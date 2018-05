Her styrer første lastebil gass og brems for nummer to og tre

E8 ved Skibotn i Troms:

Tre lastebiler suser forbi ivrige fremmøtte i 80 kilometer i timen. To sekunder skiller hvert kjøretøy.

Bortsett fra de mange kameraene og prominente gjester, er det lite som avslører at vi har vært vitne til noe helt nytt: Den første demonstrasjonen av platooning på norsk jord.

Scania har utviklet teknologien sammen med Ahola. Foto: Mathias Klingenberg

Dette er en type konvoikjøring, hvor første bil styrer bevegelsene til resten av bilene i gruppa.

Scania og transportselskapet Ahola transport demonstrerte teknologien. Den henter inspirasjon fra dyreriket, hvor blant annet trekkfugler flyr i formasjon for å redusere luftmotstanden.

– Vi jobber med fremtidens transportmetode, sier prosjektleder i Scania Christian Bergstrand.

Alle bilene er utstyrt med kameraer og radarer og kommuniserer med hverandre. Med andre ord vet de to slavebilene bak at sjefsbilen foran bremser eller akselererer akkurat idet den gjør det.

Fem prosent drivstoffreduksjon

Under demonstrasjonen styrte den fremste bilen kun gass og brems for konvoien – førerne i bilene bak tok seg av svingene og den øvrige styringen for sine respektive kjøretøy. Ved hovedkontoret i svenske Södertälje har Scania utført testing hvor sjefskjøretøyet også styrer rattet til bilene bak.

Denne formen for togliknende kjøring på vei reduserer luftmotstanden for bilene bak og fører til at drivstofforbruket blir mindre.

Bil nummer to og tre reduserte forbruket med omtrent fem prosent under demonstrasjonen på E8. Når kommunikasjonen mellom bilene øker, kan avstanden mellom kjøretøyene minskes, forteller Scanias Bergstrand. Det vil føre til desto mindre luftmotstand, lavere drivstofforbruk og gjøre at kjøretøyene opptar mindre plass på veien.

– Våre tester viser at dra-effekten for bil nummer to og tre gir mellom fem og åtte prosent innsparing i drivstoffutgiftene, sier Mika Sorvisto, utviklingssjef i Ahola Transport, til TU.

Kjøretøy-til-kjøretøy-kommunikasjon

Undersøkelser har vist at bil nummer tre vil få større reduksjon av luftmotstanden enn bil nummer to, men Sorvisto sier at de ikke ser store forskjeller på forbruket til de to bakerste bilene.

Kjøretøy i solskinn. Foto: Mathias Klingenberg

Bergstrand i Scania forteller at kommunikasjonen følger kjøretøy-til kjøretøy-prinsippet (vehicle-to-vehicle, V2V), men ønsker ikke å gå nærmere inn på teknologien. V2V fungerer ved at det opprettes trådløse ad hoc-nettverk spesielt for bilene. Kommunikasjonen skjer rundt 5.9 Ghz-båndet.

Bergstrand vil heller ikke si hvor mange sensorer som brukes, hva slags sensorer som brukes eller hvor de ulike sensorene befinner seg. Han forteller at de både jobber med proprietær teknologi hvor kun Scania-biler kommuniserer, men at de også er med på et europeisk prosjekt som utvikler standarder slik at kjøretøy fra ulike produsenter kan snakke sammen.

Konvoier med autonome kjøretøy

Bergstrand sier at de vil innføre teknologien trinnvis, men ønsker ikke å gi mer inngående informasjon om tidsplanen.

I fremtiden skal platooning-teknologien kunne gi lange rekker av kjøretøy med ansvarlig fører i bare den første bilen – som et tog uten behov for skinner. I en autonom framtid vil følgelig også sjefsbilen være selvkjørende. Bergstrand tror at alle bilene fortsatt vil ha en person om bord i overskuelig framtid, men at individet om bord får andre oppgaver enn hva den tradisjonelle føreren har i dag.

Volvo, Uber, DAF, Daimler, Toyota, Tesla og MAN er bare noen av de mange store selskapene i transportbransjen som jobber med å utvikle teknologi for konvoikjøring. Også svenske Einrides selvkjørte T-Pod skal kunne kjøre i platoon.

Kameraer og radarer samler inn informasjon som trengs for å utføre konvoikjøringen. Foto: Mathias Klingenberg

Milliardverdier på E8

Vegvesenets sjef for region Nord, Torbjørn Naimak, ser for seg at ordinær, autonom platooning er vanlig på E8 i 2023. Den avtroppende regionveisjefen understreket imidlertid at dette var hans private plan, og at han ikke kunne planlegge for Vegvesenet i en tid han er pensjonist.

Værharde Europavei 8 er nokså lite trafikkert, men har en stor andel tunge kjøretøy som hvert år transporterer fisk fra Norge til Finland for over seks milliarder kroner, ifølge Vegvesenet.