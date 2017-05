Volvo-sjefen vurderer å dumpe dieselmotoren og heller putte pengene i hybrider og elbiler

Volvos nyeste generasjon dieselmotorer kan bli den siste. I stedet for å investere mer penger i dette, vurderer de å putte pengene i hybrider og elbiler.

Dette forteller Volvo Cars-direktør Håkan Samuelsson i et intervju med den tyske avisen Frankfurter Allgemeine.

Selv om han ikke sier at dieselmotoren er død, ser det ikke lyst ut.

Slik det ser ut i dag, kommer Volvo ikke til å utvikle noen ny generasjon dieselmotor, forteller han.

Årsaken er at det blir for dyrt å holde motortypen innenfor kravene for utslipp av nitrogenoksider (NO x ).

Hvor miljøvennlig er den egentlig?: 12 myter og fakta om elbiler og forurensing

Det blir dyrt å rene dieseleksosen

Det er den kjemiske etterbehandlingen av avgasser som vil bli for dyrt. Bilprodusentene har allerede i dag gått vekk fra dieselmotor i små kjøretøy. I fremtiden vil det bli ulønnsomt også i større kjøretøy med høyere profittmargin.

Utfordringen er EUs krav om at utslippet må være under 95 gram CO 2 per kilometer, som trer i kraft i 2021. Kravet gjelder ikke individuelle biler, men gjennomsnittet for produsentenes samlede bilsalg.

Dieselmotoren spiller en viktig rolle her, ettersom den som regel har lavere CO 2 -utslipp enn bensinmotoren. Dermed er dieselmotorer et viktig verktøy for å klare utslippskravene.

Vil selge dieselbiler i minst seks år til

Håkan Samuelsson, administrerende direktør i Volvo Cars. Foto: Volvo Cars

Dagens generasjon dieselmotor ble introdusert i 2013.

Samuelsson vet ikke hvor lenge de vil tilby biler med denne motoren, men han tror den i alle fall vil være tilgjengelig frem til 2023.

Samuelsson avviser ikke kategorisk at det kan komme på tale å utvikle nye dieselmotorer.

I en uttalelse sendt til Reuters presiserer Samuelsson at de nylig har lansert en ny generasjon bensin- og dieselmotorer, som viser at de er forpliktet til denne teknologien.

Det er derfor ikke nødvendig å fatte en beslutning angående utvikling av en ny generasjon dieselmotorer nå, forklarer han.

Diesel og bensin skal være med oss en stund til: Slik kan motorene bli renere

Industrien er negativ

Det er kjent at bilbransjen har blitt stadig mer pessimistiske til dieselmotoren. En rapport fra KPMG antyder at halvparten av lederne i bilindustrien er enige i påstanden «diesel er død».

Det ble i fjor kjent at Renault, om enn ikke offisielt, tror at diesel er borte fra alle deres B- og C-segmentbiler innen 2020.

I et intervju med Teknisk Ukeblad tidligere i år, sa Dr. Peter Mock, daglig leder for International Council on Clean Transportation, at strengere utslippskrav og fordyrende teknologi vil kjøre det mindre attraktivt å tilby dieselbiler de kommende årene.

For mens det blir dyrere og dyrere å utvikle renseteknologien som trengs, blir hybrid- og elbilteknologi stadig billigere.

– Er du et selskap som tenker på hvilke investeringer du skal gjøre for fremtiden, tror jeg at de fleste kommer til konklusjonen at det ikke gir noen mening å investere i neste generasjon dieselmotor. De selger fremdeles dieselmotor, men beveger seg sakte vekk fra dette, sa Mock.

Mer elektrifisering

Alternativet til dieselmotor er dermed mer elektrifisering. Volvo skal elektrifisere hele produktlinjen sin, fra mild hybridisering med små 48 volt-systemer til helelektriske kjøretøy.

Volvos XC90 tilbys som ladbar hybrid. Foto: Volvo

Den første serieproduserte elbilen fra Volvo kommer i 2019, og skal ifølge Samuelsson by på høy kvalitet og attraktiv design.

Han mener det må erkjennes at Tesla har klart å tilby et slikt produkt som folk står i kø for. Samtidig mener han at det er plass til Volvo i segmentet Tesla opererer i.

Men dieselbiler er fremdeles viktig for bilprodusentene. Særlig i Tyskland, med sitt omfattende motorveinettverk. Ifølge Frankfurter Allgemeine har en bensinmotor 20 prosent høyere forbruk på Autobahn. Dermed er dieselbiler fortrukket av tyske bilister som reiser mye på disse veiene.

Volvo selger rundt 40.000 biler årlig i Tyskland, og de fleste av disse har dieselmotor.

Tyskland når ikke elbil-målet

Volvo 40.2-konseptet er en sedan bygget på CMA-plattformen, og kan gi et blikk på hvordan selskapets første elbil blir. Foto: Volvo

Salget av elbiler går imidlertid opp også i Tyskland. I løpet av årets første tre måneder økte salget av elbiler med 120 prosent. Samtidig falt salget av dieselbiler med åtte prosent, skriver avisen.

Det var 80.000 registrerte elbiler i Tyskland i 2016. I Norge er det registrert over 100.000 biler.

Tyskland hadde planer om å få en million elbiler på veiene innen 2020. Men salget har gått sent, og nå innrømmer forbundskansler Angela Merkel at målet glipper.

Ifølge Reuters beskriver hun målet som urealistisk. Likefullt tror hun at et massemarked for elbiler kan komme veldig brått, og sammenligner det med smarttelefonenes inntog på markedet.

Derfor må tyskerne fortsatt forberede seg på elbilens fremmarsj.

Hold av datoen: Neste generasjon Nissan Leaf lanseres 6. september

Volvo-eierne i ferd med å lansere ny elbil

At Volvo forbereder seg på en elektrisk fremtid er også klart, men hvorvidt de klarer å overtale sine tyske kunder til å gå til hel- eller delvis elektriske biler, gjenstår å se.

I fjor vår ble det kjent at Volvo planlegger minst en elbil i 40-serien, basert på selskapets nye, fleksible CMA-plattform. Foreløpig har de ikke presentert detaljer utover dette.

Volvo Cars USA-direktør, Lex Kerssemakers, lettet imidlertid litt på sløret nylig. Han antydet at Volvos første elbil bør har en rekkevidde på minst 400 kilometer, og en pris på mellom 300.000 og 340.000 kroner i USA.

Lynk & co har samme eier som Volvo, og skal lansere sin første bil i år. Foto: Fredrik Etoall/Lynk & Co/Geely Design

Det er likevel ikke klart om han bare tenkte høyt, eller siterte fra fasiten.

Det som er sikkert, er at Geely – Volvos kinesiske eiere – er i ferd med å lansere sine første elbiler basert på CMA-plattformen. Disse skal selges under det nye merkenavnet Lynk & co, og kommer i salg i Kina allerede i fjerde kvartal. De skal tilbys med flere drivlinjer, og ikke bare som rene elbiler.