbudet på siste generasjon F/A-18E/F Super Hornet ikke holder mål.

Dermed kan det se ut til at det gjenstår kun to kandidater som konkurrerer om kontrakten som kan være verdt 19 milliarder kanadiske dollar, tilsvarende 135 milliarder kroner: Saab Jas-39E Gripen og Lockheed Martin F-35A.

Royal Canadian Air Force (RCAF) 4 Wing Cold Lake samler 19 CF-188 Hornet og 6 CT-155 Hawk til en «elephant walk». Foto: S1 Erica Seymour

88 nye fly

Kanadiske medier betegner avgjørelsen om å vrake Boeing som meget overraskende. Men at en av leverandørene blir sjaltet ut av konkurransen, er ikke noe som kommer fullstendig ut av det blå.

Da tilbudene i kampflykonkurransen «Future Fighter Capability Project» (FFCP) ble mottatt på sensommeren i fjor, opplyste myndighetene at det kunne være aktuelt å gjøre et nedvalg og gå videre til siste fase med kun to kandidater.

Vektingen i FFCP-konkurransen er som følger: Ytelse (60 prosent), kostnad (20 prosent) og økonomiske fordeler (20 prosent).

Målet er å tildele kontrakten i 2022 og motta det første av 88 nye kampfly i 2025.

Det vil være 43 år etter at de første McDonnell Douglas CF-18 Hornet-flyene ble tatt i bruk. Blant tiltakene for å holde Hornet-flåten i lufta lengre enn opprinnelig planlagt, er å kjøpe brukte F/A-18 Hornet fra Australia.

Selvsikre

Saab, som onsdag varslet at de har startet leveransene av serieproduserte Jas-39E/F-39E Gripen til Sverige og Brasil, kan altså fortsatt være med i konkurransen, selv om heller ikke dette er formelt bekreftet.

Uansett må de i finalerunden påregne å klatre over et høyt hinder og slå et kampfly som hittil har til gode å tape en konkurranse det har stilt opp i.

Fire Gripen E i lufta over Sverige. Foto: Saab

Svenskene selv mener iallfall at det ikke nødvendigvis blir en walkover for Lockheed Martin og F-35A, og de har uttrykt stor optimisme med tanke på muligheten for å lande en av Sveriges største industrikontrakter noen gang:

– Ut fra pris, ytelse og hva slags krav Canada har stilt, vil jeg si at vi har en ekstremt stor sjanse for å stå igjen som vinner i denne konkurransen, uttalte Jonas Hjelm, som er direktør for forretningsområdet Aeronautics i Saab, i august i fjor.

Som da de vant kontrakten i Brasil for åtte år siden, tilbyr de kanadierne ei solid industripakke med teknologideling som sikrer dem full kontroll over kampflysystemet i dets levetid og med muligheter for egen produksjon.

I FFCP-tilbudet har Saab med seg tyske Diehl Defence, britiske MBDA UK og israelske Rafael. Fra kanadisk side har de med seg IMP Aerospace & Defence, CAE, Peraton Canada og GE Aviation.

Tilbyr JSM

Canada har vært partner i F-35-programmet siden starten, og i 2010 kom den ventede beslutningen om at Hornet-flyene skulle erstattes med 65 F-35A fra 2016.

Slik gikk det som kjent ikke, og politikerne trakk i nødbremsen i desember 2012 etter å ha blitt forelagt levetidskostnadene for F-35. Det var ikke før i 2017 at den nullstilte, «åpne og rettferdige» konkurransen startet opp igjen, og det har vært ytterligere utsettelser i prosjektet siden den gang.

Kanadisk CF-188 Hornet på Bodø flystasjon under Trident Juncture i 2018. Foto: Hanne Hernes / Forsvaret

Det har også skjedd andre ting siden den gang, eksempelvis har Belgia, Polen og Sveits kommet inn som F-35-land, og det foreligger ferskere beslutningsgrunnlag.

F-35A vant i sommer en knusende seier i den sveitsiske Air2030-konkurransen, der også Frankrike deltok med Dassault Rafale, Tyskland med Airbus Eurofighter Typhoon og USA med Boeing F/A-18 Super Hornet. Ifølge sveitserne gjorde F-35A det desidert best operasjonelt og økonomisk, både når det gjelder anskaffelses- og driftskostnader.

Den neste store beslutninga alle venter på, er i vårt naboland i øst. Også Finland jakter på en erstatter til sine Hornet-fly.

Dersom Finland blir den niende F-35-nasjonen i Europa, vil det ha ringvirkninger for norsk industri, spesielt Kongsberg-konsernet: De har sterke bånd til Finland, der de eier halve Patria, som vil være en selvskreven sentral aktør, mens Patria igjen eier halve Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (Kams).

I tillegg er dette også nye potensielle brukere av JSM-missilet som nå er i ferd med å settes i fullskalaproduksjon.

Lockheed Martins Finland-sjef bekreftet tidligere i år at JSM er en del av våpenpakka de tilbyr i HX-konkurransen, der det er ventet en avgjørelse i løpet av de nærmeste ukene.