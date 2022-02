Vattenfall skal satse på havvind i Norge

Den statlige svenske energikjempen Vattenfall innleder et samarbeid med norske Seagust for å bygge ut havbasert vindkraft i Norge.

Det opplyser det svenske selskapet i en pressemelding.

– Norge er med sitt enorme vindpotensial et attraktivt marked, og vi er svært glade for den økende støtten til vindkraft fra den norske regjeringen, sier Helene Biström, som leder Vattenfalls vindkraftavdeling.

Legger inn bud

De to selskapene planlegger å legge inn bud på lisenser både i Utsira Nord og i Sørlige Nordsjø II, de to områdene som per nå er åpnet for havvind på norsk sokkel. Den norske lisensrunden er ventet i løpet av 2022, og trolig vil de første havturbinene produsere rundt 2030.

Havvind i Norge Regjeringen har åpnet to områder for utbygging av havvind: Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

På Utsira nord har regjeringen åpnet for å bygge 1,5 GW med flytende havvind.

I Sørlige Nordsjø II kan det realiseres 3 GW bunnfast eller flytene havvind.

Det blir første gang Vattenfall går inn i vindkraft i Norge. Biström sier det er for tidlig å si hvor store investeringer det vil bli snakk om.

– Lykkes vi med våre mål, handler det totalt om titalls milliarder kroner, sier hun til Dagens Industri.

Norske Seagust ble startet i 2021 av de industrielle investorene Arendals Fossekompani (AFK) og Ferd, med en ambisjon å utvikle havvind både i Norge og internasjonalt,

– Vi er svært glade for å kunne samarbeide med Vattenfall, en av Europas største havvindoperatører. De har omfattende erfaring fra store havvindprosjekter hvor selskapet har gjort alt fra planlegging til utbygging og drift, sier Simen Elvestad, administrerende direktør i Seagust, i meldingen.

Konkurranse

Vattenfall og Seagust får konkurranse om lisensene i Nordsjøen. En rekke selskaper har meldt seg på i kampen om å få bygge totalt 4,5 GW med havvind i Nordsjøen.

Allerede for et år siden var det en lang rekke selskaper som hadde uttrykt interesse for havvind på norsk sokkel.