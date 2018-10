Hurtigruten bestiller enda et hybrid ekspedisjonsskip fra Kleven verft

Hurtigruten har skrevet intensjonsavtale med Kleven verft i Ulsteinvik om å bygge det tredje hybriddrevne ekspedisjonscruiseskipet på rad for selskapet.

Skipet vil bli basert på MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen, som allerede er til bygging ved verftet. Den siste i rekken blir så å si et søsterskip til disse, men med lovnader om enda mer miljøvennlig drift.

Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, sier i en pressemelding at de tre skipene setter en ny standard for hele den globale cruiseindustrien.

Større batteripakker

De er alle designet for polarekspedisjoner, med spesialdesignet og isforsterket skrog.

Det nye hybridskipet skal etter planen leveres i løpet av andre kvartal 2021.

Skipet er planlagt med betydelig større batteripakker enn tidligere, skriver Hurtigruten i en melding. Det nevnes også at det nye skipet blir mer teknologisk avansert en de to forrige.

– Vi kan dessverre ikke si noe mer konkret om den nye teknologien, siden blekket på intensjonsavtalen knapt nok er tørt, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til TU.

– Men det som er helt sikkert, er at batteripakkene vil bli betraktelig større, og dermed sørge for enda lavere utslipp, sier han.

Bygger hjemme

De to skipene som nå er under bygging fikk Enova-støtte for nye løsninger som skulle bidra til 20 prosents reduksjon i drivstofforbruket.

Sammenlignet med tradisjonelle skip ville de to hybridskipene redusere de årlige utslippene tilsvarende utslippene fra 5540 nye biler.

Hurtigruten tok over Kleven verft AS i sommer, etter å ha kjøpt seg inn på eiersiden i 2017 og reddet selskapet fra konkurs.

Dermed bygger Hurtigruten nå hos seg selv.

Selskapet har en flåte på 17 spesialbygde ekspedisjonsskip, og Skjeldam uttaler at de nå ser en sterk vekst på tvers av alle markeder.