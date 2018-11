Tech Award 2018: Ett selskap skiller seg ut i avstemmingen

Etter drøyt tre dagers avstemming har Nel fått 47 prosent av stemmene.

TU-leserne har et stort engasjement for hydrogen og premierer selskapet som utvikler og selger teknologien for å framstille hydrogen med fornybar kraft.

Norsk Sjømålsmissil (NSM) fra Kongsberg Defence & Aerospace ligger på andreplass med 19,7 prosent av stemmene.

Årevis med forskning og utvikling i tett samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt ligger bak missilet som i år har hatt et internasjonalt gjennombrudd med salg til USA, Tyskland, Malaysia og Polen.

Stillingen onsdag ettermiddag. Nel Hydrogen leder klart foran NSM. Avstemmingen avsluttes ved midnatt natt til 26. november. Foto: Surveymonkey

Tett i midten

Mellom nummer tre og fire skiller det kun 0,7 prosentpoeng. Airthings har 10,30 prosent og Zivid 8,4 prosent.

Norwegian Tech Award Årlig pris som deles ut i regi av Teknisk Ukeblad. Kriterier: Skal representere en god ingeniørmessig løsning eller gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Vinner kåres i en kombinasjon av leseravstemning på tu.no og en fagjury. Vinneren offentliggjøres og prisen deles ut på Oslo Militære Samfund 28. november. Juryen:

Trond Markussen, Nito (juryleder)

Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna

Sverre Gotaas, Herøya Industripark

Anne Kjersti Fahlvik, Norges forskningsråd

Daniel Ras-Vidal, Abelia

Mette Vågnes Eriksen, Polyteknisk Forening

Katrine Vinnes, Norsk Industri

Jan M. Moberg, TU

Airthings utvikler sensorer som måler luftkvalitet bdåe inne og ute, mens Zivid har fått både teknisk og kommersielt gjennombrudd med 3D-maskinsyn i fager.

Droneselskapet Griff Aviation og Seabox med sin teknologi for avsaltings- og rensing av sjøvann har henholdsvis 8,5 og 4,8 prosent av stemmene.

Råd til jury

Avstemmingen avsluttes søndag 25. november ved midnatt, og er rådgivende for den bredt sammensatte fagjuryen.

Prisen skal deles ut under arrangement Norwegian Technology Awards 2018 på Oslo Militære Samfund.

Under arrangementet blir det også delt ut bransjepriser innen Bygg og Maritim. Årets teknologileder blir også kåret, og Teknisk Ukeblad deler ut en hederspris.

Det er Teknisk Ukeblad, Tekna og Nito som står bak Norwegian Technology Awards.

Her kan du lese mer om finalistene

Kandidat 1: Airthings – sensorer for å måle luftkvalitet

Kandidat 2: Griff Aviation – droner med stor bæreevne

Kandidat 3: Nel – produsent av elektrolysører og hydrogenfyllingsutstyr

Kandidat 4: NSM – sjømålsmissil, Kongsberg Defence and Aerospace

Kandidat 5: Seabox – system for desalinering av sjøvann, National Oilwell Varco (NOV)

Kandidat 6: Zivid - Sanntids 3D-kamera for roboter/maskinsyn