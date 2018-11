I Sykkylven snur de opp ned på hva droner kan brukes til

Norwegian Tech Award - Kandidat 2 HVA: Store og multifunksjonelle droner for industriell bruk

HVEM: Griff Aviation

Griff Aviation bygger store og fleksible droner med stadig større løftekapasitet. Med design og teknologi i verdensklasse er selskapet med på å definere på nytt hva droner kan brukes til.

Griff 135: Dette er den første masseproduserte modellen fra Griff Aviation. Foto: Griff

På dronefabrikken i Sykkylven har det vært et helt spesielt år. Parallelt med utviklingen av nye droner har Griff Aviation sikret seg sertifiseringer som flyfabrikk, og ikke minst jobbet intensivt med å skaffe nye kunder og investorer.

Nye bruksområder

Behovet for store droner meldte seg for gründer Leif Johan Holand da han ønsket å kunne bruke profesjonelt filmutstyr fra lufta, uten å måtte ta i bruk helikopter hver gang. Etter hvert har de mulige bruksområdene blitt stadig flere.

Griff Aviation har ikke bare oppskalert vanlige forbrukerdroner. Fokuset har hele tiden vært å forholde seg til industrielle standarder og grundige sertifiseringer, slik at dronene trygt kan brukes til tunge og viktige oppgaver. Samtidig har de lagt stor vekt på et funksjonelt og lekkert design. Navnet Griff kommer fra fabeldyret med samme navn.

Uavhengig vurdering: Anders Martinsen, daglig leder UAS Norway - dronebransjens interesseorganisasjon: «Griff Aviation er en unik bedrift i det norske og internasjonale dronemarkedet. Ønsket om å produsere industrielle droner og være sertifisert som flyfabrikk sier noe om ambisjonene til gründerbedriften fra Sykkylven. De har ikke valgt den letteste veien inn i droneindustrien, men sannsynligvis den rette, vil mange mene. I hvert fall hvis de skal lykkes med sine ambisjoner om å bli ledende på frakt, og utføre løfteoperasjoner ved hjelp av droner som vil supplere oppgavene som eksempelvis helikoptre utfører i dag. Potensialet og markedet for Griff Aviation er stort, og de industrielle oppgavene som luftens traktor fra Sykkylven kan utføre, viser at de kan bli en av Norges aller største eksportartikler fra droneindustrien i Norge, etter Prox Dynamics. Dette er et nytt konsept for bruk av droner. Griff Aviation har alliert seg med de ledende kompetansemiljøene i drone-Norge og utvikler produktet sitt stadig. Når produktet deres kommer på markedet, kan det gjøre droner til logistikksystemer.»

Luftas traktor

Gründerne ser på Griff-dronene som en slags luftas traktor, en plattform som enkelt kan tilpasses behovene som måtte dukke opp. Det er bare å koble på riktig ekstrautstyr.

Nå er faktisk også landbruket et av de viktigste satsingsområdene for Griff Aviation, der sprøyting av store landområder vil kunne gjøres uten helikoptere og fly som i dag. Havbruk er like aktuelt, og ikke minst offshore-markedet for lasting og forsyninger. Listen over bransjer og bruksområder er etter hvert blitt svært lang, det samme gjelder antall interessenter verden over. Dette er et produkt markedet etterspør.

PROTOTYPE: Her er en av de første fungerende prototypene i lufta. Foto: Eirik Helland Urke

Et nytt marked

– Det har aldri vært vår intensjon å konkurrere ut helikoptere. Men det finnes et vakuum - et ganske stort marked slik vi anser det, fra der dagens kommersielle droner slutter i kapasitet, til man begynner med helikopter. Skepsis er alltid den første reaksjonen, men ny teknologi gir altså helt nye muligheter. Hvis man tenker litt annerledes, sa produksjonssjef Svein Even Blakstad da TU besøkte dronefabrikken tidligere i år.

Norwegian Tech Award Årlig pris som deles ut i regi av Teknisk Ukeblad. Kriterier: Skal representere en god ingeniørmessig løsning eller gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Vinner kåres i en kombinasjon av leseravstemning på tu.no og en fagjury. Vinneren offentliggjøres og prisen deles ut på Oslo Militære Samfund 28. november.

Løftekapasiteten er noe som stadig utvikles mot kommende modeller, men allerede den første utgaven av Griff 135 vil kunne løfte over 30 kilo i 30-45 minutter. Senere kan det bli snakk om hundrevis av kilo.

Får plass i varebil

Dronene er laget modulære, med redundans på alle kritiske funksjoner. De kan pakkes ned, settes sammen og driftes normalt uten bruk av verktøy, og tross størrelsen går det fint an å ta med alt som trengs i en liten varebil.

Selskapet opplyser at de nå har skaffet kapital til å ferdigstille modellene Griff 135 og Griff 200, samt det som trengs i kommersialieringsfasen av selskapet.

Levering i 2019

Ambisjonene nå er å være leveringsklar med de første dronene rundt mars/april 2019.

Selskapet har også fått utviklingskontrakter til å bygge ut plattformen, og etter hvert utvikle en helt ny plattform. Dette arbeidet planlegges ferdig til 2020.