Shell, BKK og Lyse går sammen om havvind

Energiselskapene Shell, BKK og Lyse går sammen for å bygge ut havvind i Norge. De vil søke konsesjoner for begge feltene myndighetene har åpnet for utbygging.

De to feltene er Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, skriver selskapene i en pressemelding.

Samarbeidsavtalen mellom Shell, BKK og Lyse er nylig undertegnet, og arbeidet med å forberede søknadene om konsesjon er godt i gang, melder selskapene.

– Vi etablerer et langsiktig, industrielt partnerskap med en felles ambisjon om å være sentrale i arbeidet med grønn omstilling. Med dette vil vi bidra til utvikling av nye lønnsomme arbeidsplasser og bærekraftig industri i Norge, sier administrerende direktør Marianne J. Olsnes i Norske Shell i pressemeldingen.