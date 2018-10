Verdens første LNG-cruiseskip er forsinket

AIDA Cruises har sammen med eieren Carnival slått på stortromma og innkalt VIP-gjester og presse på tur fra Bremerhaven til Oslo 15. – 17. november.

Flere planlagte visningsturer for spesielt inviterte fram til jomfruturen i desember, er avlyst.

I Oslo skulle leider og lugarer åpnes lørdag 17. november for enhver som hadde interesse av å se verdens første cruiseskip som benytter nedkjølt naturgass (LNG) som drivstoff.

Sammenliknet med diesel, har LNG-motorer har cirka 25 prosent lavere CO2-utslipp, og 85-90 prosent mindre NOx, og så å si ikke svovel eller partikkelutslipp.

På grunn av utslipp av metan, er klimaeffekten av LNG diskutabel. Helse- og lokalmiljø nyter godt av mindre NOx, svovel og partikler.

Carnival tar miljøgrep: 30-40 prosjekter skal få ned utslipp

VIP og pressetur

Kommunikasjonssjef Kathrin Heitmann i AIDA Cruises sier til TU at Meyer Werft ikke kan få skipet klart til avtalt tid. Overlevering fra verft til rederi er utsatt.

Dermed er presse- og VIP-turen fra Bremerhaven 15. november avlyst. På spørsmål om årsaken til forsinket levering, viser hun til Meyer Werft.

– Skipet er fortsatt ikke overlevert til oss. Alle spørsmål om årsak henvises til dem, sier Heitmann til TU.

TU har ikke lykkes å få svar fra verftet.

AIDANOVA: Verft: Meyer Werft, Papenburg

Tonnasje: 183.000 bruttotonn

Lengde: 337 meter

Bredde: 42 meter

Sengeplasser: 6.600

Jomfrutur: 2. desember 2018

Rekker jomfrutur

Heitmann sier at Meyer Werft har lovet at skipet skal være klart til jomfruturen med betalende gjester. Jomfruturen går fra Hamburg 2. desember til Gran Canaria, med mellomstopp i Southampton, A Coruña, Lisboa og Madeira.

– Vi er glade for at jomfruturen vil gå etter planen, sier Heitmann.

Brann i lugarer

Ifølge nettstedet Cruiseindustrynews.com skal det tidlig på morgenen 24. oktober ha vært to små branner om bord i to ulike kabiner. Brannene ble raskt slokket, men kabinene ble svært ødelagte.

Det skal ha vært rundt 2.000 i arbeid om bord da skipet lå til kai i Eemshaven i Nederland.

Politiet etterforsker branntilløpene. Ifølge lokale medier kan det ha vært snakk om brannstiftelse. Ingen fikk gå om bord mens undersøkelsene på stedet pågikk.

Utsatte tester

Seks dager med sjøprøver måtte derfor utsettes. Skipet ble buksert ut fra verftet i Papenburg 8. oktober og ned elva Ems.

AIDAnova fulgt av taubåter på vei til kai i Eemshaven. Foto: AIDA

Skipet har ligget i Eemshaven siden 9. oktober, der det fortsatt befinner seg ved kai.

Først med LNG

AIDA er ett av de 10 cruisemerkevarene til amerikanske Carnival, verdens største cruiseselskap. Selskapet var i 2015 først i verden med å bestille nye skip med LNG-motorer.

To av skipene skal inni AIDA-flåten og to i italienske Costa Cruises. Skipene skal leveres i perioden 2018 til 2022.

Byggingen er fordelt på Meyers verft i Papenburg i Tyskland og Åbo i Finland.

30-40 nye

Rederiene i Carnival driver totalt 103 skip, ni under bygging og opsjon på ytterligere 10. Alle nye skip får gassmotorer.

Etter at Carnival gikk foran, har de fleste store cruiserederiene fulgt opp og bestilt LNG-drevne cruiseskip.

Det er nå nesten 30 i bestilling for levering i løpet av de nærmeste åtte år. I tillegg kommer syv syv for ombygginger for Hurtigruten, fire nybygg for Havila Kystruten og ett LNG-hybrid ekspedisjonskip for Hurtigruten.