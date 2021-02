Opel lanserer ny flerbruksbil

Utvalget av elektriske flerbruksbiler øker, og siste tilskuddet kommer fra Opel. Deres Combo-e Life er en kompakt familiefrakter som kan fås med fem eller sju seter.

Bilen er kanskje ikke noen rekkeviddevinner, med 50 kilowattimer batteri og 280 kilometer rekkevidde. Men i daglig bruk er dette antakelig nok for de fleste, både til og fra jobb og fritidsaktiviteter.

Trengs det påfyll kan bilen hurtiglades med inntil 100 kilowatt. Ifølge Opels pressemelding skal det være mulig å lade til 80 prosent på en halvtime.

Combo-e kommer i to lengder, 4,4 og 4,75 meter, og mulighet for sju seter i den lengste. Med baksetene lagt ned har den korteste utgaven 2126 liter bagasjerom, og den lengste 2693 liter. Du kan også legge ned passasjersetet foran, slik at du kan frakte ting som er inntil 3.44 meter innvendig.

Hengerfeste

Opel Combo-e Life. Foto: Opel Automobile GmbH

Har du andre behov kan du bestille bilen med hengerfeste som trekker inntil 750 kg. Det gir mulighet til å trekke en grei varehenger, som kan være praktisk til alt fra materialinnkjøp til søppeltømming.

Opel lover at det skal være plass til tre barneseter med Isofix i passasjersetet. At bilen også fås med skyvedører på begge sider gjør at den fremstår som ganske praktisk for familier.

Enkelt interiør i Opels nye flerbruksbil. Foto: Axel Wierdemann

Combo-e er bygget på PSAs etter hvert velkjente elbilplattform, som er grunnlaget for biler som Peugeot e-208 og Citroën ë-C4. Dermed en utstyrt med 100 kilowatt motor, forhjulstrekk, og infotainmentsystem med støtte for Android Auto og Apple Carplay.

Bilen leveres med parkeringssensorer i begge ender, blindsoneassistent, og trykkskjerm. Ryggekamera er tilleggsutstyr. Det samme er Opels Intelligrip-system, som skal gjøre det enklere å forsere krevende underlag, ved at du kan fortelle bilen om du kjører på for eksempel snø eller gjørme.

Kommer til høsten

Prisen er ikke kjent, men om vi skal spekulere regner vi med at den vil koste under 400.000 kroner. Opel Zafira-e Life koster tross alt fra 430.000 kroner, og er en god del større, med plass til ni seter.

Bilen leveres til høsten.

Rundt samme tid er det trolig andre PSA-varianter av Combo-e tilgjengelig. Det er for eksempel kjent av Peugeot Rifter og Citroën Berlingo skal komme i elektriske sjusetervarianter. Disse er allerede lansert i varebilvarianter.

Toyota bygger varebiler på samme plattform, og en Proace City Verso personbil er allerede lansert, med levering til høsten.