Studenter satte ny hyperloop-rekord – nærmer seg 500 km/t

467 kilometer i timen. Det er hastigheten studentlaget Warr Hyperloop oppnådde med sin selvdrevne kapsel i søndagens SpaceX Hyperloop Pod Competition som fant sted på arrangørens trykkreduserte testtunnel i Hawthorne i den amerikanske delstaten California.

Hele seansen, inkludert akselerasjon og bremsing, var over på under 20 sekunder.

Den forrige bestenoterte topphastigheten for hyperloop-kapsler var på 387 km/t og ble satt av Virgin Hyperloop One i desember 2017. Sistnevnte var riktignok en fullskala prototype, sammenliknet med studentenes nesten 30 centimeter høye og knappe to meter lange prototype.

Warr Hyperloop, som består av ingeniørstudenter fra det tekniske universitet i München (TUM), vant med det den tredje utgaven av konkurransen.

– Veldig imponerende, sa SpaceX-sjef Elon Musk om vinnerlagets prestasjoner på den 1,2 kilometer lange testbanen.

Åtte motorer

Dette er ikke første gang studentene utmerker seg i konkurransen. De oppnådde den høyeste hastigheten i den første utgaven i januar 2017 (94 km/t). Deretter fulgte de opp med å vinne konkurranse nummer to i august samme år, da kapselen oppnådde en topphastighet på 324 km/t.

I tidligere konkurranser har SpaceX stilt med en egen maskin som kunne gi kapslene fart gjennom testbanen, men i år krevde arrangøren at alle kapslene skulle drive seg selv.

TUM-studentene har bygget en kapsel med åtte motorer som driver hvert sitt hjul. Til sammen har motorene en effekt på 240 kilowatt, tilsvarende 320 hestekrefter, ifølge en pressemelding. Akselerasjonen skal være fem ganger raskere enn et fly under avgang, og de pneumatiske bremsene skal kunne stoppe kapselen på fem sekunder.

Hovedstrukturen er laget av komposittmaterialer forsterket med karbonfiber. Kapselen veier ikke mer enn 70 kilo.

1200 km/t

TUM understreker at prototypen er bygget med formålet å teste teknologien og at man ikke uten videre kan bygge plass til mennesker i kapselen.

Selv om man nå altså nærmer seg topphastigheter på 500 kilometer, er det fortsatt mye som gjenstår før visjonen Musk beskrev i et white paper fra 2013 blir virkelig.

Ideen er at kapslene skal sveve gjennom de nær lufttette rørene ved hjelp av magnetisk levitasjon i opptil 1200 km/t. Hyperloop Warr påpeker at slike hastigheter uansett ikke vil være mulig å oppnå på SpaceX’ testbane, ettersom kapselen både skal akselerere og bremse på den 1,2 kilometer lange strekningen.

Ifølge Geekwire sa Musk i etterkant av konkurransen at man neste gang gjerne kunne teste kapslene i en lengre, underjordisk tunnel. Man trenger ikke være sivilingeniør for å skjønne at Musk trolig siktet til det underjordiske tunnelsystemet han bygger med Boring Company under Los Angeles.

Helgens konkurranse var for studenter og 18 lag deltok. Tre av disse fikk til slutt teste kapslene i den trykkregulerte testbanen. De to andre lagene fikk ifølge The Verge problemer under testingen, noe som gjorde at de ikke oppnådde hastigheter høyere enn henholdsvis 142 og 89 km/t.

Én ting er de tekniske utfordringene ved hyperloop. En annen ting er bygging av infrastrukturen, som nødvendigvis er kapitalkrevende.

Kinas første hyperloop

Det er imidlertid ikke bare studentlag som utvikler hyperloop-konseptet.

Nevnte Virgin Hyperloop One, hvor Virgin-gründer Richard Branson er styreleder, har som mål å ha både vare- og persontransportsystemer basert på hyperloop-teknologien klar i 2025. Selskapet er i samtaler med flere forskjellige land.

Hyperloop Transportation Technologies (HTT) offentliggjorde i forrige uke en avtale om å bygge Kinas første hyperloop-system (pressemelding). I første omgang blir det en ti kilometer lang bane i Tongren i Guizhou-provinsen.

Her hjemme vil Sintef bygge teststrekning for hyperloop i Trøndelag, mens MDG tidligere i år fremmet et forslag om en mulighetsstudie for hyperloop i Norge. Forslaget ble nedstemt. 26 studenter i COWIs sommerjobbprogram COWI Try har på sin side foreslått å bygge hyperloop i ubrukt tunnel på Ringeriksbanen.