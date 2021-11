– Viser at vi har et modent produkt: Nå har Saab begynt å levere sitt nyeste jagerfly 

Det er ganske nøyaktig åtte år siden Brasil besluttet å kjøpe minst 36 av den nyeste generasjonen Gripen, altså Jas-39 Ekko.

Onsdag var det et toppmøte på Saab-fabrikken i Linköping for å markere at leveransefasen nå har startet.

Saab har produsert to seriefly til Sverige og fire til Brasil, som der går under navnet F-39E og trolig skipes over Atlanteren i løpet av året.

Første flyshow

– Det er et ekstremt viktig mål i Gripen-programmet vi nå har nådd. Dette viser at vi har et modent produkt og at vi er i stand til å oppfylle våre kontraktsforpliktelser, uttaler Saab-sjef Micael Johansson i ei pressemelding onsdag kveld.

Nettopp det å vise fram at de har en modent jagerfly å tilby, var også motivasjonen bak å sende et Jas-39E testfly til et flyshow for første gang. Det skjedde på Kaivopuisto Air Show i Helsinki for tre måneder siden.

Saab Gripen Ekko

Försvarets materielverk (FMV) forklarer at de ble bedt om å støtte Saab i deltakelsen på dette flyshowet som ledd i markedsføringa av Gripen i Finland.

I løpet av de nærmeste ukene er det ventet at finnene vil beslutte hva slags fly de skal kjøpe inn for å erstatte dagens F/A-18C/D Hornet, som skal fases ut i perioden 2025–2030. Sverige tilbyr 64 Jas-39E/F i kombinasjon med to GlobalEye overvåkingsfly.

I den store HX-konkurransen konkurrerer de med Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, Lockheed Martin F-35A og Boeing F/A-18E/F.

Dersom finnene skulle velge Gripen, vil det har stor betydning for Sverige, påpeker FMV. Det trekker fram at dette vil åpne opp nye muligheter for samarbeid når det gjelder drift, vedlikehold og videreutvikling av kampflysystemet.

Lavsignatur-spørsmålet

På det årlige Gripen-seminaret før sommeren ga Saab noen innblikk i Gripen Ekkos innebygde avanserte elektroniske krigføringsmidler (EW/EK), som er en svært viktig del av systemet både offensivt og defensivt. Kort fortalt gjennom å forstyrre og tvinge motstanderen til å fatte svake avgjørelser.

Elektronisk krigføring er definert som militære tiltak for å kunne kontrollere, beherske og utnytte det elektromagnetiske spektrum. Saab-ingeniørene trakk fram «smart støy» og noen nyutviklede avanserte jammefunksjoner, uten å gå mer i detalj.

I forbindelse med den finske HX-konkurransen annonserte Saab i fjor at de tilbyr et ytterligere videreutviklet EW-system med blant annet ny jammepod og narremissil («Lightweight Air-launched Decoy Missile»).

På seminaret ble Gripen-testpiloten Jussi Halmetoja utfordret på spørsmålet om hvordan han ser for seg at Jas-39 uten stealth framover skal kunne operere i luftrom som beskyttes av moderne luftvern med avanserte sensorer. Stealth er det vi på norsk kan kalle lavsignatur – fly som er vanskelige å oppdage.

– Vi ser at stealth-overtaket allerede er i ferd med å reduseres blant annet på grunn av lavfrekvente radarsystemer som nå er utplassert og operative, sa Halmetoja.

Bare noen dager etter seminaret offentliggjorde Sveits, som i sin tid også bestilte Gripen, at de bestiller F-35A etter at det amerikanske flyet vant en knusende seier i evalueringa, både økonomisk og operasjonelt.

General Carlos de Almeida Baptista Junior, sjef for Força Aérea Brasileira (FAB), Saab-sjef Micael Johansson og generalmajor Carl-Johan Edström, sjef for det svenske luftforsvaret, på en seremoni på Saab-fabrikken onsdag. Foto: Lasse Hejdenberg Hejdlosa Bilder

Flytesting i Brasil

Det første Gripen-flyet ble fraktet til Brasil i september i fjor. Dette var det fjerde Gripen Ekko-testflyet, med betegnelsen 39-6001, som fikk halenummer 4100 i Força Aérea Brasileira (FAB).

Det fløy første gang i Sverige i august i 2019 og har siden fortsatt flytesting fra Gripen-senteret på Embraers anlegg i Gavião Peixoto, nordvest for São Paulo. Det er også her storparten av flyene skal bygges i 2023-24.

I perioden fram til 2024 skal Saab levere 36 F-39E/F til Brasil og 60 Jas-39E/F til det svenske forsvaret.