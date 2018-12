Vi testet fire motorsager med spenning fra 18 til 54 volt

Motorsager ser ut til å følge etter utviklingen som skjer på bilsiden. Elmotoren overtar for fossilmotoren. Her er det kanskje enda større grunn til å fase den ut, for det er ikke veloppdragne firetaktere med katalysator som må vike, men den støyende og forurensende totakteren. Man kan jo hevde at en slik motor på 30 til 50 ccm ikke er noen trussel mot klimaet, men det infernalske bråket, startvanskene og andre problemer er godt å bli kvitt. Med en batterisag er det kjedet som bråker, og det er ikke mye i forhold.

En annen sak er at en elektrisk motor har en flat dreiemomentkurve, i motsetning til en totakter som yter best på høyt turtall. Det betyr at du med elmotor har kraft selv om det går sakte.

Men det gjenstår to spørsmål: Hvor stort er energilageret, og hva med kraften?

Spenning

Produsentene av de fire sagene vi har sett på har litt ulik filosofi når det gjelder driftsspenningen til slikt verktøy.

Mens Husqvarna har bygget opp en serie av hageredskaper på batterier med 36 volt, så har elverktøyprodusenten DeWalt utviklet et batteri med to spenningsnivåer. Det samme batteriet kan være både 18 og 54 volt. Et slikt batteri har 15 celler fordelt på tre seriekoblede sett med fem batterier i hvert. Ved å parallellkoble de tre settene av celler som hver er på 3,6 volt får man et batteri på 18 volt. Men ved å seriekoble dem blir spenningen på 54 volt. Resultatet er et batteri som kan brukes på både 18 og 54 volt motorer i elverktøy. Ulempen er at produsenten binder seg til batterier med 15 celler.

De kan selvfølgelig bruke større celler, slik som Bosch og Milwaukee nå gjør, men større batterier vil neppe passe inn i alle verktøyene. De kan også bruke et batteri på 30 celler, men det vil blir veldig stort og tungt.

Større celler

De fleste verktøybatterier har såkalte 18650-celler, som betyr 18 mm i diameter og 650 mm langt. Det er de samme som sitter i Tesla S og X. Siden DeWalt bruker 3 Ah-varianten av disse, betyr det at batteriet deres har en kapasitet på 162 Wh.

I stedet for å ha et batteri på 36 volt som Husqvarna, bruker Makita to seriekoblede vanlige 18 volt batterier. Det er en veldig grei måte å lage en 36 volt sag uten å måtte introdusere en ny batteristandard. De batteriene vi testet var på 6 Ah, som gav saga en total batterikapasitet på 216 Wh.

Milwaukee og Bosch ønsker i det lengste å holde seg til 18 volt, og heller tilby batterier med mer kapasitet. Begge har nå et 15 cellers batteri på 18 volt med hele 12 Ah kapasitet.

Til nå er det bare Milwaukee som tilbyr en veldig kraftig motorsag i 18-voltklassen. Batteriet i denne saga har tatt skrittet opp til de større battericellene som Tesla nå bruker i Modell 3. Dette er såkalte 21700-celler som gjør batteriet litt større, men de har hele 4 Ah hver. Men mens Makita bruker 20 stykk 18650-celler i to batterier, klarer Milwaukee seg med 15 av de større cellene for å lagre 216 Wh.

Er spenning lik kraft?

Resultatet av denne testen underbygger svaret som elektroingeniører kjenner: Det er ingen sammenheng mellom spenning og kraft.

Hvor kraftig en motorsag er bestemmes av hvor mange watt motoren kan generere, og det er som kjent produktet av spenning og strømstyrke. Det som kan sies om høy spenning i stedet for høy strømstyrke er at man kan bygge en litt lettere motor fordi viklingene i motoren kan dimensjoneres mindre. Vekten av sagene uten batteri burde være en viss indikator på dette.

Vi testet sagene på to måter. For det første testet vi hvor mange stammekutt av gran vi klarte før batteriet var tomt. Vi målte diameteren på første og siste kutt og brukte snittet til å regne ut hvor mange m2 batteriet klarte.

I den andre testen sjekket vi hvor mange sekunder hver sag brukte på å komme seg gjennom en stokk på 31 cm.

Hvor stort er energilageret, og hva med kraften? Vi testet. Foto: Odd Richard Valmot

Utholdenhet

Vi kan slå fast at alle sagene er godt egnet til å ta ned små trær. Med de to kraftigste sagene kan du også gyve løs på de store stammene.

Alle sagene holder lenge til kvisting, vedkapping og annen jobbing, men det er alltid en fordel å ha to batterier. Og helst den raskeste laderen.

Kraftkongene

Vi var mest spent på om 18-voltsaga fra Milwaukee sto seg mot 54-voltsaga til DeWalt. Dette er jo to amerikanske erkekonkurrenter med hver sin svært ulike filosofi. I fjor imponerte DeWalt med sin store ytelse, men i år måtte den se seg slått. Ikke mye, men nok til at Milwaukees batteri overbeviser om at 18 volt er nok om det kan produsere nok ampere. Og det kan det.

For å teste evnen til å produsere strømstyrke satte vi et vanlig 6 Ah batteri i saga, og sannelig gikk den med det også. Men i kraftesten falt batteriet igjennom. Det klarte ikke levere nok strømstyrke, og vi kan fastslå at dette er en nødløsning som virker om jobben ikke er for kravende.

Hobbysagene

Mens Milwaukee og DeWalt sine sager er for folk som tar trefelling og vedkapping seriøst, er sagene fra Husqvarna og Makita lettere og svakere utgaver, men gode valg for de som nøyer seg med mindre oppgaver. Mens de store sagene har et sverd på 40 cm har disse et på 30 cm.

Saga fra Makita fås også med 35 og 40 cm, men spesielt det siste er for langt for motorstyrken.

Milwaukee M18 FCHS-121

Milwaukee M18 FCHS-121. Foto: Odd Richard Valmot

Denne saga imponerte mer enn noen andre batterimotorsager vi har prøvd. Riktignok har vi testet en med mer kraft og utholdenhet fra Stiga, men den hadde et enormt batteri og ble for tung.

Saga er den tyngste i testen, men 6,5 kilo er ikke for tungt til å jobbe lenge.

Saga har en tradisjonell strammemekanisme for kjedet, med to muttere og en strammeskrue. Selv om et par av de andre sagene har mer moderne mekanismer var denne svært presis og lett å bruke, ikke minst fordi det er felt inn en kombinert pipenøkkel og skrujern på undersiden av saga.

Saga har gode ståltenner for inngrep i stokken, men de burde ha vært litt lenger.

DeWalt DCM575X1

DeWalt DCM575X1. Foto: Odd Richard Valmot

Dette er en ypperlig sag med et par irritasjonsmomenter. Alle sagene har en sikkerhetsmekanisme der en finger trykker på en knapp og en annen på avtrekkeren slik at kjedet ikke skal kunne starte av seg selv.

DeWalt har tatt dette litt for alvorlig, for det var av og til veldig vanskelig å trykke ned sikkerhetsknappen med tommelen.

Saga har heller ikke ståltenner som griper inn i stokken, men noen plastriller. Når saga har vært på markedet i over et år, burde de ha hørt på kritikken og rettet opp disse skjønnhetsflekkene.

Husqvarna 536Li XP

Husqvarna 536Li XP. Foto: Odd Richard Valmot

I fjor testet vi Husqvarnas modell 436Li. I år ser vi på en ny og kraftigere modell: 536Li XP. Den er litt lettere og har 25 prosent høyere kjedehastighet. Men sant og si kan vi ikke merke den store forskjellen. Vi testet det største 36 volt batteriet i fjor og det gav selvfølgelig utslag i kuttekapasiteten. I år testet vi et litt mindre batteri med 20 celler og en kapasitet på 187 Wh.

Selv om sagen hadde et 30 cm langt sverd, var den ikke spesielt kraftig. Det er lett å stoppe kjedet hvis man legger på for mye matekraft. Men saga er liten og nett og ypperlig til mindre jobber. Husqvarna holder seg også til den tradisjonelle måten å feste sverdet og stamme kjedet.

Makita DUC353Z

Makita DUC353Z. Foto: Odd Richard Valmot

Sagen fra Makita er i samme klasse som den fra Husqvarna. Den modellen vi testet hadde 30 cm sverd, og det var nok. Setter man på et lengre sverd blir det nok for tungt for motoren. Saga er ypperlig til mindre jobber, men du klarer å felle et voksent tre om det trengs.

Med tanke på at de to 18 volt batteriene til sammen gir like mye energi som i det massive 12 Ah batteriet til Milwaukee burde den klare like mye kapping, men den gang ei. Mens Milwaukee klarer mest, ligger Makita etter. Her spiller motorens virkningsgrad inn: En sterkere motor sliter mindre med jobben.

Makita har den mest avanserte spennmekanismen, med et tommehjul som spenner kjedet.

Best i test

Det er ingen tvil om at den nye saga fra Milwaukee er best i test. Den er raskest, kutter mest på en lading, og den er verdt den lille merprisen med god margin. Ikke minst fordi den kjører på et 18 volt batteri, som kan brukes av alle andre verktøy i det enorme sortimentet deres.