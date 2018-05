Elon Musks elleville tunnelboring skal fikse trafikken og gi billige hus

Mannen bak PayPal, SpaceX, Tesla og Hyperloop har på svært kort tid klart å realisere den første tunnelstumpen under Los Angeles, etter at han en desemberdag i 2016 fikk nok av å sitte fast i trafikken og lanserte The Boring Company.

Den første tunnelboremaskinen fra The Boring Company. Foto: The Boring company/ Elon Musk

Elon Musk erklærte på stedet at han ville bygge en boremaskin og bare starte gravingen. Han la til: «Jeg skal faktisk gjøre dette».

Og nå gjør han det. Den første tunnelen i Los Angeles er straks klar, og i et innlegg på Instagram viser han fram tunnelen og tilbyr gratis reiser for publikum - når de siste tillatelsene er på plass. Foreløpig er det ikke gitt tillatelser til transport av biler eller mennesker i prøvetunnelen ved Hawthorne i Los Angeles.

Folkemøte i natt

På et folkemøte i Los Angeles i natt fortalte Elon Musk at en tunneltur fra Downtown Los Angeles til den internasjonale flyplassen LAX vil ta omtrent åtte minutter og koste 1 dollar.

I dag tar den samme turen minst 30 minutter med bil - utenom den fryktede rushtiden i byen.

Naboer har allerede har varslet søksmål mot byen, og Elon Musk var i natt opptatt av å forklare at prosjektet knapt vil være merkbart for folk flest.

– Hvis noen hører vibrasjonene fra tunnelboringen, vil jeg gjerne ansette dem. Da må de ha noen imponerende måleverktøyer, sa Elon Musk på folkemøtet. Han fortalte samtidig at tunnelene ville være trygge for jordskjelv, og sammenlignet det med hvordan ubåter er beskyttet fra uvær på overflaten.

Underjordisk tunnelsystem

En Tesla Model X har allerede besøkt tunnelen i Los Angeles. Foto: The Boring Company

Det er altså snakk om tunnelboremaskiner som skal gå raskere enn de konvensjonelle variantene, ved hjelp av en halvert tunneldiameter og høyere borehastigheter. Selve transportkonseptet er også fundamentalt annerledes enn alt vi har sett hittil.

Visjonen er et tredimensjonalt underjordiske transportsystem, med opptil 30 nivåer med underjordiske tunneller. Ideen er at mennesker, syklister og biler skal plasseres i sleder og transporteres rask og presist i det underjordiske transportnettet. På overflaten skal det være tusenvis av små heiser inn til transportnettet. Fotgjengere og syklister vil prioriteres foran bilister i det nye transportsystemet.

Elon Musk har tidligere sagt at et slikt tunnelsystem har et større potensial enn flyvende biler, som blant annet vil være mer støyende og ulykkesutsatt.

Lager murstein

I tillegg til å kutte diameteren på boret og øke hastigheten og kontinuiteten, har The Boring Company lansert nok et nyskapende konsept for å øke hastigheten og lønnsomheten: Mursteinproduksjon.

Ideen er å fortløpende presse sammen murstein av steinmassen fra tunnelene, iblandet litt sement. Det skal bli et solid byggemateriale som er godkjent for de jordskjelvutsatte områdene i California.

The Boring Company vil produsere billig murstein fortløpende fra boringen. Foto: The Boring Company

Mursteinene vil ifølge Elon Musk være lønnsomme uansett utsalgspris, fordi de løser problemet med overskuddsmasse fra tunnelboringen. Han skal på folkemøtet ha antydet en pris på 10 cent, under 1 krone, for en murstein.

Ifølge The Boring Company er 15-20 prosent av kostnadene ved tunnelboring relatert til å fjerne masse. Dette skal nå i stedet en inntektskilde, og en mulighet til å bygge langt rimeligere boliger.

The Boring Company har for øvrig også lansert en flammekaster som av eksporthensyn nå heter "ikke en flammekaster". Elon Musk opplyser at de første vil bli sendt ut til kundene om to uker.