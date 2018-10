— Fremtidens verktøy skal ha 36 volt

Hitachi har solgt verktøydivisjonen sin til investeringsselskapet KKR. Det har resultert i to ting:

For det første har selskapet blitt tilført mye mer kapital. Nå skal det dresses opp for å bli solgt videre i løpet av noen år. Det betyr store investeringer i ny teknologi.

Det andre er at navnet må endres. Fra 1. oktober er Hitachi Tools blitt til Hikoki.

Vi treffer selskapets nordiske markedsdirektør Eli Wahlstrøm på Kjeller for å høre om forandringen og hva som skjer på verktøyfronten. Hikoki har noe så uvanlig som et nordisk hovedkontor og lager i Norge.

— Nå handler det om nye verktøy og en helt ny generasjon batterier som både er 18 og 36 volt samtidig, sier hun.

Det betyr at Hikoki gjør litt av det samme som DeWalt gjorde for et par år siden, men de lanserte batterier som både var 18 og 54 volt. Ved å stoppe på 36 volt, får man litt større fleksibilitet i batterivalget, for da trengs det bare 10 celler på 3,6 volt for å skape spenningen når de seriekobles. Med 54 volt må man ha 15 celler i batteriet og da blir selv det minste batteriet ganske svært.

Nye verktøy: For å utnytte 36 volt kommer Hikoki med syv verktøy i første omgang, og mange flere fra neste år. Foto: Odd R. Valmot

– Det er en annen viktig grunn til at vi har valgt 36 volt. Batteriene er på 18 volt fordelt på to rader av fem celler helt til de settes inn i et verktøy. De er mekanisk skilt og det betyr at de oppfører seg som to batterier i samme enhet, sier hun.

Poenget med det er at de slipper å bli klassifisert som farlig gods. Grensen er på 100 Wh. Det gjør at selv det største batteriet er regnet som to 72 Wh batterier i stedet for ett på 144 Wh.

– Dette er viktig når batterier skal sendes, for eksempel for dem som leier ut verktøy. Når det settes inn i verktøyet blir de to batteriene parallellkoblet eller seriekoblet avhengig om det skal være et 18 eller 36 volt batteri, sier hun.

Syv nye 36 volt-verktøy

De nye batteriene passer inn i alle tidligere 18 volt-verktøy, men skal man ha et av de syv nye verktøyene som nå lanseres, kan man ikke bruke de gamle 18 volt-batteriene. Overgangen er altså et lite brudd med kompatibiliteten.

Konkurrenter som Bosch og Milwaukee har valgt å holde seg på 18 volt med nye høyeffektbatterier. Makita og AEG har også tatt spranget til 36 volt, men løser det ved å lansere verktøy som bruker to 18 volt batterier i seriekobling. Det gir dem litt mer batterilogistikk og høyere vekt, men også mer tilgjengelig energi og effekt.

To nye batterier: Multivoltbatteriene kommer i 5 eller 8 Ah-versjoner når man regner på 18 volt. Halvparten ved 36 volt.

To nye batterier

Hikoki kommer nå med to ulike multivolt-batterier. Det minste er en modernisert variant av et tradisjonelt 10 cellers batteri basert på såkalte 18650 celler (slike som sitter i Tesla Modell S og X). Det har et energiinnhold på 90 Wh som fordeles på 5 eller 2,5 Ah avhengig om det brukes som et 18 eller 36 volt batteri. Som noen konkurrenter allerede har gjort, lanserer Hikoki også et litt større batteri basert på de litt større 21700-cellene (de som sitter i Tesla Modell 3). De inneholder betydelig mer energi og er på 144 Wh.

Momentsterk. Med et dreiemoment på 138 Nm er den nye 36 volt-drillen i hvert fall den med størst oppgitt dreiemoment på markedet. Foto: Odd R. Valmot

Mer energi betyr også mer vekt. Det minste batteriet veier 650 gram, mens det største veier 970 gram. Det minste har altså en vekt på 7,2 gram per Wh, mens det største er litt bedre med 6,7 gram per Wh.

Vi har tidligere kritisert Hitachi for ikke å ha ladeindikator på batteriene sine i tillegg til at indikatoren på verktøyet har vært to temmelig ynkelige røde lysdioder. Heldigvis er det fikset i de nye batteriene. Nå finner vi fire lysdioder som viser ladestatus. I Hikokis grønne farge selvfølgelig.

Omsetningen av elektrisk verktøy med ledning er ikke stor og synker stadig, men i de tilfellene at man har strøm tilgjengelig kommer Hikoki med en fiffig løsning. De vil lansere et adapter som omformer 230 volt vekselstrøm til 36 volt likestrøm og som kan drive de nye batteriverktøyene med ledning.

36 er fremtiden

— Det er klart at maskiner med 36 volt vil være prioritert i årene framover, men vi kommer også til å lansere maskiner med 18 volt på områder der det ikke trengs så mye kraft, sier Wahlstrøm.

Hun sier at de nye 36 volt verktøyene som kommer vil ligge litt høyere i pris enn 18-volt variantene de erstatter, men de vil også tilby sterkere motorer og mer funksjonalitet. Dette er verktøy som utvikles for proffmarkedet, men det betyr ikke at mange forbrukere velger å kjøpe slike verktøy. Det finnes ikke tall på hvor stor andel av proffverktøyene som kjøpes av forbrukere, men Hikoki regner med at det ligger på rundt 25 prosent.

