Et japansk togselskap beklager etter å ha forlatt stasjonen 25 sekunder for tidlig

West Japan Railway Company (JR West) har publisert en offentlig beklagelse (Google oversetter-versjon her) etter at et av deres ekspresstog forlot Notogawa-stasjonen i sentrale Japan 25 sekunder for tidlig.

Toget skulle gå presis 07.12 på morgenen den 11. mai, men allerede klokken 07.11.35 rullet toget vekk fra stasjonen.

Årsaken skal ifølge hendelsesrapporten være at konduktøren misforstod avgangstiden og sendte avgangssignal for tidlig.

– Vi forulempet våre kunder veldig og vil jobbe for å hindre at det gjentar seg, uttaler togselskapet til den japanske dagsavisen Asahi.

Iverksetter tiltak

Selskapet har fått melding om at én person ikke rakk toget som følge av den tidlige avgangen. Hendelsen skal ikke ha medført konsekvenser for andre tog.

JR West skriver at de vil gjennomføre opplæring for å forhindre at liknende hendelser oppstår.

Det er ikke første gang japanske togselskaper beklager seg slik, skriver Business Insider.

I november beklaget Tsukuba Express seg etter å ha forlatt togstasjonen Minami Nagareyama i Tokyo-området 20 sekunder for tidlig. Dette skapte mye internasjonal oppmerksomhet, med oppslag i blant andre Time, BBC og Business Insider. Flere medier brukte dette som eksempel på hvor opptatt japanerne er av punktlighet. Ifølge Time skal togselskapet ikke ha fått klager fra kunder på denne forsinkelsen.



– Ikke kjent med for tidlige avganger i Norge i nyere tid

Victor Hansen, kunde- og trafikkinformasjonsdirektør i Bane Nor, sier at han ikke har vært borti at tog i Norge har kjørt før tida i nyere tid.

– Jeg har hørt om at det skjedde for mange år siden, men ikke i nyere tid. Det skal ikke skje, togruta er en ordre, sier Hansen.

Han forteller at de kan følge med på hvor toget er til enhver tid ved at et sporfelt gir en impuls når en aksel belegger det. Bevegelsene spores i et fjernstyringssystem.

– Det er mennesker som styrer togene. Man kan tenke seg at mennesker gjør feil og dermed drar for tidlig?

– Menneskene som kjører togene er ansatt i et togselskap, det er togselskapenes ansvar at de ikke kjører før tiden. Men dersom det hadde forekommet, hadde vi nok hørt om det, sier Hansen.

Forsinkelser er det imidlertid nok av. Loggen for 2017 viser at 136.841 hendelser ga forsinkelse eller innstilling av tog i fjor. Dette er en liten nedgang fra året før, ifølge VG.

– Ingen retningslinjer utover sikkerhet

Hansen understreker at det er togselskapenes ansvar, ikke Bane Nor som infrastruktureier, å ha retningslinjer for å håndtere for tidlige avganger.

– Hvilke retningslinjer har dere, som infrastruktureier, for å håndtere en situasjon hvor toget kjører for tidlig fra perrongen?

– Bane Nor har ingen retningslinjer utover å sørge for at sikkerhet alltid er ivaretatt før et tog gis tillatelse til å kjøre fra en stasjon, sier Hansen.

Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i NSB, forteller at det er en feil eller mangel hvis toget går før avgangstid.

– Vittige tunger skal ha det til at det ikke skjer ofte, og det gjør det heller ikke. Det er mange, mange år siden jeg håndterte en slik sak. Konduktørene har radiostyrte klokker, alle viser samme tid. Vi får henvendelser fra kunder som hevder vi har kjørt for tidlig, men veldig ofte har de en klokke som går litt for seint, sier Lundeby.

Stenger dørene 20 sekunder før tiden

Han sier at de ikke har retningslinjer ved for tidlige avganger, men at de bestreber å kjøre til oppsatt tid.

– Vi påbegynner stengning av dørene 20 sekunder før avgangstid. Hvis man er et sekundstyrt individ, bør man legge inn de 20 sekundene i sin interne klokke, fortsetter Lundeby.

Han forteller at de beklager i de situasjonene de kjører for tidlig, men sier at de ikke «sitter og følger med på loggen for å sjekke om de kjørte 20 sekunder for tidlig».

– Jeg tror nok ikke det er en verdensnyhet at NSB beklager, sier Lundeby.

– Har dere oversikter over for tidlige avganger?

– Det er det i så fall Bane Nor som har, sier Lundeby.

Nina Schage, kommunikasjonsrådgiver i NSB, sier tog som går før tiden er sporbare i Bane Nors systemer.

– Det er et avvik fra rutetabellen, men det blir nok ikke kalt et avvik internt, sier Schage.