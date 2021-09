Test av to elbiler med sju seter

Utvalget elbiler med plass til sju vokser. Lenge sto valget mellom en kassebil som Nissan E-NV200 eller en dyr SUV som Tesla Model X.

Det siste året har utvalget vokst, og vi har sett på to slike alternativer. BYD Tang og Maxus Euniq. Bilene befinner seg i to ulike kjøretøysegmenter, men har noen ting til felles.

Begge er attraktivt priset i sine kategorier, og de kan egne seg for større familier eller de som ønsker å ha muligheten til å frakte flere mennesker når det trengs.

Vi har tatt med oss bilene på tur for å finne styrker og svakheter. Vårt tenkte målgruppe er de som ofte har behov for å bruke de bakerste setene.

Vi har sett på forbruk, rekkevidde, lading og innvendig plass med særlig fokus på bakerste seterad. Vi har også benyttet anledningen til å undersøke om noen av Maxusens egenskaper har blitt forbedret siden vi testet den i vinter.

Maxus Euniq og BYD Tang er to sjusetere i to forskjellige klasser. Foto: Eirik Helland Urke

Forbruk

Maxus Euniq har kort rekkevidde sammenlignet med BYD Tang. 260 mot 400 kilometer ifølge spesifikasjonsarket.

Enuiq har 52,2 kilowattimer batteri, mens Tang har 86,4 kilowattimer.

Turen gikk fra Ensjø i Oslo til Espa via E6, og sørover til Jessheim på sideveiene.

Forbruket viser at bilenes praktiske rekkevidde er 258 kilometer for Euniq og 373 kilometer med blandet kjøring på motorvei og landevei.

Trekker vi ut forbruket kun på motorvei, ser vi at forventet rekkevidde er henholdsvis 237 og 342 kilometer.

Tang har høyest forbruk, noe vi tipper skyldes at den veier mer og har firehjulstrekk.

Lading

Bilenes ladeprofiler er svært ulike. BYD Tang lader med effekt på rundt 115 kilowatt over lang tid, mens Maxus Euniq lader med rundt 70 kilowatt til omtrent 36 prosent.

Det tar rundt 40 minutter å lade begge bilene fra omtrent 10 til 80 prosent. BYD Tang bruker tid på å varme opp batteripakken før den kommer i gang med lading. Dette tar tre til fire minutter.

BYD Tang lader med høy effekt, men det tar omtrent like lang tid å lade denne som Maxus Euniq. Foto: Marius Valle

Vi merker oss at Maxus Euniq har en langt sterkere ladekurve i sommertemperaturer enn da vi testet den i vinter.

Selv om du må regne med like lange ladestopp på begge bilene om sommeren, må du regne med flere ladestopp med Euniq, ettersom batteriet jo er mindre.

Intervallet 20 til 81 prosent tar 33 minutter for begge bilene. Euniq får 32,1 kilowattimer i dette intervallet, mens Tang får 57,26 kilowattimer.

Så mye koster det å lade dette intervallet hos noen ulike ladeoperatører:

Circle K Lynlading BKK Mer Ionity (drop-in) Maxus Euniq 160 kr 144 kr 162 kr 270 kr BYD Tang 285 kr 224 kr 256 kr 481 kr

Med utgangspunkt i laveste pris og forbruket vi observerte under testen koster det 9,17 kroner pr. mil å kjøre Euniq på strøm fra hurtiglader. Med BYD Tang koster det 9,86 kroner per mil.

Det er dermed først og fremst at du må lade oftere som er Maxusens ulempe i denne sammenhengen.

BYD Tang er minst én klasse over Maxus Euniq i kjøreopplevelse. Foto: Eirik Helland Urke

Kjøreopplevelse

At en bil er laget i Kina gir ingen garanti for at den vil være mye billigere enn en bil produsert i Europa. Lavere pris vil ha en sammenheng med hvilke valg produsenten har tatt. Det er tydelig særlig på Maxus Euniq, som har hjuloppheng som en varebil: Torsjonsstang bak, og MacPherson foran.

Tang har et mer sofistikert hjuloppheng, selv om det ikke er like avansert som på de dyrere elektriske SUV-ene. Men forskjellen i kjøreopplevelse er natt og dag.

Da vi testet Tang skrev vi at vi syns den oppleves tung og krengete på svingete veier, men i forhold til Euniq er den rene sportsbilen.

Tang har også et langt mer brukervennlig infotainmentsystem, selv om vi har våre innvendinger også her. Vi har omtalt infotainmentsystemene mer detaljert i testen av BYD Tang og testen av Maxus Euniq.

Det er selvsagt urettferdig å rakke ned på Euniq fordi den ikke er som Tang. Den koster 200.000 kroner mindre. Men hvor enkel konstruksjon Euniq tross alt er kommer tydelig frem når man går fra den ene til den andre.

Bakerste seterad i BYD Tang egner seg egentlig best for barn. Foto: Eirik Helland Urke

Innvendig plass

Så til det store spørsmålet: Hvilken av bilene er den mest praktiske familiefrakteren?

Det er ingen tvil i våre hoder at det tross den svakheter definitivt er Euniq som alt i alt er mest praktisk dersom du har planer om å faktisk bruke tredje seterad flittig.

I BYD Tang er bakerste seterad egentlig ikke egnet for voksne. Barn får fint plass. Men det er trangt å komme seg inn og ut. I Maxus Euniq er det faktisk plass til voksne, og bilens form gjør at det oppleves langt greiere å komme seg inn og ut.

Begge bilene krever at du flytter på et sete på andre rad for å få tilgang til tredje rad, men du trenger ikke være akrobat for å hoppe inn og ut av Euniq.

I tillegg er det fremdeles plass til noe bagasje bak i denne bilen når tredje rad er i bruk. I Tang er det i realiteten fullt. Du kan kanskje ha med deg et par gymbager, men ikke stort mer.

Maxus har dessuten praktiske detaljer som brett på seteryggen til første rad, til glede for dem som sitter på andre rad.

Kjører du rundt med en skokk unger eller et reisefølge i bilen er det helt uvesentlig at bilen går som en folkevognbuss i hårnålssvingene eller bruker lang tid til 100 kilometer i timen. Med mindre du vil ha en bil full av bilsyke unger, da.

Begge bilene har plass til sju personer. Foto: Eirik Helland Urke

Alternativer

Disse to bilene representerer ikke alle sjusetere som fås som elbil i dag.

Nissan E-NV200 Evalia fås med sju seter, og koster fra 360.000 kroner. Den har rekkevidde på 200 kilometer. I denne kategorien finnes også Opel Zafira-e, som koster 429.000 kroner og kan fås med ni seter og rekkevidde på 230 kilometer. Denne fås i varianter med Peugeot-, Citroën- og Toyota-logo. Vi har testet Peugeot-varianten med største batteri.

Peugeot e-Rifter kan fås med sju seter, og koster fra 308.000 kroner. Den fås også i Opel-varianten Combo-e Life og Citroën ë-Berlingo. Rekkevidden er inntil 280 kilometer.

BYD Tang har ikke altfor mange konkurrenter. Tesla Model X er en helt annen bil, og koster 1,1 millioner kroner med sju seter. Den kan gå inntil 580 kilometer. Teslas Model Y skal komme med sju seter, men det er foreløpig ikke kjent hva prisen blir. Med fem seter koster den 549.000 kroner, og rekkevidden er 507 kilometer.

Den kommende Mercedes EQB kan kanskje være et alternativ, da den som Tang har sju seter og firehjulstrekk. Rekkevidden skal være 419 kilometer. Prisen er ikke kjent i skrivende stund.

Disse alternativene vil neppe være mulig å ta med hjem på denne siden av nyåret. Sånn sett er Tang ganske så unik i markedet akkurat nå, som en sjuseters SUV.

Den vil imidlertid få konkurranse fra Nio ES8, som fås med seks og sju seter. Den leveres til kunder i oktober. Prisen er ikke kjent i skrivende stund. Hongqi E-HS9 er også et alternativ når den kommer. Den skal koste noe mer enn BYD Tang.

De er fra kina og har plass til sju. Der stopper de fleste likheter. Foto: Eirik Helland Urke

Konklusjon

Det er ikke mange år siden man i praksis hadde valget mellom småbiler eller Tesla Model S om man ville ha elbil. Nå er situasjonen en ganske annen.

At utvalget øker, og at du snart kan velge en elbil i alle personbilkategorier gjør bilene tilgjengelige for flere.

Familiefraktere som Maxus Euniq og BYD Tang er to eksempler på dette. Begge er godt priset i sine kategorier, og kan dekke mange behov for større familier.

Hvilken som passer best kommer selvsagt an på hvilket behov man har. Den enkel oppsummeringen er at Maxus Euniq er en solid allrounder i det daglige, men kanskje ikke den beste bilen for lange turer.

BYD Tang egner seg bedre da, men oppleves som litt trang dersom tredje seterad skal brukes hver dag. Til gjengjeld får du en stor bil med god plass og ålreit rekkevidde om de bakerste setene bare sporadisk er i bruk.

Den er en bedre bil på de fleste områder, noe som bare skulle mangle når du må ut med 200.000 kroner mer.